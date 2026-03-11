Ισπανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά από πυρκαγιά
Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν τριήμερο πένθος στην πόλη Μιράντα ντε Έμπρο, στη βόρεια Ισπανία
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο παιδιά, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου, στην πόλη Μιράντα ντε Έμπρο, στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα τα ισπανικά συνεργεία διάσωσης.
«Στο σημείο, 7 άνθρωποι έλαβαν φροντίδα (…): δύο πέθαναν εκεί και 5 διακομίσθηκαν (στο νοσοκομείο), αλλά ένας από αυτούς υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε ανακοίνωσή τους.
Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ένα 11χρονο αγόρι και ένα 7χρονο κορίτσι, διευκρίνισαν.
Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.https://t.co/QDrcfRcZpX pic.twitter.com/6uaQfWJP4M
— EFE Noticias (@EFEnoticias) March 11, 2026
Η πυρκαγιά που οφείλεται σε άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε σε κτίριο της Μιράντα ντε Έμπρο, μια πόλη με περισσότερους από 35.000 κατοίκους που βρίσκεται στην επαρχία Μπούργκος, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από το Μπιλμπάο.
Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν τριήμερο πένθος στην πόλη.
Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλης και Λεόν Αλφονσο Φερνάντεθ Μανιουέκο δήλωσε «συντετριμμένος», εκφράζοντας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και όλη μου την αγάπη στις οικογένειες των αποθανόντων, όπως και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio de viviendas en Miranda de Ebro
El fuego se desencadenó sobre las 22.45 horas en un inmueble de tres plantas de esta ciudad de Burgoshttps://t.co/CUIeh2ubhs
— Julio @𝕿𝖊𝖑𝖊𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖆01🇪🇦 🇮🇱 (@Telegrafia01) March 11, 2026
Στα μέσα Φεβρουαρίου, 5 νεαρής ηλικίας άνθρωποι, από 14 ως 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε κτίριο, κοντά στη Βαρκελώνη, στη βορειοανατολική Ισπανία.
