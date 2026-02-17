Ισπανία: Πέντε νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυρκαγιά κοντά στη Βαρκελώνη
Τραγωδία στην Ισπανία - Οι νεκροί της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία πιθανολογείται ότι είναι νέοι άνθρωποι και πιθανώς ανάμεσά τους υπάρχουν και ανήλικοι
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη βορειοανατολική περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία ανακοίνωσαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται πηγές στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μερικοί μπορεί να ήταν ανήλικοι.
Δεν μπόρεσαν να διαφύγουν
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη του πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια πόλη 21.000 κατοίκών στην περιοχή Οσόνα βόρεια της Βαρκελώνης, ανέφεραν σε ανακοίνωση οι πυροσβέστες.
Για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την αποθήκη, πρόσθεσαν. Η καταλανική αστυνομία άρχισε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Η αναγνώριση των θυμάτων επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί, καθώς μερικά από τα πτώματα είναι απανθρακωμένα.
Apartment building fire in Spain’s Catalonia kills 5 youths
Read more: https://t.co/35WZT1j1UC#lka #srilanka #adaderana #news #lanka #srilankanews #Apartment #fire #Spain #Catalonia
— Ada Derana (@adaderana) February 17, 2026
- Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
- Καποδίστριας – Το σενάριο της ταινίας: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Ολυμπιακός: Το ταξίδι στην Κρήτη για το Final 8 και η στήριξη του κόσμου (vid)
- Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Σθεναρό όχι στη βία
- ΗΠΑ: Πέθανε ο εμβληματικός ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον
- Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)
- Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
- «Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» – Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ ζητούν μέτρα προσαρμογής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις