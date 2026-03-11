Plaisiobots: The Race 4.0 – Το διεθνές «διαβατήριο» της ελληνικής νεανικής καινοτομίας

Η ρομποτική αποτελεί πλέον τη νέα παγκόσμια «γλώσσα» που γεφυρώνει τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο. Για τη νέα γενιά, η ενασχόληση με τα συστήματα αυτοματισμού και την τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα ενδιαφέρον χόμπι, αλλά την απόκτηση ενός θεμελιώδους εργαλείου για το μέλλον.

Μέσα από τη ρομποτική, οι μαθητές αναπτύσσουν την υπολογιστική σκέψη (computational thinking), μαθαίνουν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα με αλγοριθμική ακρίβεια, καλούνται να συνεργαστούν με άλλους συνομήλικους ερευνητές, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον STEM. Είναι η δεξιότητα που θα τους επιτρέψει να μην είναι απλοί θεατές των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά οι αρχιτέκτονες ενός κόσμου όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο, ενός καλύτερου κόσμου όπως τον φαντάζονται.

Μαθαίνοντας για τον θεσμό «Plaisiobots: The Race»

Η ιστορία των Plaisiobots δεν ξεκίνησε, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, σε κάποιο εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας, αλλά από μια αυθόρμητη πρωτοβουλία πριν από επτά χρόνια. Τέσσερα παιδιά εργαζομένων του Πλαισίου αποφάσισαν να πειραματιστούν με τον κώδικα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, δημιουργώντας μια μικρή ομάδα που αποτέλεσε τον «γενετικό κώδικα» ενός θεσμού που σήμερα κινητοποιεί εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές.

Η στιγμή-ορόσημο ήρθε το 2021, όταν το «Buddy the Cane», ένα ρομποτικό μπαστούνι σχεδιασμένο να διευκολύνει την κίνηση ατόμων με οπτική αναπηρία, ταξίδεψε έως τη Νότιο Κορέα για να κατακτήσει τον κόσμο. Η απόκτηση του χρυσού μεταλλίου στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής απέδειξε πως η ελληνική εφευρετικότητα, όταν συνδυάζεται με τη σωστή υποστήριξη, δεν έχει σύνορα και ανταγωνίζεται ισάξια με χώρες που πρωταγωνιστούν στον χώρο της τεχνολογίας.

Από εκείνη την επιτυχία και μετά, ο διαγωνισμός έγινε ένας θεσμός που γιγαντώθηκε. Πλέον, πάνω από 500 παιδιά ετησίως από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν παρακολουθήσει δωρεάν μαθήματα ρομποτικής, μετατρέποντας τον διαγωνισμό σε μια ζωντανή κοινότητα γνώσης.

Για φέτος, ο διαγωνισμός Plaisiobots: The Race 4.0 αποτελεί την αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας, χωρισμένος σε δύο βασικές κατηγορίες: τη μαθητική (12–18 ετών) και τη φοιτητική (18–22 ετών). Ο στόχος είναι σαφής: να βγει η γνώση από τα ελληνικά όρια και να δοκιμαστεί σε συνθήκες πραγματικού, παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Αυτό που καθιστά τον διαγωνισμό μοναδικό δεν είναι μόνο η συμμετοχή, αλλά η ολιστική υποστήριξη που παρέχει το Πλαίσιο στις νικήτριες ομάδες, λειτουργώντας ως ο απόλυτος επιταχυντής (accelerator) της προσπάθειάς τους. Οι νικητές δεν λαμβάνουν απλώς ένα έπαθλο, αλλά ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, το Πλαίσιο καλύπτει το κόστος εγγραφής στους διεθνείς διαγωνισμούς αλλά και το κόστος για τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό των ρομπότ. Πέρα από το υλικό σκέλος, η προσφορά περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω δωρεάν coaching και τεχνικής υποστήριξης. Ενδεικτικά, οι ομάδες προετοιμάζονται με mentoring υψηλού επιπέδου, μαθαίνοντας πώς να παρουσιάζουν επιτυχώς το project τους, να κάνουν ορθή χρήση των social media και πώς να διαχειρίζονται εν γένει τη δημόσια εικόνα τους.

Το επιστέγασμα είναι η πλήρης κάλυψη του ταξιδιού (εισιτήρια, διαμονή, διατροφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εμπειρία να μεταμορφώνεται από ένα εκπαιδευτικό project σε ένα ταξίδι επαγγελματικών προδιαγραφών, όπου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με συνομηλίκους τους από όλο τον κόσμο, ανταλλάσσουν ιδέες και χτίζουν ένα διεθνές δίκτυο επαφών.

«Φέτος εξάγουμε Ρομποτική»

Με το ηχηρό και αισιόδοξο σύνθημα «Φέτος εξάγουμε Ρομποτική», το Plaisiobots: The Race 4.0 απηύθυνε ένα ανοιχτό κάλεσμα (Open Call) προς κάθε μαθητική και φοιτητική ομάδα που ονειρεύεται να δει το project της να ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο την εξωστρέφεια, προσφέροντας σε νέους ηλικίας 12–18 και 18–22 ετών την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιας εμβέλειας διοργανώσεις.

Η διαδικασία επιλογής των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας δεν είναι τυχαία, καθώς η αξιολόγηση των προτάσεων βρίσκεται στα χέρια μιας διακεκριμένης κριτικής επιτροπής που συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την παγκόσμια εμπειρία. Τα μέλη της επιτροπής είναι:

Η Διάνα Βουτυράκου , Πρωταθλήτρια Ρομποτικής και διαχρονική Μέντορας των Plaisiobots.

, Πρωταθλήτρια Ρομποτικής και διαχρονική Μέντορας των Plaisiobots. Ο Σπύρος Κασάπης , Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Princeton.

, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Princeton. Ο Νίκος Λάριος , Μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Η Θεοδοσία Κωστάκη, PMO Director στη SABO SA.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των συμμετοχών, η επιτροπή θα αναλύσει τα projects με βάση την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την τεχνική τους αρτιότητα. Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν, θα εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» για τους διεθνείς διαγωνισμούς της επιλογής τους. Το φετινό concept είναι ιδιαίτερα δυναμικό, καθώς προβλέπει τη συμμετοχή των νικητών σε κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου – Δεκεμβρίου, τότε που η «καρδιά» της παγκόσμιας ρομποτικής χτυπά πιο δυνατά.

Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το σχεδιάζουν

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως το «Plaisiobots: The Race» λειτουργούν ως «φυτώρια» καινοτομίας, αυτοπεποίθησης και εξωστρέφειας. Για έναν έφηβο ή έναν φοιτητή, η εμπειρία του να βλέπει τον κώδικα που έγραψε να δίνει λύση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα και να αξιολογείται από διεθνείς κριτές, είναι μια εμπειρία ζωής που αλλάζει το mindset.

Όσο για την προστιθέμενη αξία για την κοινωνία είναι τεράστια: δημιουργούμε μια γενιά με διεθνή νοοτροπία, ικανή να συνεργάζεται και να καινοτομεί χωρίς σύνορα. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις είναι το πρώτο βήμα για μια σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις και επιτυχίες, για μια γενιά οραματιζόμενη ένα καλύτερο μέλλον.

Είναι αυτή η στιγμή που η ελληνική εκπαιδευτική ρομποτική περνά από το πείραμα στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών είναι ένα από τα πιο πολύτιμα «εξαγώγιμα» προϊόντα της χώρας.

Αν έχετε μια ιδέα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ο δρόμος για τη διεθνή σκηνή είναι πλέον ανοιχτός και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε.

Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή: