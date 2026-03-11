Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Plaisiobots: The Race 4.0 – Το διεθνές «διαβατήριο» της ελληνικής νεανικής καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 11 Μαρτίου 2026, 09:00

Plaisiobots: The Race 4.0 – Το διεθνές «διαβατήριο» της ελληνικής νεανικής καινοτομίας

Mentoring, τεχνολογία και ταξίδια στον κόσμο: Ο διαγωνισμός από το Πλαίσιο που κάνει την καινοτομία πράξη και την εκπαίδευση... περιπέτεια.

Σύνταξη
Vita.gr
Το "hurkle durkle" είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Η ρομποτική αποτελεί πλέον τη νέα παγκόσμια «γλώσσα» που γεφυρώνει τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο. Για τη νέα γενιά, η ενασχόληση με τα συστήματα αυτοματισμού και την τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα ενδιαφέρον χόμπι, αλλά την απόκτηση ενός θεμελιώδους εργαλείου για το μέλλον.

Μέσα από τη ρομποτική, οι μαθητές αναπτύσσουν την υπολογιστική σκέψη (computational thinking), μαθαίνουν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα με αλγοριθμική ακρίβεια, καλούνται να συνεργαστούν με άλλους συνομήλικους ερευνητές, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον STEM. Είναι η δεξιότητα που θα τους επιτρέψει να μην είναι απλοί θεατές των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά οι αρχιτέκτονες ενός κόσμου όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο, ενός καλύτερου κόσμου όπως τον φαντάζονται.

Μαθαίνοντας για τον θεσμό «Plaisiobots: The Race»

Η ιστορία των Plaisiobots δεν ξεκίνησε, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, σε κάποιο εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας, αλλά από μια αυθόρμητη πρωτοβουλία πριν από επτά χρόνια. Τέσσερα παιδιά εργαζομένων του Πλαισίου αποφάσισαν να πειραματιστούν με τον κώδικα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, δημιουργώντας μια μικρή ομάδα που αποτέλεσε τον «γενετικό κώδικα» ενός θεσμού που σήμερα κινητοποιεί εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές.

Η στιγμή-ορόσημο ήρθε το 2021, όταν το «Buddy the Cane», ένα ρομποτικό μπαστούνι σχεδιασμένο να διευκολύνει την κίνηση ατόμων με οπτική αναπηρία, ταξίδεψε έως τη Νότιο Κορέα για να κατακτήσει τον κόσμο. Η απόκτηση του χρυσού μεταλλίου στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής απέδειξε πως η ελληνική εφευρετικότητα, όταν συνδυάζεται με τη σωστή υποστήριξη, δεν έχει σύνορα και ανταγωνίζεται ισάξια με χώρες που πρωταγωνιστούν στον χώρο της τεχνολογίας.

Από εκείνη την επιτυχία και μετά, ο διαγωνισμός έγινε ένας θεσμός που γιγαντώθηκε. Πλέον, πάνω από 500 παιδιά ετησίως από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν παρακολουθήσει δωρεάν μαθήματα ρομποτικής, μετατρέποντας τον διαγωνισμό σε μια ζωντανή κοινότητα γνώσης.

Για φέτος, ο διαγωνισμός Plaisiobots: The Race 4.0 αποτελεί την αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας, χωρισμένος σε δύο βασικές κατηγορίες: τη μαθητική (12–18 ετών) και τη φοιτητική (18–22 ετών). Ο στόχος είναι σαφής: να βγει η γνώση από τα ελληνικά όρια και να δοκιμαστεί σε συνθήκες πραγματικού, παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Αυτό που καθιστά τον διαγωνισμό μοναδικό δεν είναι μόνο η συμμετοχή, αλλά η ολιστική υποστήριξη που παρέχει το Πλαίσιο στις νικήτριες ομάδες, λειτουργώντας ως ο απόλυτος επιταχυντής (accelerator) της προσπάθειάς τους. Οι νικητές δεν λαμβάνουν απλώς ένα έπαθλο, αλλά ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, το Πλαίσιο καλύπτει το κόστος εγγραφής στους διεθνείς διαγωνισμούς αλλά και το κόστος για τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό των ρομπότ. Πέρα από το υλικό σκέλος, η προσφορά περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω δωρεάν coaching και τεχνικής υποστήριξης. Ενδεικτικά, οι ομάδες προετοιμάζονται με mentoring υψηλού επιπέδου, μαθαίνοντας πώς να παρουσιάζουν επιτυχώς το project τους, να κάνουν ορθή χρήση των social media και πώς να διαχειρίζονται εν γένει τη δημόσια εικόνα τους.

Το επιστέγασμα είναι η πλήρης κάλυψη του ταξιδιού (εισιτήρια, διαμονή, διατροφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εμπειρία να μεταμορφώνεται από ένα εκπαιδευτικό project σε ένα ταξίδι επαγγελματικών προδιαγραφών, όπου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με συνομηλίκους τους από όλο τον κόσμο, ανταλλάσσουν ιδέες και χτίζουν ένα διεθνές δίκτυο επαφών.

«Φέτος εξάγουμε Ρομποτική»

Με το ηχηρό και αισιόδοξο σύνθημα «Φέτος εξάγουμε Ρομποτική», το Plaisiobots: The Race 4.0 απηύθυνε ένα ανοιχτό κάλεσμα (Open Call) προς κάθε μαθητική και φοιτητική ομάδα που ονειρεύεται να δει το project της να ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο την εξωστρέφεια, προσφέροντας σε νέους ηλικίας 12–18 και 18–22 ετών την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιας εμβέλειας διοργανώσεις.

Η διαδικασία επιλογής των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας δεν είναι τυχαία, καθώς η αξιολόγηση των προτάσεων βρίσκεται στα χέρια μιας διακεκριμένης κριτικής επιτροπής που συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την παγκόσμια εμπειρία. Τα μέλη της επιτροπής είναι:

  • Η Διάνα Βουτυράκου, Πρωταθλήτρια Ρομποτικής και διαχρονική Μέντορας των Plaisiobots.
  • Ο Σπύρος Κασάπης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Princeton.
  • Ο Νίκος Λάριος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.
  • Η Θεοδοσία Κωστάκη, PMO Director στη SABO SA.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των συμμετοχών, η επιτροπή θα αναλύσει τα projects με βάση την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την τεχνική τους αρτιότητα. Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν, θα εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» για τους διεθνείς διαγωνισμούς της επιλογής τους. Το φετινό concept είναι ιδιαίτερα δυναμικό, καθώς προβλέπει τη συμμετοχή των νικητών σε κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου – Δεκεμβρίου, τότε που η «καρδιά» της παγκόσμιας ρομποτικής χτυπά πιο δυνατά.

Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το σχεδιάζουν

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως το «Plaisiobots: The Race» λειτουργούν ως «φυτώρια» καινοτομίας, αυτοπεποίθησης και εξωστρέφειας. Για έναν έφηβο ή έναν φοιτητή, η εμπειρία του να βλέπει τον κώδικα που έγραψε να δίνει λύση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα και να αξιολογείται από διεθνείς κριτές, είναι μια εμπειρία ζωής που αλλάζει το mindset.

Όσο για την προστιθέμενη αξία για την κοινωνία είναι τεράστια: δημιουργούμε μια γενιά με διεθνή νοοτροπία, ικανή να συνεργάζεται και να καινοτομεί χωρίς σύνορα. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις είναι το πρώτο βήμα για μια σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις και επιτυχίες, για μια γενιά οραματιζόμενη ένα καλύτερο μέλλον.

Είναι αυτή η στιγμή που η ελληνική εκπαιδευτική ρομποτική περνά από το πείραμα στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών είναι ένα από τα πιο πολύτιμα «εξαγώγιμα» προϊόντα της χώρας.

Αν έχετε μια ιδέα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ο δρόμος για τη διεθνή σκηνή είναι πλέον ανοιχτός και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε.

Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή:

Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Το "hurkle durkle" είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Σύντομη ζωή 11.03.26
Σύντομη ζωή 11.03.26

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Θράσος 11.03.26
Θράσος 11.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Οι δύο άνδρες που έκλεβαν τσάντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο Alithia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26
Πολιτική 11.03.26

Στο Alithia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alithia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 08:56
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 08:56

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου
Ελλάδα 11.03.26
Ελλάδα 11.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δείτε ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα – Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26

Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα - Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις για τις ενεργειακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια
Παγκόσμια εβδομάδα 11.03.26

Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια

Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ
Επιστροφή στην απλότητα 11.03.26
Επιστροφή στην απλότητα 11.03.26

Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ

Ο γνωστός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ, μετά από μια πενταετία «περιπλάνησης» στο Χόλιγουντ και τις αγγλόφωνες ταινίες, αποφάσισε ότι η απλότητα του ισπανικού κινηματογράφου του ταιριάζει καλύτερα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
