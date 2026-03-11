Νέα διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan
Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna Θοδωρής Κυριακού και ο δημοσιογράφος Piers Morgan έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ενός ισχυρού διεθνή ομίλου με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος.
Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, και ο Piers Morgan, ένας από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους παγκοσμίως, συμφώνησαν να επενδύσουν στην πλατφόρμα Uncensored, με στόχο να αναπτύξουν έναν ισχυρό διεθνή όμιλο με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος.
Η Uncensored, που δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια από τον Piers Morgan, έχει ήδη φτάσει το 1 δισ. προβολές, τα 30 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ τα debates του Morgan ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια προβολές και το 1 εκατ. αλληλεπιδράσεις κάθε εβδομάδα.
Αξιοποιώντας την τεράστια επιρροή του Piers Morgan, ο οποίος έχει πάρει συνέντευξη από όλους τους παγκόσμιους ηγέτες και πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, όπως o Donald Trump, η Hilary Clinton, ο David Cameron και ο Volodymyr Zelenskyy, επόμενος σταθμός της επένδυσης είναι η ένταξη στην Uncensored μεγάλων ονομάτων της δημοσιογραφίας με παγκόσμια αναγνώριση και απήχηση.
Στην Uncensored, Διευθύνουσα Σύμβουλος συμφωνήθηκε να αναλάβει η Rashida Jones, πρώην Πρόεδρος του MSNBC – του κορυφαίου τηλεοπτικού δικτύου ενημέρωσης στις ΗΠΑ – και εδώ και έναν χρόνο σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του Θοδωρή Κυριακού.
Η Rashida Jones θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια στελέχη των media, με εντυπωσιακή πορεία στη δημιουργία και ανάπτυξη οργανισμών του κλάδου. Είναι βραβευμένη με Emmy Award και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τηλεοπτική δημοσιογραφία. Ως Πρόεδρος του MSNBC, επέκτεινε σημαντικά τη δραστηριότητα του δικτύου σε ένα σύγχρονο μέσο με streaming πλατφόρμες, social media, podcasts, live events και κινηματογραφικές παραγωγές.
Με τη νέα, σημαντική επένδυση του Ομίλου Antenna, τη μεγάλη απήχηση της Uncensored, την ένταξη παγκοσμίου κλίμακας δημοσιογράφων και την πολύτιμη εμπειρία της Rashida Jones, φιλοδοξία των Θοδωρή Κυριακού και Piers Morgan είναι να δημιουργήσουν έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνούς εμβέλειας, που προωθεί τον διάλογο και την έγκυρη ενημέρωση.
Ο Piers Morgan δήλωσε: «Η φιλοδοξία για την Uncensored είναι να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς με τολμηρό και υψηλής απήχησης περιεχόμενο που ξεχωρίζει μέσα στον θόρυβο της σύγχρονης ενημέρωσης. Η Rashida Jones είναι ένα από τα πιο δυναμικά στελέχη στον χώρο των media και η πορεία της στη δημιουργία και ανάπτυξη οργανισμών είναι εντυπωσιακή. Με τη δική της ηγεσία και τη σημαντική στήριξη μιας εξαιρετικής και ιδιαίτερα έμπειρης ομάδας επενδυτών, με επικεφαλής τους Όμιλο Antenna και Raine Ventures, θα δημιουργήσουμε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς media διεθνώς».
