2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.
Ο αστεροειδής 2024 YR4, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024 μέσω τηλεσκοπίου στην έρημο της Χιλής είχε πιθανότητα (3,8%) σύγκρουσης στη Σελήνη το μακρινό 2032.
Ενδεχόμενη πρόσκρουση του διαστημικού βράχου θα απελευθέρωνε ενέργεια περίπου 8 μεγατόνων
Ο υπολογισμός βασίστηκε σε δεδομένα από διάφορα τηλεσκόπια, μεταξύ των οποίων και το James Webb.
Όμως, οι φόβοι ότι ο αστεροειδής, που έχει περίπου το μέγεθος ενός δεκαώροφου κτιρίου, φαίνεται πως ήταν αβάσιμοι, σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις των επιστημόνων.
20.000 χιλιόμετρα από τη Σελήνη
Αν και δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος για τη Γη, τα συντρίμμια που θα εκτοξευόταν κατά τη σύγκρουση θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τους δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση και τις επικοινωνίες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, νέες παρατηρήσεις φαίνεται να έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, δείχνοντας ότι ο 2024 YR4 θα περάσει με ασφάλεια από τη Σελήνη σε απόσταση μεγαλύτερη από 20.000 χιλιόμετρα.
«Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό πείραμα, αλλά πιθανόν, δεδομένου του μικρού κινδύνου από τα συντρίμμια, δεν θα ήταν κάτι που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε», δήλωσε ο Κόλιν Σνόντγκρας, καθηγητής πλανητικής αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
Καθώς απομακρυνόταν από τη Γη, εξαφανιζόμενος από το οπτικό πεδίο, οι αστρονόμοι δεν περίμεναν να μπορέσουν να προσδιορίσουν την τροχιά του μέχρι το 2028.
«Ο 2024 YR4 δεν αποτελεί κίνδυνο»
Ωστόσο, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εντόπισε δύο παράθυρα πέντε ωρών τον Φεβρουάριο, κατά τα οποία πίστευαν ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα μπορούσε να ανιχνεύσει και να παρακολουθήσει τον αστεροειδή.
«Η Σελήνη είναι ασφαλής, ο 2024 YR4 δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά η δουλειά συνεχίζεται», σημείωσε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία σε απάντηση στα ευρήματα κλείνοντας το κεφάλαιο σύγκρουση.
