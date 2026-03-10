Νέα τριμερής συνάντηση για το ουκρανικό στην Τουρκία – Η ανάρτηση Ζελένσκι

Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον, μετά την συνομιλία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ζωντανή» σε διπλωματικό επίπεδο παραμένει η διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος

«Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο Ζελένσκι, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We discussed the situation around Iran with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan. We are ready to share our expertise to prevent the expansion of war and protect lives, but at the same time, Ukraine needs to strengthen its own air defense, and we are counting on… pic.twitter.com/3dd56uC3s5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν

Χθες, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Διεθνή ΜΜΕ χαρακτηρίζουν σημαντική την τηλεφωνική συνομιλία των δυο ηγετών διότι ήταν η πρώτη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.