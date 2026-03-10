Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν

Η τρέχουσα διεθνής συγκυρία, τον Μάρτιο του 2026, σημαδεύεται από μια πρωτοφανή σύγκλιση μετώπων που υπερβαίνει τα τοπικά χαρακτηριστικά των συγκρούσεων.

Ενώ η κοινή γνώμη τείνει να αντιμετωπίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ως δύο διακριτές εστίες έντασης, μια βαθύτερη στρατηγική ανάλυση αποκαλύπτει έναν ισχυρό οργανικό δεσμό.

Η Ουκρανία δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα πεδίο εδαφικής διεκδίκησης στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά λειτουργεί ως ο γεωπολιτικός «μοχλός» που επιτρέπει την ευρύτερη αναδιάταξη ισχύος στον αραβοπερσικό κόσμο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 έως και σήμερα, η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ επικεντρώθηκε στην παροχή ελεγχόμενης στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, με στόχο τη μεγιστοποίηση της φθοράς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η τακτική αυτή, πέρα από την προάσπιση της ουκρανικής κυριαρχίας, εξυπηρέτησε έναν ευρύτερο σκοπό: την καθήλωση της Ρωσίας σε μια παρατεταμένη σύγκρουση φθοράς εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Η προσήλωση της Μόσχας στο ουκρανικό μέτωπο περιόρισε δραστικά τη δυνατότητά της να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε άλλες ζώνες επιρροής, με κυριότερη τη Συρία και τον ευρύτερο Λεβάντε.

Αυτό το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική απόσυρση ρωσικών μέσων και την εστίαση της ρωσικής διπλωματίας στην επιβίωση του εσωτερικού μετώπου, πρόσφερε στην Ουάσιγκτον την ιστορική ευκαιρία να επιταχύνει τα σχέδιά της για τη «Νέα Μέση Ανατολή».

Η τρέχουσα πίεση προς το Ιράν και τους περιφερειακούς του συμμάχους δεν αποτελεί μια αποσπασματική αντίδραση. Εντάσσεται σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό που στοχεύει στην εξάλειψη κάθε πόλου αντίστασης προς την αμερικανική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή.

Με τη Ρωσία εγκλωβισμένη στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μια δυναμική αναθεώρηση των ισορροπιών, επιδιώκοντας την εγκαθίδρυση κυβερνήσεων και συμμαχιών που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα δυτικά συμφέροντα.

Η στοχοποίηση της Τεχεράνης, που κορυφώνεται αυτές τις ημέρες του Μαρτίου, συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη ελέγχου των παγκόσμιων ενεργειακών οδών και την ανάσχεση της κινεζικής επιρροής μέσω της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Ο έλεγχος της Μέσης Ανατολής προσφέρει στις ΗΠΑ το στρατηγικό πλεονέκτημα να ρυθμίζουν τη ροή της ενέργειας προς τους ανταγωνιστές τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία του δολαρίου στις αγορές εμπορευμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει δορυφορικός και εξαιρετικά δαπανηρός. Η Ευρώπη, υιοθετώντας πλήρως την αμερικανική ρητορική περί «αγώνα για τη δημοκρατία», επωμίστηκε το κύριο βάρος των οικονομικών κυρώσεων και της αποσύνδεσης από τις ρωσικές πηγές ενέργειας.

Το αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία αποβιομηχάνιση μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών και η απόλυτη εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ για την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αμυντικού υλικού.

Η ΕΕ, αδυνατώντας να διαμορφώσει μια αυτόνομη γεωπολιτική ατζέντα, κατέληξε να χρηματοδοτεί μια σύγκρουση στην αυλή της, η οποία λειτουργεί ως αντιπερισπασμός για την αμερικανική προέλαση σε άλλες γεωγραφικές ζώνες.

Η υποβάθμιση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας είναι το παράπλευρο κέρδος της Ουάσιγκτον, η οποία κατάφερε να μετατρέψει έναν οικονομικό ανταγωνιστή σε έναν πειθήνιο εταίρο στην υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής της.

Η ορθή σύνδεση των δύο συρράξεων βασίζεται στη λογική της διαδοχικής εξουδετέρωσης. Η Ουκρανία χρησιμοποιήθηκε για να «αφοπλίσει» διπλωματικά και στρατιωτικά τη Ρωσία στην παγκόσμια σκηνή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την τελική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή.

Εάν το Ιράν και οι δομές που το υποστηρίζουν υποχωρήσουν κάτω από την τρέχουσα πίεση, οι ΗΠΑ θα έχουν επιτύχει μια ολοκληρωτική νίκη: τον πλήρη έλεγχο της Ευρασίας από τα δυτικά (Ευρώπη) και τα νότια (Μέση Ανατολή).

Αυτή η ανακατανομή ισχύος δεν αφορά μόνο την εδαφική κυριαρχία, αλλά την επιβολή ενός νέου παγκόσμιου status quo, όπου κάθε περιφερειακή δύναμη που επιχειρεί να κινηθεί ανεξάρτητα θα έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια στρατηγική «περικύκλωσης και φθοράς».

Καθώς διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου 2026, γίνεται σαφές ότι η ουκρανική κρίση υπήρξε το απαραίτητο προοίμιο για τη μεγάλη αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσιγκτον, επιδεικνύοντας μια κυνική αλλά αποτελεσματική γεωπολιτική δεξιοτεχνία, χρησιμοποίησε το μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης για να απομονώσει τους ανταγωνιστές της και να προλειάνει το έδαφος για την εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων στην πηγή της παγκόσμιας ενέργειας.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν αυτή η υπερεξάπλωση της αμερικανικής ισχύος θα αποδειχθεί βιώσιμη ή αν η πίεση που ασκείται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα θα οδηγήσει τελικά σε μια απρόβλεπτη ρήξη του διεθνούς συστήματος. Προς το παρόν, η Ουκρανία παραμένει το θυσιαζόμενο πιόνι σε μια σκακιέρα όπου το πραγματικό έπαθλο βρίσκεται πολύ νοτιότερα.