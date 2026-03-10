newspaper
Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 07:00

Ο στρατηγικός άξονας που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο ως «έπαθλο» που καθιστά την Ουκρανία δευτερευούσης σημασίας για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Η τρέχουσα διεθνής συγκυρία, τον Μάρτιο του 2026, σημαδεύεται από μια πρωτοφανή σύγκλιση μετώπων που υπερβαίνει τα τοπικά χαρακτηριστικά των συγκρούσεων.

Ενώ η κοινή γνώμη τείνει να αντιμετωπίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ως δύο διακριτές εστίες έντασης, μια βαθύτερη στρατηγική ανάλυση αποκαλύπτει έναν ισχυρό οργανικό δεσμό.

Η Ουκρανία δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα πεδίο εδαφικής διεκδίκησης στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά λειτουργεί ως ο γεωπολιτικός «μοχλός» που επιτρέπει την ευρύτερη αναδιάταξη ισχύος στον αραβοπερσικό κόσμο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 έως και σήμερα, η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ επικεντρώθηκε στην παροχή ελεγχόμενης στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, με στόχο τη μεγιστοποίηση της φθοράς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ορθή σύνδεση των δύο συρράξεων βασίζεται στη λογική της διαδοχικής εξουδετέρωσης

Η τακτική αυτή, πέρα από την προάσπιση της ουκρανικής κυριαρχίας, εξυπηρέτησε έναν ευρύτερο σκοπό: την καθήλωση της Ρωσίας σε μια παρατεταμένη σύγκρουση φθοράς εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Η προσήλωση της Μόσχας στο ουκρανικό μέτωπο περιόρισε δραστικά τη δυνατότητά της να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε άλλες ζώνες επιρροής, με κυριότερη τη Συρία και τον ευρύτερο Λεβάντε.

Αυτό το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική απόσυρση ρωσικών μέσων και την εστίαση της ρωσικής διπλωματίας στην επιβίωση του εσωτερικού μετώπου, πρόσφερε στην Ουάσιγκτον την ιστορική ευκαιρία να επιταχύνει τα σχέδιά της για τη «Νέα Μέση Ανατολή».

Η τρέχουσα πίεση προς το Ιράν και τους περιφερειακούς του συμμάχους δεν αποτελεί μια αποσπασματική αντίδραση. Εντάσσεται σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό που στοχεύει στην εξάλειψη κάθε πόλου αντίστασης προς την αμερικανική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή.

Με τη Ρωσία εγκλωβισμένη στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μια δυναμική αναθεώρηση των ισορροπιών, επιδιώκοντας την εγκαθίδρυση κυβερνήσεων και συμμαχιών που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα δυτικά συμφέροντα.

Η στοχοποίηση της Τεχεράνης, που κορυφώνεται αυτές τις ημέρες του Μαρτίου, συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη ελέγχου των παγκόσμιων ενεργειακών οδών και την ανάσχεση της κινεζικής επιρροής μέσω της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Ο έλεγχος της Μέσης Ανατολής προσφέρει στις ΗΠΑ το στρατηγικό πλεονέκτημα να ρυθμίζουν τη ροή της ενέργειας προς τους ανταγωνιστές τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία του δολαρίου στις αγορές εμπορευμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει δορυφορικός και εξαιρετικά δαπανηρός. Η Ευρώπη, υιοθετώντας πλήρως την αμερικανική ρητορική περί «αγώνα για τη δημοκρατία», επωμίστηκε το κύριο βάρος των οικονομικών κυρώσεων και της αποσύνδεσης από τις ρωσικές πηγές ενέργειας.

Η ουκρανική κρίση υπήρξε το απαραίτητο προοίμιο για τη μεγάλη αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή

Το αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία αποβιομηχάνιση μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών και η απόλυτη εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ για την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αμυντικού υλικού.

Η ΕΕ, αδυνατώντας να διαμορφώσει μια αυτόνομη γεωπολιτική ατζέντα, κατέληξε να χρηματοδοτεί μια σύγκρουση στην αυλή της, η οποία λειτουργεί ως αντιπερισπασμός για την αμερικανική προέλαση σε άλλες γεωγραφικές ζώνες.

Η υποβάθμιση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας είναι το παράπλευρο κέρδος της Ουάσιγκτον, η οποία κατάφερε να μετατρέψει έναν οικονομικό ανταγωνιστή σε έναν πειθήνιο εταίρο στην υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής της.

Η ορθή σύνδεση των δύο συρράξεων βασίζεται στη λογική της διαδοχικής εξουδετέρωσης. Η Ουκρανία χρησιμοποιήθηκε για να «αφοπλίσει» διπλωματικά και στρατιωτικά τη Ρωσία στην παγκόσμια σκηνή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την τελική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή.

Αναπάντητο ερώτημα

Εάν το Ιράν και οι δομές που το υποστηρίζουν υποχωρήσουν κάτω από την τρέχουσα πίεση, οι ΗΠΑ θα έχουν επιτύχει μια ολοκληρωτική νίκη: τον πλήρη έλεγχο της Ευρασίας από τα δυτικά (Ευρώπη) και τα νότια (Μέση Ανατολή).

Αυτή η ανακατανομή ισχύος δεν αφορά μόνο την εδαφική κυριαρχία, αλλά την επιβολή ενός νέου παγκόσμιου status quo, όπου κάθε περιφερειακή δύναμη που επιχειρεί να κινηθεί ανεξάρτητα θα έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια στρατηγική «περικύκλωσης και φθοράς».

Καθώς διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου 2026, γίνεται σαφές ότι η ουκρανική κρίση υπήρξε το απαραίτητο προοίμιο για τη μεγάλη αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσιγκτον, επιδεικνύοντας μια κυνική αλλά αποτελεσματική γεωπολιτική δεξιοτεχνία, χρησιμοποίησε το μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης για να απομονώσει τους ανταγωνιστές της και να προλειάνει το έδαφος για την εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων στην πηγή της παγκόσμιας ενέργειας.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν αυτή η υπερεξάπλωση της αμερικανικής ισχύος θα αποδειχθεί βιώσιμη ή αν η πίεση που ασκείται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα θα οδηγήσει τελικά σε μια απρόβλεπτη ρήξη του διεθνούς συστήματος. Προς το παρόν, η Ουκρανία παραμένει το θυσιαζόμενο πιόνι σε μια σκακιέρα όπου το πραγματικό έπαθλο βρίσκεται πολύ νοτιότερα.

World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου», απαντούν στον Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης 10.03.26

Απαντούν στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», τονίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Ιράν: Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Τι συζήτησαν 10.03.26

Συνομιλία Τραμπ - Πούτιν για πρώτη φορά από την επίθεση στο Ιράν

Τραμπ και Πούτιν είχαν την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, την οποία η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε «πολύ καλή», ενώ η ρωσική «ειλικρινή και εποικοδομητική».

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο πόλεμος του πόσιμου νερού - Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Κλίμα: Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά – Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
Κλίμα 10.03.26

Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς αναφέρει το το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus

Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καθοδηγούμενες και δεν επέμειναν σε εκείνες τις καταθέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος
Culture Live 10.03.26

Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη έκθεση στο Μπούργκος της Ισπανίας παρουσιάζει 44 έργα του Πάμπλο Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό, εξερευνώντας τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που διαπερνούν την τέχνη του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass
Οικονομία 10.03.26

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ - Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μαρία Βουργάνα
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών – Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών - Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Αγιοι Ανάργυροι: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια – Εσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
«Ολοσχερής» καταστροφή 10.03.26

Πυρπόλησαν καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους

Αγνωστοι δράστες έσπασαν με πέτρα την τζαμαρία και πυρπόλησαν ισόγεια καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αναργύρων, στην ομώνυμη συνοικία της Αττικής.

Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10.03.26

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου», απαντούν στον Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης 10.03.26

Απαντούν στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», τονίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Ιράν: Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Τι συζήτησαν 10.03.26

Συνομιλία Τραμπ - Πούτιν για πρώτη φορά από την επίθεση στο Ιράν

Τραμπ και Πούτιν είχαν την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, την οποία η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε «πολύ καλή», ενώ η ρωσική «ειλικρινή και εποικοδομητική».

Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

