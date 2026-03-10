Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Το προκαθορισμένο – εδώ και καιρό – πόρισμα, της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διεξήγαγε “έρευνα” για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των κοινοτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περί διαχρονικών πολιτικών και όχι ποινικών ευθυνών συζητούν τα κόμματα στην Ολομέλεια.

Για την κυβέρνηση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να βάλει ένας τέλος σε μια ακόμα υπόθεση διαφθοράς που την ταλαιπώρησε και ανάγκασε να διαχειριστεί με τρόπο που ανήγειρε περισσότερα ερωτήματα από αυτά που απάντησε.

Με δεδομένη άλλωστε τη περιρρέουσα ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι άπαντες ασχολούνται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να μη δώσει το βάρος στη συζήτηση αλλά να την αφήσει να εξελιχθεί ομαλά με την ελπίδα πως δεν θα δημιουργηθούν νέες εντάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπηθεί από τον “ολιγαρκή” Κώστα Τσιάρα, ενώ οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης- τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας- δεν θα λάβουν το λόγο αλλά θα αρκεστούν στις θέσεις που θα αναπτύξουν εντός της αίθουσας οι βουλευτές της πλειοψηφίας.

Σε όλο αυτό, συνηγορεί και η απουσία ονομαστικής ψηφοφορίας, καθώς με την ολοκλήρωση της συζήτησης παύει και οποιαδήποτε εμπλοκή της Βουλής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ (με μοναδική εξαίρεση το ενδεχόμενο ύπαρξης νέας δικογραφίας).

Στη ΝΔ πάντως θεωρούν πως με τη στάση της αναδείχθηκε η πραγματική διάσταση του προβλήματος αλλά και ότι – όπως αναφέρεται και στο πόρισμα – «οι δυσλειτουργίες στον Οργανισμό δεν εντοπίζονται σε μία μόνο κυβερνητική περίοδο, αλλά εκτείνονται σε διαφορετικές χρονικές φάσεις και διοικήσεις».

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, το πρόβλημα αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό, καθώς μάρτυρες που υπηρέτησαν σε καίριες θέσεις, υπηρεσιακά στελέχη, πρώην διοικήσεις και πολιτικά πρόσωπα περιγράφουν αδυναμίες έλλειψης ελέγχου, διοικητικών στρεβλώσεων, προβλήματα μηχανοργάνωσης και ασάφειες δραστηριοτήτων. καθυστερήσεις, ασάφειες αρμοδιοτήτων.

«Δεν προκύπτει η ύπαρξη οργανωμένης πολιτικής ή κομματικής ομάδας ή “συμμορίας”, με συμμετοχή, καθοδήγηση ή έστω ανοχή της Κυβέρνησης ή των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που διετέλεσαν από το 2019», αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα της ΝΔ.

Από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν σχηματίσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα που εκφράστηκε πολλάκις στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της εξεταστικής αλλά και μέσω των πορισμάτων που κατέθεσαν και μιλούν ξεκάθαρα για απόπειρα συγκάλυψης ενός ακόμα σκανδάλου.

Σχεδόν με ενιαία φωνή, τα κόμματα θεώρησαν ότι οι εργασίες της εξεταστικής ήταν καθοδηγούμενες και δεν επέμειναν σε εκείνες τις καταθέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων θεωρείται εκ των ουκ άνευ, καθώς η επίθεση στους κυβερνητικούς χειρισμούς και οι αναφορές στη δυσλειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών είναι δεδομένη.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως η εξεταστική επιτροπή μεθοδεύτηκε από τη ΝΔ ως πλυντήριο ευθυνών και όχι ως μέσο διαλεύκανσης της αλήθειας και πως σε πρώτο στάδιο απέκλεισε την ποινική διερεύνηση, απορρίπτοντας την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, μέσω μιας διαδικασίας που δεν πληρούσε τις συνταγματικές και κανονιστικές προϋποθέσεις εγκυρότητας.

«Στη συνέχεια χρησιμοποίησε την Εξεταστική ως υποκατάστατο ελέγχου – πλυντήριο ευθυνών, πλήρως ελεγχόμενο ως προς τη σύνθεση, το εύρος της έρευνας, την επιλογή μαρτύρων και τη διαχείριση του αποδεικτικού υλικού. Μέσω επιλεκτικών αποκλεισμών, περιορισμού της αποδεικτικής βάσης και συστηματικής μετατόπισης του αντικειμένου της συζήτησης, η Εξεταστική απογυμνώθηκε από τις θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας που επιβάλλουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής», αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ.