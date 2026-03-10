Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό: Πώς επηρεάζονται από τον πόλεμο με το Ιράν

Ως ένα πόλεμο που όπως και να καταλήξει θα αφήσει πίσω του πολλά «σταγονίδια» έντασης και συγκρούσεων χαρακτηρίζουν τον πόλεμο που ξεκίνησε με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και δείχνει να εξαπλώνεται σε σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής.

Στις χώρες που βρίσκονται σε συναγερμό είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω των βρετανικών βάσεων που υπάρχουν στο νησί και έγιναν στόχος του Ιράν.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελλάδας, η οποία ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Λευκωσίας προχώρησε στην αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων F-16 στο νησί, ενώ ακολούθησε η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία με την Κύπρο να αποκτά μία ευρωπαϊκή ομπρέλα.

Η τουρκική αντίπραξη

Κινήσεις που έφεραν την Τουρκία σε δύσκολη θέση επικοινωνιακά, κυρίως, καθώς έπρεπε να δώσει απαντήσεις στο εσωτερικό της μέτωπο και την κριτική που δέχτηκε.

Σε αυτό το πλαίσιο αναλυτές χαρακτηρίζουν την αποστολή των έξι τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου η Άγκυρα διατηρεί και δυνάμεις κατοχής 40.000 στρατιωτών, ως μία αντίπραξη και τίποτα περισσότερο. Είναι σαφές άλλωστε πως τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο είναι ισχυρότατα, ενώ η εγγύτητα του νησιού στις τουρκικές ακτές δεν απαιτεί την παρουσία μαχητικών, προκειμένου να επιχειρήσουν.

Τα έξι τουρκικά μαχητικά, ωστόσο που εστάλησαν στην Κύπρο δεν νομιμοποιούνται να επιχειρήσουν πχ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, του οποίου η Τουρκία είναι μέλος, αφού εντάσσονται στο πλαίσιο μίας κατοχικής δύναμης και η παρουσία τους δεν έγινε κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το αίτημα για βοήθεια από την Κύπρο μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν

Η Κύπρος δεδομένης της απειλής που αντιμετωπίζει λόγω των βρετανικών βάσεων στο νησί, ζήτησε από συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ και λαμβάνει βοήθεια για την προστασία των πολιτών και των υποδομών της.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν πως είναι λάθος να γίνεται αναφορά σε ενιαίο αμυντικό δόγμα.

Η αποστολή δυνάμεων από την Ελλάδα εδράζεται στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και το ότι όπως υπογραμμίζουν διπλωμάτες θα ήταν αδιανόητο να ζητούσε η κύπρος βοήθεια και η Αθήνα να μην ανταποκρινόταν.

Η Γαλλία όπως επισημαίνουν αναλυτές εδράζεται τόσο στη στρατηγική συνεργασία που έχουν Γαλλία και Κύπρος, με το Παρίσι να θέλει να αποκτήσει βάση στο νησί, ενώ την ίδια στιγμή ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να δώσει δείγματα ηγεσίας στην ΕΕ, επιδιώκοντας να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία.

Έμφαση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη – Μακρόν

Οι δηλώσεις που ακολούθησαν την τριμερή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη – Μακρόν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου έκαναν λόγο για την ανάγκη προστασίας ευρωπαϊκού εδάφους και σημείωναν πως δεν λαμβάνουν μέρος σε κανενός είδους επιχειρήσεις, με την παρουσία τους να είναι καθαρά αμυντική.

«Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη» ανέφερε ο Μακρόν, ο οποίος δήλωσε πως «το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο. Η ανάπτυξη γαλλικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή θα βοηθήσει τις αμυντικές επιχειρήσεις».

«Είμαστε στο πλευρό σας για την ασφάλεια των Ευρωπαίων» σημείωσε ο Μακρόν, ενώ τόνισε πως η δράση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική και ειρηνική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του υποστήριξε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν και δεν θα μείνει ποτέ μόνη» για να προσθέσει πως η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη.

Έστειλε μήνυμα πως «κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη» και επεσήμανε πως «στόχος μας αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή».

Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης και υποστήριξε πως Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία αποδεικνύουν τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Έστειλε μήνυμα δε πως με την αποφασιστική τους βοήθεια συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες της Ευρώπης.

Οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο και επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, την ασφάλεια, τις μεταναστευτικές ροές είπε ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος επέμεινε πως η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο ρόλος της είναι καθαρά ανθρωπιστικός.

Ο αντίκτυπος σε ελληνοτουρκικά και Κυπριακό στη σκιά του πολέμου με το Ιράν

Αναλυτές θεωρούν πως η Τουρκία σε αυτή τη φάση δεν έχει διάθεση και συμφέρον να ανοίξει μέτωπο με την Ελλάδα και όπως λένε αυτό φάνηκε και από την υποτονική αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Άγκυρας στις κινήσεις της Αθήνας.

Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις δηλώσεις της Αθήνας και να υποστηρίξει πως αξιοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για την ισχυροποίηση της έναντι της Άγκυρας.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνουν πως οι κινήσεις της Ελλάδας θα πρέπει να είναι απόλυτα ισρροπήμένες και προσεκτικές, φέρνοντας το παράδειγμα της συνεργασίας Ισμαήλ Τζεμ – Γιώργου Παπανδρέου, την περίοδο 1999-2002 για την ειρήνευση και σταθερότητα στα Βαλκάνια, με στόχο να μετατραπεί η συγκυρία σε ευκαιρία για ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας.

Την ίδια στιγμή δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν σκλήρυνση των θέσεων της Άγκυρας όσον αφορά το Κυπριακό καθώς τονίζεται η ιδιότητα της ως κράτος μέλος της ΕΕ.

Τονίζουν δε ότι η συγκυρία δεν προσφέρεται για δηλώσεις περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ ή για εθνικιστικές κορώνες που θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω αφορμές στην Τουρκία.

Η στοχοποίηση της Κύπρου στον πόλεμο με το Ιράν για αναλυτές πάντως αποτελεί ένα πεδίο πρόκληση και για την ΕΕ, που καλείται να αποδείξει την δυνατότητα της να υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά εδάφη και να δώσει νέα ρεαλιστική δυναμική στην αμυντική της αυτονομία.

Ιδιαίτερα μετά το τέλος της αυταπάτης πως οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονται την Ευρώπη, οι Βρυξέλλες καλούνται να αποδείξουν πως μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, μία πρόκληση που τονίζεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι αυτό το εξάμηνο η χώρα που απειλείται, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει και την προεδρία της ΕΕ.