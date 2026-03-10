OpenAI: Οι λόγοι που έφεραν την παραίτηση της Καϊτλίν Καλινόφσκι

«Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την εθνική ασφάλεια. Αλλά η επιτήρηση Αμερικανών πολιτών δίχως δικαστική εποπτεία και η δυνατότητα να αποφασίζει η ΑΙ για θέματα ζωής και θανάτου αυτόνομα, δίχως ανθρώπινη παρέμβαση ή άδεια, είναι ζητήματα που άξιζαν μεγαλύτερης προσοχής προτού ληφθούν αποφάσεις».

Με την ανάρτηση αυτή στο δίκτυο Χ η Καϊτλίν Καλινόφσκι, διευθύντρια του κλάδου ρομποτικής της OpenAI, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε το Σάββατο από την εταιρεία του Σαμ Άλτμαν. Λίγα 24ωρα νωρίτερα η OpenAI είχε αποφασίσει να υπογράψει με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σημαντική συμφωνία που επιτρέπει την χρήση της τεχνολογίας της – του δημοφιλούς ChatGPT συγκεκριμένα – για «στρατιωτικούς και εγχώριους σκοπούς επιτήρησης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Η OpenAI ήταν η δεύτερη επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης. Εξασφάλισε στα τέλη Φεβρουαρίου σύμβαση με το Πεντάγωνο λίγο αφότου η ανταγωνίστριά της, Anthropic, είχε αρνηθεί να συμμορφωθεί με ένα κυβερνητικό τελεσίγραφο που απαιτούσε να παραχωρήσει στον αμερικανικό στρατό απεριόριστη χρήση του Claude, του δικού της «εργαλείου» τεχνητής νοημοσύνης το οποίο, κατά γενική ομολογία, είναι καλύτερο από το ChatGPT.

«Woke Αριστεροί»

Το επεισόδιο με την Anthropic προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διατάξει την κυβέρνησή του να «παύσει αμέσως κάθε χρήση» της τεχνολογίας Claude της Anthropic. «Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε και δεν θα συνεργαστούμε πλέον μαζί τους», έγραψε ο Τραμπ στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές. Θέτει σε κίνδυνο τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ σε μια ριζοσπαστική αριστερή, woke εταιρεία να υπαγορεύσει στον μεγάλο στρατό μας πώς να πολεμά και να κερδίζει πολέμους!», συνέχισε γράφοντας μάλιστα με κεφαλαία γράμματα στο Truth ο αυτοαποκαλούμενος «πρόεδρος της ειρήνης».

«Ιδεολογικά καπρίτσια»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατηγόρησε με τη σειρά του την Anthropic για «προδοσία». Κατήγγειλε τα «ιδεολογικά καπρίτσια των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών» και απαγόρευσε στην εταιρεία που ίδρυσαν το 2021 τα αδέρφια Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέο «οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό», εκφράζοντας ταυτόχρονα τη «βαθιά λύπη» του γι’ αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δίδυμα αδέλφια Αμοντέο ίδρυσαν την Anthropic αφού παραιτήθηκαν από την OpenAI επειδή ήταν «πολύ αδιάφορη για την ασφάλεια, ειδικά απέναντι στον υπαρξιακό κίνδυνο που αποτελούσε η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα».

Η Anthropic, όπως έγραφε πρόσφατα το Bloomberg, «χαρακτηρίζεται από μια κουλτούρα αφοσίωσης, ένα σχεδόν θρησκευτικό ζήλο που διακατέχει και εμπνέει τους εργαζομένους και ιδεολογικοποιεί την αποστολή τη δική τους και της επιχείρησης».

«Ζήτημα διακυβέρνησης»

Αφού ανέλαβε η OpenAI τη συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση και το Πεντάγωνο, ο διευθύνων σύμβουλός της, Σαμ Άλτμαν, διευκρίνισε μέσω του Χ ότι στη συμφωνία προβλέπονται μια σειρά από αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η προσθήκη μιας ρήτρας που ορίζει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI «δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σκόπιμα για τον σκοπό της επιτήρησης Αμερικανών πολιτών».

Η Καϊτλίν Καλινόφσκι παραιτούμενη διευκρίνισε ότι τρέφει «πολύ σεβασμό για τον Σαμ (Άλτμαν) και όλη την ομάδα της OpenAI». Σημείωσε ότι εκείνο που την οδήγησε στην παραίτηση ήταν «οι αρχές και όχι τα άτομα».

«Για να είμαι σαφής, το πρόβλημά μου είναι ότι η ανακοίνωση έγινε βιαστικά, χωρίς να έχουν καθοριστεί οι διασφαλίσεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας των πολιτών», διευκρίνισε σε μεταγενέστερο μήνυμά της η Καλινόφσκι.

«Πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα διακυβέρνησης. Αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και δεν δικαιολογούν βιασύνες…», εξήγησε η παραιτηθείσα, η οποία προτού ενταχθεί στο δυναμικό της OpenAI εργαζόταν στον όμιλο Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στο τμήμα ανάπτυξης γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας.