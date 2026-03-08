Παραίτηση – βόμβα της επικεφαλής της OpenAI Robotic – Ο ρόλος του Πενταγώνου

Την παραίτησή της ανακοίνωσε το Σάββατο η Caitlin Kalinowski, επικεφαλής ρομποτικής και καταναλωτικού υλικού στην OpenAI, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία της εταιρείας με το Υπουργείο Άμυνας.

Σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα στο X, η Kalinowski έγραψε ότι η OpenAI δεν αφιέρωσε αρκετό χρόνο πριν συμφωνήσει να αναπτύξει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της στα απόρρητα δίκτυα cloud του Πενταγώνου.

«Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική ασφάλεια», έγραψε η Kalinowski. «Ωστόσο, η παρακολούθηση των Αμερικανών χωρίς δικαστικό έλεγχο και η θανατηφόρα αυτονομία χωρίς ανθρώπινη έγκριση είναι θέματα που απαιτούσαν περισσότερη συζήτηση από ό,τι έλαβαν».

I resigned from OpenAI. I care deeply about the Robotics team and the work we built together. This wasn’t an easy call. AI has an important role in national security. But surveillance of Americans without judicial oversight and lethal autonomy without human authorization are… — Caitlin Kalinowski (@kalinowski007) March 7, 2026

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με την Kalinowski για να ζητήσει το σχόλιό της, αλλά η ίδια έγραψε στο X ότι, παρόλο που έχει «βαθύ σεβασμό» για τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και την ομάδα του, η εταιρεία ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Πεντάγωνο «χωρίς να έχουν καθοριστεί τα όρια ασφαλείας», όπως ανέφερε.

OpenAI και παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών

«Πρόκειται πρωτίστως για θέμα διακυβέρνησης», έγραψε η Kalinowski σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση στο X. «Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να συναφθούν βεβιασμένα οι συμφωνίες ή να γίνουν οι ανακοινώσεις».

Η OpenAI δήλωσε την ημέρα μετά τη σύναψη της συμφωνίας ότι περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των περιπτώσεων χρήσης της. Η εταιρεία επανέλαβε το Σάββατο ότι οι «κόκκινες γραμμές» της αποκλείουν τη χρήση της τεχνολογίας της στην εγχώρια παρακολούθηση ή σε αυτόνομα όπλα.

«Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι έχουν ισχυρές απόψεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα και θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε συζητήσεις με υπαλλήλους, κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και κοινότητες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωση προς το Reuters.

Η Kalinowski εντάχθηκε στην OpenAI το 2024, αφού ηγήθηκε της ανάπτυξης υλικού επαυξημένης πραγματικότητας στη Meta Platforms.

Πηγή: ΟΤ