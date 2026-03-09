Super League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά το παιχνίδι του Παναιτωλικού με την Κηφισιά και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής – Αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική.
Ο Παναιτωλικός, σε ένα ιστορικό παιχνίδι, επικράτησε εντός έδρας της Κηφισιάς με 2-1, στο τελευταίο χρονικά ματς της 24ης αγωνιστικής της Super League.
Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Αγρινίου ανέβηκε στους 24 πόντους, έπιασε την Κηφισιά και έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία.
Στα χθεσινά παιχνίδια, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 4-1 τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και ο Πανσερραϊκός με 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Βόλος – ΟΦΗ.
Το Σάββατο, η ΑΕΚ νίκησε την ΑΕΛ Novibet με 1-0, ενώ 0-0 ήρθε το Άρης – Ατρόμητος.
Μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 56 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να ακολουθούν με 54, ενώ ο Παναθηναϊκός μετά το τρίποντο στη Βοιωτία κλείδωσε ουσιαστικά την τέταρτη θέση και τη συμμετοχή στα πλέι οφ.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά 2-1
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 14 Μαρτίου
17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά – Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
- Ολυμπιακός: Ο Θρύλος της Ευρώπης έγινε 101 ετών – 341 τίτλοι για τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο
- Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
- Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
- Πρόωρος… τελικός στους «8» του FΑ Cup Αγγλίας μετά την κλήρωση: Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Λίβερπουλ
- Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
- A BOLA: «Ελ Κααμπί, Παυλίδης και Τζόλης στους 30 παίκτες με τις περισσότερες τελικές στο Champions League»
- Ο Μαξ Ντόουμαν είναι το next big thing στο πλάνο του Αρτέτα
- Ισοπαλία ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του χάντμπολ προς όφελος του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις