Road to Oscars: Τα 3 φαβορί που γράφουν ιστορία για την απόλυτη Home Cinema εμπειρία

Μια από τις πιο λαμπερές περίοδους του χρόνου είναι εδώ και η ατμόσφαιρα μυρίζει ήδη ποπ κορν και αγωνία. Η «πυρετώδης» προετοιμασία για τη βραδιά των Όσκαρ έχει ξεκινήσει για τα καλά, με όλους εμάς να έχουμε ήδη οριστικοποιήσει τις προσωπικές μας λίστες με τα προγνωστικά, τσεκάροντας με προσοχή κάθε υποψήφια ταινία.

Για να μπούμε όμως στο σωστό κλίμα, η ιεροτελεστία επιβάλλει μια βουτιά στην ιστορία του θεσμού. Από το επικό Ben–Hur και τον θρίαμβο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά, μέχρι το συγκινητικό μεγαλείο του Τιτανικού και την ονειρική Μορφή του Νερού που απολαμβάνουμε στο Vodafone TV, η οθόνη μας γεμίζει με τα αριστουργήματα που καθόρισαν το σινεμά.

Οπότε, πλέον κάθε Σαββατοκύριακο μετατρέπεται σε μια μικρή γιορτή, με ειδικές οσκαρικές βραδιές παρέα με οικογένεια και φίλους, όπου οι συζητήσεις για τις φετινές υποψηφιότητες παίρνουν φωτιά.

Φέτος, ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ποτέ και τρεις ταινίες φαίνεται να οδηγούν την κούρσα με κομμένη την ανάσα. Ξεκινάμε.

Sinners: Δεν το χάνεις

Όταν ο Ryan Coogler και ο Michael B. Jordan ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό, δημιουργώντας ένα πολιτιστικό φαινόμενο που επαναπροσδιορίζει τα όρια των ειδών. Το Sinners κάνει μια θριαμβευτική είσοδο στην τελετή των Όσκαρ, έχοντας συγκεντρώσει 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες στην ιστορία του θεσμού, καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμα και τον θρυλικό Τιτανικό.

Η υπόθεση μας μεταφέρει στο Μισισιπή του 1932, όπου δύο δίδυμα αδέλφια, σε έναν απαιτητικό διπλό ρόλο από τον Jordan, επιστρέφουν στη γενέτειρά τους για να αφήσουν πίσω το σκοτεινό παρελθόν τους. Το σχέδιό τους είναι να ανοίξουν ένα blues club (juke joint) για την τοπική κοινότητα, ελπίζοντας σε ένα νέο ξεκίνημα γεμάτο μουσική και χορό.

Όμως, ως γνωστόν, η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει όταν εσύ κάνεις άλλα σχέδια.

Κάτι αρχέγονο και υπερφυσικό καραδοκεί στις σκιές, καθώς βαμπίρ και σκοτεινές δυνάμεις μετατρέπουν το όνειρό τους σε έναν αιματηρό αγώνα επιβίωσης ενάντια στο κακό, αλλά και στον ωμό ρατσισμό του Jim Crow South.

Η ταινία διόλου τυχαία έχει ήδη 276 βραβεύσεις, από το SAG Award για το καλύτερο Cast μέχρι το BAFTA Πρωτότυπου Σεναρίου και το καλύτερο soundtrack στα Grammy.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που ίσως δεν γνωρίζατε είναι ότι ο Coogler εμπνεύστηκε τους χαρακτήρες των διδύμων από κάτι που είχε παρατηρήσει στη γειτονιά του: δύο δίδυμους που κάθονταν πάντα ώμο με ώμο, αλλά χωρίζονταν αστραπιαία μόλις ένιωθαν κίνδυνο. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη που πηγάζει εξ ολοκλήρου από τη δική του φαντασία, χωρίς να βασίζεται σε υπάρχοντα βιβλία ή αληθινές ιστορίες.

Με την ατμοσφαιρική μουσική του Ludwig Göransson και τις συγκλονιστικές ερμηνείες των Delroy Lindo και Wunmi Mosaku, το «Sinners» φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί της χρονιάς.

One Battle After Another: Ένα μικρό έπος

Αυτή είναι μια ταινία που θα τη δούμε όλοι. Αφενός, το «One Battle After Another« δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του, αφετέρου έχει μαζέψει ένα καστ από τα λίγα. Ο οραματιστής Paul Thomas Anderson επιστρέφει με ένα εκρηκτικό μείγμα πολιτικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, έχοντας στο πλευρό του έναν καθηλωτικό Leonardo DiCaprio.

Η ταινία ακολουθεί τον Bob Ferguson, έναν πρώην επαναστάτη ακτιβιστή που προσπαθεί να ζήσει μια ήρεμη ζωή στην αφάνεια με την κόρη του, Willa. Όταν όμως εκείνη εξαφανίζεται και το παρελθόν του χτυπά την πόρτα με τη μορφή ενός αδίστακτου αξιωματικού, τον οποίο υποδύεται ο πάντα υπέροχος Sean Penn, ο Bob αναγκάζεται να επιστρέψει στη δράση. Καθώς την αναζητά, μπλέκεται ξανά σε έναν κόσμο πολιτικών συγκρούσεων και επικίνδυνων αντιπάλων, αφήνοντας πολλές φορές το κοινό να γελάει με τη φυσικότητα και μια εκφραστικότητα που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Η ταινία μοιάζει ασταμάτητη, με 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 253 βραβεύσεις παγκοσμίως, έχοντας ήδη στις αποσκευές της το κορυφαίο βραβείο του Producers Guild (PGA) και 6 βραβεία BAFTA, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, μέχρι και στα γαλλικά César ως καλύτερη ξενόγλωσση ταινία.

Το cast, που συμπληρώνουν οι αγαπημένοι Benicio del Toro και Teyana Taylor, προσφέρει μια εμπειρία που κόβει την ανάσα.

Παρά το μεγάλο budget των 175 εκατομμυρίων δολαρίων, το «One Battle After Another» γυρίστηκε σε φορμά VistaVision, παραπέμποντας στο επικό σινεμά των ’60s.

Χάριν κινηματογραφικής ιστορίας, ο DiCaprio και ο Anderson παραλίγο να συνεργαστούν πριν από δεκαετίες στο Boogie Nights, αλλά η συνάντησή τους καθυστέρησε 30 χρόνια λόγω του Τιτανικού. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι η πρωτοεμφανιζόμενη Chase Infiniti και η Teyana Taylor απέδειξαν επιπλέον την αφοσίωσή τους εκτελώντας οι ίδιες τις επικίνδυνες σκηνές τους μετά από σκληρή εκπαίδευση. Όλα για την τέχνη…

Marty Supreme: Πώς το πινγκ-πονγκ μπορεί να σε καθηλώσει στον καναπέ

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως μια ιστορία με θέμα το πινγκ-πονγκ θα είχε τόσο ενδιαφέρον. Και όμως, για όσους αναζητούν κάτι ξεχωριστό, η ιστορία του Μάρτι Μάουζερ είναι εδώ για να κερδίσει τον αγώνα.

Στο Marty Supreme, ο Josh Safdie σκηνοθετεί μια στυλιζαρισμένη βιογραφία που «σερβίρει» αδρεναλίνη και 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Timothée Chalamet, σε έναν ρόλο που δεν τον έχετε ξαναδεί, υποδύεται έναν εγωκεντρικό παίκτη επιτραπέζιας αντισφαίρισης που τα θέλει όλα εδώ και τώρα, με ταβάνι μόνο τον ουρανό.

Η ταινία μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, ακολουθώντας την άνοδο του Marty (βασισμένου στον θρυλικό Marty Reisman) από τις σκοτεινές υπόγειες λέσχες μέχρι το παγκόσμιο στερέωμα. Ο Marty είναι ένας πωλητής παπουτσιών με εγωισμό μεγαλύτερο από το ταλέντο του, που ρισκάρει τα πάντα για τη δόξα και τα χρήματα.

Δίπλα στον Chalamet, συναντάμε ένα αναπάντεχο cast με τους Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler, the Creator και τον Kevin O’Leary.

Ο Chalamet πήρε τον ρόλο πολύ σοβαρά, όπως συνηθίζει άλλωστε, κάνοντας εντατικά μαθήματα πινγκ-πονγκ για μήνες, ενώ ο Safdie δούλευε το σενάριο από το 2018.

Μια κρυφή λεπτομέρεια που ενθουσίασε τους σινεφίλ είναι το «Easter egg» με τη φωνή του σχολιαστή των αγώνων, η οποία ανήκει στον Robert Pattinson. Η ταινία έγινε ήδη η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας A24, αποδεικνύοντας ότι το κοινό μαγεύτηκε από την οπτική πανδαισία που δημιούργησε ο Darius Khondji στη φωτογραφία.

