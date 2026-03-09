Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Road to Oscars: Τα 3 φαβορί που γράφουν ιστορία για την απόλυτη Home Cinema εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 09 Μαρτίου 2026, 09:00

Road to Oscars: Τα 3 φαβορί που γράφουν ιστορία για την απόλυτη Home Cinema εμπειρία

Τα φώτα σβήνουν, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά: Από το ρεκόρ του "Sinners" μέχρι την επιστροφή του DiCaprio, αναλύουμε τις ταινίες που αναμετρώνται για το χρυσό αγαλματίδιο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Μια από τις πιο λαμπερές περίοδους του χρόνου είναι εδώ και η ατμόσφαιρα μυρίζει ήδη ποπ κορν και αγωνία. Η «πυρετώδης» προετοιμασία για τη βραδιά των Όσκαρ έχει ξεκινήσει για τα καλά, με όλους εμάς να έχουμε ήδη οριστικοποιήσει τις προσωπικές μας λίστες με τα προγνωστικά, τσεκάροντας με προσοχή κάθε υποψήφια ταινία.

Για να μπούμε όμως στο σωστό κλίμα, η ιεροτελεστία επιβάλλει μια βουτιά στην ιστορία του θεσμού. Από το επικό BenHur και τον θρίαμβο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά, μέχρι το συγκινητικό μεγαλείο του Τιτανικού και την ονειρική Μορφή του Νερού που απολαμβάνουμε στο Vodafone TV, η οθόνη μας γεμίζει με τα αριστουργήματα που καθόρισαν το σινεμά.

Οπότε, πλέον κάθε Σαββατοκύριακο μετατρέπεται σε μια μικρή γιορτή, με ειδικές οσκαρικές βραδιές παρέα με οικογένεια και φίλους, όπου οι συζητήσεις για τις φετινές υποψηφιότητες παίρνουν φωτιά.

Φέτος, ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ποτέ και τρεις ταινίες φαίνεται να οδηγούν την κούρσα με κομμένη την ανάσα. Ξεκινάμε.

Sinners: Δεν το χάνεις

Όταν ο Ryan Coogler και ο Michael B. Jordan ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό, δημιουργώντας ένα πολιτιστικό φαινόμενο που επαναπροσδιορίζει τα όρια των ειδών. Το Sinners κάνει μια θριαμβευτική είσοδο στην τελετή των Όσκαρ, έχοντας συγκεντρώσει 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες στην ιστορία του θεσμού, καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμα και τον θρυλικό Τιτανικό.

Η υπόθεση μας μεταφέρει στο Μισισιπή του 1932, όπου δύο δίδυμα αδέλφια, σε έναν απαιτητικό διπλό ρόλο από τον Jordan, επιστρέφουν στη γενέτειρά τους για να αφήσουν πίσω το σκοτεινό παρελθόν τους. Το σχέδιό τους είναι να ανοίξουν ένα blues club (juke joint) για την τοπική κοινότητα, ελπίζοντας σε ένα νέο ξεκίνημα γεμάτο μουσική και χορό.

Όμως, ως γνωστόν, η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει όταν εσύ κάνεις άλλα σχέδια.

Κάτι αρχέγονο και υπερφυσικό καραδοκεί στις σκιές, καθώς βαμπίρ και σκοτεινές δυνάμεις μετατρέπουν το όνειρό τους σε έναν αιματηρό αγώνα επιβίωσης ενάντια στο κακό, αλλά και στον ωμό ρατσισμό του Jim Crow South.

Η ταινία διόλου τυχαία έχει ήδη 276 βραβεύσεις, από το SAG Award για το καλύτερο Cast μέχρι το BAFTA Πρωτότυπου Σεναρίου και το καλύτερο soundtrack στα Grammy.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που ίσως δεν γνωρίζατε είναι ότι ο Coogler εμπνεύστηκε τους χαρακτήρες των διδύμων από κάτι που είχε παρατηρήσει στη γειτονιά του: δύο δίδυμους που κάθονταν πάντα ώμο με ώμο, αλλά χωρίζονταν αστραπιαία μόλις ένιωθαν κίνδυνο. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη που πηγάζει εξ ολοκλήρου από τη δική του φαντασία, χωρίς να βασίζεται σε υπάρχοντα βιβλία ή αληθινές ιστορίες.

Με την ατμοσφαιρική μουσική του Ludwig Göransson και τις συγκλονιστικές ερμηνείες των Delroy Lindo και Wunmi Mosaku, το «Sinners» φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί της χρονιάς.

YouTube thumbnail

One Battle After Another: Ένα μικρό έπος

Αυτή είναι μια ταινία που θα τη δούμε όλοι. Αφενός, το «One Battle After Another« δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του, αφετέρου έχει μαζέψει ένα καστ από τα λίγα. Ο οραματιστής Paul Thomas Anderson επιστρέφει με ένα εκρηκτικό μείγμα πολιτικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, έχοντας στο πλευρό του έναν καθηλωτικό Leonardo DiCaprio.

Η ταινία ακολουθεί τον Bob Ferguson, έναν πρώην επαναστάτη ακτιβιστή που προσπαθεί να ζήσει μια ήρεμη ζωή στην αφάνεια με την κόρη του, Willa. Όταν όμως εκείνη εξαφανίζεται και το παρελθόν του χτυπά την πόρτα με τη μορφή ενός αδίστακτου αξιωματικού, τον οποίο υποδύεται ο πάντα υπέροχος Sean Penn, ο Bob αναγκάζεται να επιστρέψει στη δράση. Καθώς την αναζητά, μπλέκεται ξανά σε έναν κόσμο πολιτικών συγκρούσεων και επικίνδυνων αντιπάλων, αφήνοντας πολλές φορές το κοινό να γελάει με τη φυσικότητα και μια εκφραστικότητα που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Η ταινία μοιάζει ασταμάτητη, με 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 253 βραβεύσεις παγκοσμίως, έχοντας ήδη στις αποσκευές της το κορυφαίο βραβείο του Producers Guild (PGA) και 6 βραβεία BAFTA, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, μέχρι και στα γαλλικά César ως καλύτερη ξενόγλωσση ταινία.

Το cast, που συμπληρώνουν οι αγαπημένοι Benicio del Toro και Teyana Taylor, προσφέρει μια εμπειρία που κόβει την ανάσα.

Παρά το μεγάλο budget των 175 εκατομμυρίων δολαρίων, το «One Battle After Another» γυρίστηκε σε φορμά VistaVision, παραπέμποντας στο επικό σινεμά των ’60s.

Χάριν κινηματογραφικής ιστορίας, ο DiCaprio και ο Anderson παραλίγο να συνεργαστούν πριν από δεκαετίες στο Boogie Nights, αλλά η συνάντησή τους καθυστέρησε 30 χρόνια λόγω του Τιτανικού. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι η πρωτοεμφανιζόμενη Chase Infiniti και η Teyana Taylor απέδειξαν επιπλέον την αφοσίωσή τους εκτελώντας οι ίδιες τις επικίνδυνες σκηνές τους μετά από σκληρή εκπαίδευση. Όλα για την τέχνη…

YouTube thumbnail

Marty Supreme: Πώς το πινγκ-πονγκ μπορεί να σε καθηλώσει στον καναπέ

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως μια ιστορία με θέμα το πινγκ-πονγκ θα είχε τόσο ενδιαφέρον. Και όμως, για όσους αναζητούν κάτι ξεχωριστό, η ιστορία του Μάρτι Μάουζερ είναι εδώ για να κερδίσει τον αγώνα.

Στο Marty Supreme, ο Josh Safdie σκηνοθετεί μια στυλιζαρισμένη βιογραφία που «σερβίρει» αδρεναλίνη και 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Timothée Chalamet, σε έναν ρόλο που δεν τον έχετε ξαναδεί, υποδύεται έναν εγωκεντρικό παίκτη επιτραπέζιας αντισφαίρισης που τα θέλει όλα εδώ και τώρα, με ταβάνι μόνο τον ουρανό.

Η ταινία μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, ακολουθώντας την άνοδο του Marty (βασισμένου στον θρυλικό Marty Reisman) από τις σκοτεινές υπόγειες λέσχες μέχρι το παγκόσμιο στερέωμα. Ο Marty είναι ένας πωλητής παπουτσιών με εγωισμό μεγαλύτερο από το ταλέντο του, που ρισκάρει τα πάντα για τη δόξα και τα χρήματα.

Δίπλα στον Chalamet, συναντάμε ένα αναπάντεχο cast με τους Gwyneth Paltrow, Odessa Azion, Tyler, the Creator και τον Kevin OLeary.

Ο Chalamet πήρε τον ρόλο πολύ σοβαρά, όπως συνηθίζει άλλωστε, κάνοντας εντατικά μαθήματα πινγκ-πονγκ για μήνες, ενώ ο Safdie δούλευε το σενάριο από το 2018.

Μια κρυφή λεπτομέρεια που ενθουσίασε τους σινεφίλ είναι το «Easter egg» με τη φωνή του σχολιαστή των αγώνων, η οποία ανήκει στον Robert Pattinson. Η ταινία έγινε ήδη η πιο εμπορική στην ιστορία της εταιρείας A24, αποδεικνύοντας ότι το κοινό μαγεύτηκε από την οπτική πανδαισία που δημιούργησε ο Darius Khondji στη φωτογραφία.

YouTube thumbnail

Η οσκαρική εμπειρία συνεχίζεται στο σπίτι

Μετρώντας αντίστροφα για τα φετινά βραβεία, η προετοιμασία δεν σταματά στις φετινές υποψηφιότητες. Μέσα από το ειδικό αφιέρωμα που θα βρεις στο Vodafone TV, έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις 11 ταινίες βραβευμένες με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, καθώς και ακόμα 20 ταινίες, βραβευμένες και υποψήφιες, που έσπασαν τα ρεκόρ του box office και κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των θεατών εδώ και δεκαετίες.

Το Vodafone TV, η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για κάθε movie hunter. Είναι η ιδανική λύση για να απολαμβάνεις ό,τι πιο δημοφιλές, βραβευμένο και αγαπημένο κυκλοφορεί στην παγκόσμια σκηνή. Για πρώτη φορά, όλο το περιεχόμενο του HBO Max μαζί με τις επιτυχίες των Disney+ και Viaplay βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. Ανακάλυψε περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου –ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά– μαζί με 25+ δημοφιλή διεθνή κανάλια.

Μπορείς να αποκτήσεις το Vodafone TV σε προνομιακή τιμή, είτε ως standalone υπηρεσία είτε σε συνδυασμό με σταθερό και Internet Vodafone.

Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 08:33

Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
