Την επίθεση με drones που στόχευση την Κύπρο καταδίκασε απερίφραστα με ανάρτησή του στον Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, έπειτα από σχετική ενημέρωση του κυπρίου ομολόγου του Κωνσταντίνου Κόμπου.

«Εκφράζουμε την έντονη καταδίκη μας για αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «οι πράξεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τον Λίβανο, το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του». Παράλληλα, τόνισε την απόρριψη κάθε προσπάθειας μετατροπής του Λιβάνου σε βάση για «εξωτερικές ατζέντες».

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις πρέπει να ιδωθούν υπό αυτό το πρίσμα, ως ενέργειες αντίθετες με τις κυρίαρχες αποφάσεις της λιβανέζικης πολιτείας.

Κλείνοντας, εξέφρασε λύπη για το περιστατικό και επανέλαβε την «πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις απόρριψη» τέτοιων ενεργειών από τον Λίβανο.

Following Cypriot Minister of Foreign Affairs Constantinos Kombos’s announcement that the explosive laden drones that targeted the island had originated from Lebanese territory, I sent him a text message expressing our strong condemnation of these attacks. I stressed that these… — Youssef Raggi (@YoussefRaggi) March 8, 2026

Νωρίτερα, σήμερα με συνέντευξή του στον Guardian o ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την προέλευση των drones προς το Ακρωτήρι της Κύπρου. «Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», ήταν τα λόγια του.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», ανέφερε χαρακτηριστικά.