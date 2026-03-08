Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Όταν οι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, ήταν δελεαστικό να σκεφτεί κανείς ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της τρέχουσας αντιπαράθεσης με το Ιράν είχε τελειώσει.

Το Ιράν αποτελεί ένα άσχημο πολιτικό πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή και τη διεθνή κοινότητα εδώ και δεκαετίες, και ο Χαμενεΐ ήταν κάτι περισσότερο από απλώς το πρόσωπο του προβλήματος…

Ένας σκληροπυρηνικός που υπονόμευε επίμονα τους μετριοπαθείς και είχε τον έλεγχο όλων των πιο απειλητικών στοιχείων της ιρανικής εξουσίας: του πυρηνικού της προγράμματος, των παραστρατιωτικών δυνάμεών της, του δικτύου πληρεξουσίων της και των υπηρεσιών πληροφοριών που τρομοκρατούσαν τους Ιρανούς και διέπρατταν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν εξαιρετικές πληροφορίες και ισχυρά πυρομαχικά όχι μόνο για να σκοτώσουν τον Χαμενεΐ στην αρχή του πολέμου, αλλά και να σκοτώσουν πολλούς από τους ανώτερους συμβούλους του.

Ο αποκεφαλισμός του καθεστώτος φαίνεται να προσφέρει έναν τακτικό τρόπο για να «λύσει» ένα πρόβλημα που αντιστέκεται στην επίλυση για σχεδόν μισό αιώνα, και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε διάφορα μονοπάτια.

Οι νέοι ηγέτες που θα αναδυθούν θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μια εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στον κόσμο. Θα μπορούσαν να είναι ανίκανοι στην εφαρμογή της στρατηγικής του Χαμενεΐ. Ή θα μπορούσαν να αποφασίσουν ότι η αυτοσυντήρηση απαιτεί να είναι πιο εύκαμπτοι απέναντι στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Δεν είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι οποιοσδήποτε από τους διαδόχους του Χαμενεΐ θα αποτελούσε βελτίωση.

Δυστυχώς, όμως, η ουσιαστική βελτίωση μέσω του αποκεφαλισμού είναι απίθανη.

Γιατί ο αποκεφαλισμός του Ιράν δεν είναι λύση

Ο λόγος για αυτό είναι απλός: τις τελευταίες δεκαετίες, το ιρανικό κράτος ήταν συνδεδεμένο με τον τομέα της ασφάλειας, τους πολιτικούς θεσμούς, το κρατικά χρηματοδοτούμενο κληρικό κατεστημένο, τις κρατικές βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων του φυσικού αερίου και του πετρελαίου), τα πανεπιστήμια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα δικαστήρια και το κυβερνών καθεστώς σε όλες τις πολλές διαστάσεις του, συμπεριλαμβανομένης της «Κατοικίας του Ανώτατου Ηγέτη».

Η συνένωση αυτών των θεσμών σε έναν ενιαίο πυλώνα εξουσίας έδωσε στο καθεστώς τεράστια δύναμη, αλλά το άφησε επίσης ευάλωτο: αν ένα από τα σκέλη του απομακρυνόταν, τα υπόλοιπα θα μπορούσαν γρήγορα να ξετυλιχθούν και ο πυλώνας θα κατέρρεε. Το πιο σημαντικό σκέλος, φυσικά, ήταν ο τομέας της ασφάλειας. Η αποδυνάμωση της εξάλειψής του έκανε την κατάρρευση του κράτους πολύ πιθανή.

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ επιταχύνεται και οι προοπτικές κατάρρευσης του κράτους αυξάνονται, η μόνη επιλογή για τους ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι να αντιδράσουν με τρόπους που θα επιφέρουν παρόμοιο κόστος για τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Επιχειρησιακά, ο αποκεφαλισμός του Ιράν ήταν μια σαφής επιτυχία. Στρατηγικά… ίσως όχι και τόσο

Η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να πνίξει το ζωτικό απόθεμα τόσο του Ισραήλ όσο και των γειτόνων του στον Κόλπο, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το νερό. Ήδη κλείνει το Στενό του Ορμούζ, έχει πλήξει εγκαταστάσεις πετρελαίου στα ΗΑΕ και έχει καταστρέψει και ενδεχομένως παραλύσει την παραγωγή LNG του Κατάρ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αγωνίζονται για να καταστρέψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, αλλά είναι πολύ πιθανό ότι έχει πολλούς σε εφεδρεία για να καταφέρει το τελικό χτύπημα, που είναι η καταστροφή των μονάδων αφαλάτωσης, χωρίς τις οποίες τα κράτη του Κόλπου δεν μπορούν να επιβιώσουν. Χωρίς νερό, δεν υπάρχει κράτος, είναι τόσο απλό.

Η κατάρρευση ενός κράτους είναι μια πολύ πραγματική πιθανότητα στα ΗΑΕ, το Κατάρ και άλλα κράτη του Κόλπου, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το responsiblestatecraft.org.

Η πίεση των χωρών του Κόλπου στον Τραμπ

Γνωρίζοντας αυτό, είναι πολύ πιθανό οι ηγέτες των Αράβων του Κόλπου να πιέσουν σύντομα τον Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει τη νίκη και να τερματίσει την αμερικανική επίθεση.

Καθώς τα αποθέματά τους σε αντιβαλλιστικούς πυραύλους «αναχαιτισμού» μειώνονται, θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της δικής τους επιβίωσης και της ανοχής του σχεδόν υπαρξιακού κόστους μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιμένουν ότι τα αραβικά κράτη δεν ξεμένουν από αναχαιτιστικά πυραύλους, αλλά η προσφορά είναι πεπερασμένη. Μια καταστροφή επικών διαστάσεων είναι μια πραγματική πιθανότητα.

Αυτό είναι ένα σενάριο που δημιούργησε ο Τραμπ αρνούμενος να αποδεχτεί οποιαδήποτε διπλωματική λύση εκτός από τον μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ένα αποτέλεσμα που το Ιράν έχει απορρίψει κατηγορηματικά για πάνω από δύο δεκαετίες.

Δεδομένων των σημαντικών παραχωρήσεων που έθεσε το Ιράν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια έμμεσων συνομιλιών που ήταν σαφώς μια αμερικανική κάλυψη για πόλεμο, είναι σαφές ότι ο Λευκός Οίκος αποφάσισε εξαρχής ότι ο αποκεφαλισμός ήταν προτιμότερος από έναν πραγματικό συμβιβασμό, έναν συμβιβασμό που θα επέτρεπε στο καθεστώς να επιβιώσει.

Άλλωστε, ο Τραμπ υπέθεσε ότι με τους κορυφαίους πολιτικούς και ηγέτες ασφαλείας του Ιράν νεκρούς και τον μηχανισμό ασφαλείας του σοβαρά κατεστραμμένο, ο λαός του Ιράν θα ήταν με κάποιο τρόπο απελευθερωμένος και ευγνώμων.

Γιατί να επιλέξει κανείς τη διπλωματία με ένα μισητό καθεστώς όταν ένας γρήγορος και αποφασιστικός πόλεμος, ίσως όχι περισσότερο από ένα μήνα, θα μπορούσε να φέρει τη δημοκρατία στο Ιράν;

Γιατί η Δημοκρατία είναι δύσκολη στο Ιράν;

Θα ήταν υπέροχο αν ο ιρανικός λαός ξεσηκωνόταν και, μέσα στη σκόνη και τα ερείπια ενός φαινομενικά καταρρέοντος καθεστώτος, καταλάμβανε την εξουσία. Αλλά δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς κράτος και χωρίς την ασφάλεια που μπορεί να παρέχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Εάν και όταν οι θεσμοί ασφαλείας του Ιράν καταρρεύσουν, το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι διαφορετικές ομάδες θα καταλάβουν τα όπλα χωρίς τα οποία δεν θα έχουν καμία εξουσία. Σύντομα θα δούμε αυτή τη λογική να εκτυλίσσεται εάν και όταν οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κουρδικές πολιτοφυλακές αναλάβουν τον έλεγχο αστυνομικών τμημάτων και φυλακίων του στρατού και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Άλλες ομάδες — όπως οι Βαλούχοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας — θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Οι κυρίως Σουνίτες Βαλούχοι μισούν εδώ και καιρό την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και αυτό που θεωρούν ως «κατοχή» των επαρχιών Σιστάν και Μπαλουχιστάν από ξένες περσικές σιιτικές δυνάμεις.

Καθώς οι προοπτικές για άλλες εξεγέρσεις στις παραμεθόριες επαρχίες αυξάνονται, οι ηγέτες του Ιράν θα έχουν κάθε λόγο να πατήσουν το παροιμιώδες κουμπί. Ό,τι φυλάνε για αργότερα, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν την εβδομάδα που ξεκινά.

Φαίνεται ότι κανείς στον στενό κύκλο του Τραμπ ούτε αναγνώρισε ούτε τόλμησε να προσπαθήσει να του εξηγήσει τους τρομερούς κινδύνους που εξαπολύει ένας πόλεμος «αποκεφαλισμού».

Αντ’ αυτού, εξακολουθούν να προσκολλώνται στην ιδέα ότι η δολοφονία των ηγετών του Ιράν θα οδηγήσει σε μία από τις δύο πολύ διαφορετικές και φανταστικές λύσεις: Είτε θα ανοίξει την πόρτα σε ομάδες όπως οι Κούρδοι να καταλάβουν την εξουσία, μια προοπτική που ο Τραμπ έχει χειροκροτήσει , είτε θα δημιουργήσει ένα υπάκουο καθεστώς που ο Τραμπ θα ελέγξει με κάποιο τρόπο.

Πράγματι, ο Τραμπ επιμένει τώρα ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα και τα μέσα να επιλέξουν, ή να βοηθήσουν στην επιλογή, του επόμενου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν. Και γιατί όχι; Όπως σωστά σημείωσε, αυτό ακριβώς έκαναν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ήταν εφικτό όταν ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο Ανώτατος Ηγέτης.

Το Ιράν δεν μπορεί να εξελιχθεί σε… Βενεζουέλα

Αλλά τώρα που ο γιος του, Μοτζτάμπα, έχει προφανώς αναδειχθεί διάδοχός του, η εκδίκηση θα είναι η ημερήσια διάταξη. Φυσικά, ο Τραμπ επιμένει ότι ο Μοτζτάμπα είναι «ελαφρύς» και φαντάζομαι ότι πολλοί Ιρανοί ηγέτες θα συμφωνούσαν.

Αλλά ο Μοτζτάμπα, ο οποίος πρέπει να είναι ενοχλημένος από τα δημοσιεύματα του Τύπου ότι επισκέφθηκε το Λονδίνο τέσσερις φορές αναζητώντας θεραπεία για ανικανότητα, δεν θα κάνει συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο που γιόρτασε τη δολοφονία του πατέρα του και ο οποίος τώρα τον χλευάζει από την ασφάλεια του Οβάλ Γραφείου.

Εν ολίγοις, οι πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας «Βενεζουέλας» στο Ιράν, οι οποίες ήταν πάντα πολύ μικρές, πιθανότατα έχουν αποκλειστεί εντελώς. Αυτό είναι εντάξει για τον Τραμπ. Όπως δήλωσε χθες Σάββατο, «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ… Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα χαιρετίσει αυτή τη δήλωση. Για αυτόν και τους σκληροπυρηνικούς συμμάχους του εντός και εκτός της ισραηλινής κυβέρνησης, η κατάρρευση του κράτους (ή ο εμφύλιος πόλεμος) στο Ιράν είναι ο απώτερος στόχος.

Αλλά ένα Ιράν που καταρρέει θα αποτελέσει μια τρομερή απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, καθώς το χάος στο Ιράν εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Ζώντας σε μια φούσκα μαγικής σκέψης, ενστίκτου και αδυσώπητου ναρκισσισμού, ο Τραμπ δεν θα δει τα μαύρα σύννεφα να μαζεύονται, καθώς η καταστροφή της κατάρρευσης του κράτους γίνεται πραγματική για το Ιράν και τους γείτονές του στον Κόλπο.