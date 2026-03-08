Grand Prix Αυστραλίας: Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την πρώτη νίκη της σεζόν στη Formula 1
Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την πρώτη νίκη της χρονιάς της Formula 1 στη Μελβούρνη, με τον Κίμι Αντονέλι στη 2η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ να συμπληρώνει το βάθρο
Ο Τζορτζ Ράσελ οδηγώντας την κυρίαρχη Μερσέντες πήρε τη νίκη στην Αυστραλία, με τον Κίμι Αντονέλι να συμπληρώνει το 1-2 της ομάδας. Στο 3-4 με Λεκλέρκ-Χάμιλτον η (ανεβασμένη) Φεράρι.
Ήταν γενικά ενθαρρυντικός αγώνας για τη Scuderia, παρότι δεν βρέθηκε στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Φερστάπεν είχε μια πολύ δύσκολη ημέρα στις κατατακτήριες του Σαββάτου και αναγκάστηκε να εκκινήσει τον αγώνα από την 20ή θέση ου grid. Αυτό δεν τον εμπόδισε να κάνει άλλη μία από τις γνωστές του ανακάμψεις, για να τερματίσει τελικά στην 6η θέση και να διεκδικήσει ακόμα και την 5η.
Η νίκη του Τζορτζ Ράσελ
GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE! 🏆👏
An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/8rHtSsFREe
— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται χωρίς διακοπή με το Grand Prix Κίνας την επόμενη εβδομάδα, το 3ήμερο 13-15 Μαρτίου.
Εκτός από τους Πιάστρι, Χούλκενμπεργκ και Χατζάρ, εγκατέλειψαν οι δύο Aston Martin (όπως ξέραμε και περιμέναμε) αλλά και ο Βάλτερι Μπότας, στον παρθενικό αγώνα της Cadillac στη Formula 1.
Αναλυτικά τα αποτέλεσματα του Grand Prix της Αυστραλίας:
