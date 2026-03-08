Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό
Ο ΠΑΟΚ άντεξε παρά τις απουσίες του κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται σε αυτό το γεγονός και να δηλώνει περήφανος για τους παίκτες του.
Όσα είπε ο Λουτσέσκου:
«Πρέπει να καταλάβετε την κατάσταση μας. Θα ήθελα να δω πως θα έπαιζαν άλλες ομάδες αν δεν είχαν στη διάθεση τους παίκτες όπως οι Παβλένκα, Κένι, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Γιακουμάκης. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Είμαι περήφανος για την εργατικότητα τους, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι.
Δεν αφήσαμε πιθανότητα στον αντίπαλο μας σε ένα ντέρμπι. Πολλοί παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή προερχόταν από τραυματισμό και είναι φυσιολογικό να μην βρίσκονται σε φουλ ρυθμούς. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε να παίζουμε κάθε τρεις μέρες. Όλοι οι παίκτες έκαναν φανταστική δουλειά και προσπάθεια».
