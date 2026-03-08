«Toxic»: Οι Κώστας Φραγκολιάς και Νατάσα Παπαδάκη, για 2 ακόμη παραστάσεις στο Αργώ

Το «TOXIC» του Γιώργου Αγγελίδη ολοκληρώνει τον κύκλο του με δύο ακόμη παραστάσεις έως τις 18 Μαρτίου.

Το ψυχολογικό θρίλερ που κράτησε τους θεατές σε αγωνία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, απέσπασε εξαιρετικές αντιδράσεις για την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία και τις δυνατές ερμηνείες της Νατάσας Παπαδάκη και του Κώστα Φραγκολιά.

Η ιστορία

Ένας άντρας, μια γυναίκα κι ένα αποστειρωμένο δωμάτιο. Έξω, ο κόσμος καταρρέει. Ένας θανατηφόρος ιός, ο COVID-38, σαρώνει τα πάντα. Οι ειδήσεις στην τηλεόραση αναγγέλλουν το τέλος.

Μέσα, είναι ασφαλείς. Κλειδωμένοι. Όμως, όταν η πόρτα σφραγίζει, ο πραγματικός κίνδυνος ξεκινά.

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» — ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Ένα αργό παιχνίδι εξουσίας, σχεδόν ανεπαίσθητο, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονται, η ισορροπία μετακινείται, και αυτό που κάποτε ήταν αγάπη γίνεται ένα περιβάλλον που παράγει τους δικούς του κανόνες και παγιδεύει τους ανθρώπους μέσα του.

Οι συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Βοηθοί σκηνοθέτη/παραγωγής: Άντα Κουγιά/Μαρία Μπακάρα

Σκηνικά: Βασίλης Δαρόγλου

Ενδυματολόγος: Έλενα Στρατηγοπούλου

Σχεδιασμός φώτων: The Chameleon

Κινησιολόγος: Ιάσονας Μανδηλάς

Επιμέλεια Μουσικής: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Πρωταγωνιστούν: Νατάσα Παπαδάκη, Κώστας Φραγκολιάς

Πληροφορίες

Κάθε Τετάρτη στις 21.00 έως 18 Μαρτίου στο Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15 (Πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο)

Τηλέφωνο: 2105201684 | www.argotheater.gr

Διάρκεια Παράστασης: 70 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων: 15€ (Κανονικό), 12€ (Μειωμένο), 5€ (Ατέλεια)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.