Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
08.03.2026 | 19:52
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι - Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
08.03.2026 | 19:23
Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Fizz 08 Μαρτίου 2026, 21:21

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μεταξύ άλλων, φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε στην Μαρινέλλα, την πολύ καλή του φίλη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, σήμερα (8/3) δήλωσε με φόντο την κατάσταση της υγείας της τραγουδίστριας: «Με τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο Και Ύστερα Ήρθαν οι Μέλισσες του Ξανθούλη. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης.

»Είναι τόσα πολλά πράγματα που κάναμε μαζί. Δηλαδή θυμάμαι πως φόρτωνε το αυτοκίνητο της με τρόφιμα και πηγαίναμε σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Είχε πάντοτε το μυαλό της να βοηθήσει τους άλλους. Θυμάμαι που όταν είχα χάσει τον πατέρα μου και ήμουν στενοχωρημένος, ήρθε κάτω από το σπίτι μου και κορνάριζε. Έλα τώρα, να κάνουμε Πάσχα μαζί έλεγε» πρόσθεσε, επίσης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.

Δείτε τι είπε

Η γνωριμία με τη Μαρινέλλα

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, τον Οκτώβριο του 2024, βρέθηκε στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά για μια συνέντευξη  εφ’ όλης της ύλης. Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη γνωριμία του με τη σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού στερεώματος, τη Μαρινέλλα.

Η γνωριμία του με τη Μαρινέλλα προέκυψε από μια συνεργασία των δύο. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε στην εκπομπή: «Με τη Μαρινέλλα είχαμε συνεργαστεί στο Κι Ύστερα Ήρθαν Οι Μέλισσες του Ξανθούλη, σε σκηνοθεσία του Κουτσομύτη. Θα θυμάμαι για πάντα τη γνωριμία μαζί της, ήταν ένα κορίτσι που αισθανόσουν ότι σε κοιτάει και σε εκτιμάει. Μεγάλη προσωπικότητα».

Αναφορικά με την αξία της γνωριμίας του με την τραγουδίστρια σε σχέση με τη ζωή του δήλωσε: «Κοιμόταν 2-2μιση ώρες την ημέρα. Αναβάθμισα τη ζωή μου με τη γνωριμία μαζί της, πλούτισε ο κόσμος μου με τη δοτικότητά της», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Θα πω ένα πολύ ασήμαντο μπροστά στα χίλια που είχε κάνει. Φορτώναμε ένα αυτοκίνητο με τρόφιμα και πηγαίναμε, για παράδειγμα, σε ένα μοναστήρι. Κουβαλούσαμε τενεκέδες λάδια, βούτυρα, μακαρόνια. Κακώς λέγονται αυτά τώρα αλλά…»

YouTube thumbnail

Η φιλάνθρωπος Μαρινέλλα

Στη συνέχεια, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, είχε μιλήσει ξανά για πιο λεπτά ζητήματα που αφορούσαν τη Μαρινέλλα, αποκαλύπτοντας με συγκίνηση της φιλανθρωπική της πλευρά: «Μεγάλα μυστικά, δεν κάνει να λέγονται αυτά τώρα για τις φιλανθρωπικές κινήσεις που έκανε. Θα πω ένα πολύ ασήμαντο μπροστά στα χίλια που είχε κάνει. Φορτώναμε ένα αυτοκίνητο με τρόφιμα και πηγαίναμε, για παράδειγμα, σε ένα μοναστήρι. Κουβαλούσαμε τενεκέδες λάδια, βούτυρα, μακαρόνια. Κακώς λέγονται αυτά τώρα αλλά…», περιέγραψε στη συνέχεια ο Άγγελος Παπαδημητρίου για τη σπουδαία Μαρινέλλα.

Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Επικαιρότητα
Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

inWellness
inTown
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
Επίδραση 08.03.26

O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους

Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα
Super League 08.03.26

Νέα «τεσσάρα» για τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά στην τετράδα (1-4)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 4-1 τον Λεβαδειακό και μπαίνει μαθηματικά στα Play Offs 1-4. Οι Χάβι, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Πεντρόσο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Εγινε μεγάλος χαμός.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά το ζήτημα των Τεμπών θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινουβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)
Μπάσκετ 08.03.26

Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
