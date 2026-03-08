Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μεταξύ άλλων, φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε στην Μαρινέλλα, την πολύ καλή του φίλη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, σήμερα (8/3) δήλωσε με φόντο την κατάσταση της υγείας της τραγουδίστριας: «Με τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο Και Ύστερα Ήρθαν οι Μέλισσες του Ξανθούλη. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης.

»Είναι τόσα πολλά πράγματα που κάναμε μαζί. Δηλαδή θυμάμαι πως φόρτωνε το αυτοκίνητο της με τρόφιμα και πηγαίναμε σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Είχε πάντοτε το μυαλό της να βοηθήσει τους άλλους. Θυμάμαι που όταν είχα χάσει τον πατέρα μου και ήμουν στενοχωρημένος, ήρθε κάτω από το σπίτι μου και κορνάριζε. Έλα τώρα, να κάνουμε Πάσχα μαζί έλεγε» πρόσθεσε, επίσης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.

Η γνωριμία με τη Μαρινέλλα

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, τον Οκτώβριο του 2024, βρέθηκε στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη γνωριμία του με τη σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού στερεώματος, τη Μαρινέλλα. Η γνωριμία του με τη Μαρινέλλα προέκυψε από μια συνεργασία των δύο. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε στην εκπομπή: «Με τη Μαρινέλλα είχαμε συνεργαστεί στο Κι Ύστερα Ήρθαν Οι Μέλισσες του Ξανθούλη, σε σκηνοθεσία του Κουτσομύτη. Θα θυμάμαι για πάντα τη γνωριμία μαζί της, ήταν ένα κορίτσι που αισθανόσουν ότι σε κοιτάει και σε εκτιμάει. Μεγάλη προσωπικότητα».

Αναφορικά με την αξία της γνωριμίας του με την τραγουδίστρια σε σχέση με τη ζωή του δήλωσε: «Κοιμόταν 2-2μιση ώρες την ημέρα. Αναβάθμισα τη ζωή μου με τη γνωριμία μαζί της, πλούτισε ο κόσμος μου με τη δοτικότητά της», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Θα πω ένα πολύ ασήμαντο μπροστά στα χίλια που είχε κάνει. Φορτώναμε ένα αυτοκίνητο με τρόφιμα και πηγαίναμε, για παράδειγμα, σε ένα μοναστήρι. Κουβαλούσαμε τενεκέδες λάδια, βούτυρα, μακαρόνια. Κακώς λέγονται αυτά τώρα αλλά…»