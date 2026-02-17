Μαρινέλλα: Έτοιμη η βιογραφία της από τον Γιάννη Ξανθούλη – Οι άγνωστες στιγμές της ζωής της

Η κατάσταση της υγείας της, έναν χρόνο μετά το σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο Ηρώδειο (25/09/2024), παραμένει κρίσιμη και στάσιμη, με τη Μαρινέλλα να δίνει μάχη αποκατάστασης.

Ο Γιάννης Ξανθούλης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπη ΕQ του Action 24 και μίλησε για το βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρινέλλας.

Γιάννης Ξανθούλης: Η Μαρινέλλα και η μυθιστορηματική ζωή της

«Εγώ δεν είμαι βιογράφος, προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο, πιο πολύ σαν να ήταν δικό μου βιβλίο, σαν μυθιστόρημα με ηρωίδα μια γυναίκα η οποία και αυτή είχε μια μυθιστορηματική ζωή.

Όσο πιο πολύ μιλούσαμε, τόσο με ενδιέφερε η ζωή της, η σχέση της με τους ανθρώπους και λιγότερο η τραγουδιστική της παρουσία. Είναι αυτή που είναι και την ξέρει όλος ο κόσμος», είπε ο Γιάννης Ξανθούλης.

Η περιπέτεια με την υγεία της

Και συνέχισε: «Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον σαν άνθρωπος γιατί και η ίδια ταλαιπωρήθηκε, πάλεψε για τη ζωή της και έδωσε και αυτή τις μάχες της και όλη αυτή την περιπέτειά της, αυτή προσπάθησα να αποτυπώσω.

Την ήξερα τη Μαρινέλλα από πιο παλιά, είχαμε κάνει μαζί ένα σίριαλ και την είχα γνωρίσει σε μια συνέντευξη το 1980, αλλά ήρθαμε κοντά όταν γυρίστηκε από τον Κουτσομύτη ένα βιβλίο μου το «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Μαρινέλα».