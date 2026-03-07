Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Σχεδόν δέκα μήνες μετά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα, ο Τζέισον Τέιτουμ πάτησε ξανά παρκέ και γνώρισε την αποθέωση στο TD Garden, εκεί όπου οι Σέλτικς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 120-100.

Ο 28χρονος σταρ αγωνίστηκε για 27 λεπτά, σε διαστήματα πέντε και έξι λεπτών, ολοκληρώνοντας την επιστροφή του 298 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στα περσινά ημιτελικά της Ανατολής απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Τέιτουμ είχε τεράστια όρεξη μέσα στο παιχνίδι και έδειξε ασυγκράτητος, ωστόσο η αποχή του από τα παιχνίδια και η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού φάνηκε στο παρκέ. Πέτυχε 15 πόντους με 6/16 σουτ, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο παίκτης των Σέλτικς ήταν κάπως τρακαρισμένος στο ξεκίνημα του ματς χάνοντας τα πρώτα έξι σουτ του, αλλά στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό και έφερε χαμόγελα στη Βοστώνη.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Τζέιλεν Μπράουν ηγήθηκε με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 20. Για το Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ είχε 16 πόντους, ο Κλέι Τόμπσον 19 και ο Νάτζι Μάρσαλ 13.

Οι Σέλτικς, δεύτεροι στην Ανατολή, έχουν μπροστά τους 19 παιχνίδια στην κανονική περίοδο για να φορμάρουν την ομάδα και τον Τέιτουμ ενόψει των playoffs.

Από εκεί και πέρα στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, οι Χιτ επικράτησαν των Χόρνετς με 128-120, οι Ρόκετς των Μπλέιζερς με 106-99, οι Νάγκετς τους Νικς με 116-113, οι Σαν των Πέλικανς με 118-116, οι Σπερς των Κλίπερς με 116-112 και οι Λέικερς των Πέισερς με 128-117.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Σέλτικς-Μάβερικς 120-100

Χόρνετς-Χιτ 120-128

Ρόκετς-Μπλέιζερς 106-99

Νάγκετς-Νικς 116-113

Σανς-Πέλικανς 118-116

Σπερς-Κλίπερς 116-112

Λέικερς-Πέισερς 128-117