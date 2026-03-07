newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων
Διπλωματία 07 Μαρτίου 2026, 18:38

Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου - Ελλάδας, χαιρέτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία»

Σύνταξη
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου – Ελλάδας (ΕΠΟΔ), στην Θεσσαλονίκη, χαιρέτησε, με γραπτό μήνυμά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία» αναφερόμενος «στη νέα κρίση που ξέσπασε στην περιοχή μας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης μίλησε εμφατικά για το νέο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. «Πέραν των πολιτιστικών δεσμών, Κύπρος και Ελλάδα αντιμετωπίζουμε από κοινού και με απόλυτη σύμπνοια, τις πολλαπλές προκλήσεις που καθημερινά καλούμαστε να διαχειριστούμε, αφού οι χώρες μας βρίσκονται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις, όπως η νέα κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα».

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Όλες μας οι ενέργειες έχουν ως μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Στο γραπτό μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι «οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας σε συντονισμό με όλους τους εταίρους της στην ΕΕ και τρίτα κράτη».

«Ενέργεια άκρως ουσιαστική με μεγάλη συμβολική αξία» η βοήθεια της Ελλάδας

«Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου, μετά από επικοινωνία που είχα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αποστολή δύο ζευγών μαχητικών και δύο φρεγατών για ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της Κύπρου, είναι μια ενέργεια άκρως ουσιαστική με μεγάλη συμβολική αξία. Επιπλέον, όμως, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, λειτούργησε ως προπομπός και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία επαναλαμβάνω, δεν είναι ο στόχος των όποιων επιθέσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι «για μια ακόμη φορά, Κύπρος και Ελλάδα συνεργάζονται στο ύψιστο επίπεδο, λειτουργώντας ως φορείς σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», ενώ προσέθεσε πως «η Κύπρος παραμένει ασφαλής προορισμός και απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει βολιδοσκοπηθεί από διάφορα κράτη για να την χρησιμοποιήσουν ως διαμετακομιστικό σταθμό για την ασφαλή απομάκρυνση υπηκόων τους από την περιοχή».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία βαδίζει στον δρόμο της ευθύνης και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, με πράξεις και όχι με λόγια, ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η πατρίδα μας γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης», σημείωσε επίσης.

«Οικουμενική έννοια ο ελληνικός πολιτισμός»

Αναφερόμενος στους δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε πως «λόγω της γεωγραφικής θέσης της, η Κύπρος υπήρξε στόχος πλήθους κατακτητών, ωστόσο κατόρθωσε να διατηρήσει την ελληνική της ταυτότητα και την εθνική της κληρονομιά. Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός επικράτησαν δια μέσου των αιώνων, όποιος και να ήταν ο κατακτητής. Τα αμέτρητα πειστήρια της Ιστορίας για τους δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τις μέρες μας, καθιστούν περιττή οποιαδήποτε αναφορά, για να αποδείξουμε το αυταπόδεικτο».

«Η πολιτιστική ταυτοποίηση, και όχι μόνον, Κύπρου-Ελλάδας είναι θεμελιωμένη, βαθιά ριζωμένη, ακλόνητη, και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται κατοχύρωση. Εκείνο, όμως, που προκύπτει ως ανάγκη, ειδικά τη σημερινή εποχή των πολλαπλών κρίσεων, των πολυμέτωπων προκλήσεων, των ασύμμετρων απειλών και της ηθικής κατάπτωσης, είναι η ανάδειξη των αξιών, πάνω στις οποίες ο ελληνικός πολιτισμός εδραιώθηκε ως οικουμενική έννοια», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και εξήγησε ότι, μέσα από αυτή τη συλλογιστική, «το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα δύναται να καλύψει την ανάγκη για καλύτερη, πιο θεσμοθετημένη, και προπάντων, πιο αποτελεσματική συνεργασία των πολιτιστικών και πνευματικών φορέων των απανταχού Ελλήνων».

«Ο ΕΠΟΔ προς όφελος της Παγκόσμιας Κοινότητας των Ελλήνων»

«Βασικός σκοπός του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος, ως οργανισμού με νομική υπόσταση, είναι να λειτουργεί ως κεντρικός φορέας για επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος προς όφελος της Κύπρου, της Ελλάδας, και της Παγκόσμιας Κοινότητας των Ελλήνων», τόνισε, προσθέτοντας πως «η σημερινή σύνοδος γίνεται σε συνέχεια του ιστορικού ιδρυτικού συνεδρίου του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου-Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αγία Νάπα, σε αυτή την εσχατιά του Ελληνισμού, της οποίας το 85% της έκτασής της τελεί υπό τουρκική κατοχή», ενώ συνεχάρη τους 25 πολιτιστικούς συλλόγους και πνευματικούς φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βόρεια Ήπειρο, την Κάτω Ιταλία, τον Πόντο, και άλλες Κοινότητες του Παγκόσμιου Ελληνισμού, που αποτελούν τα Ιδρυτικά μέλη του ΕΠΟΔ.

Στόχος του ΕΠΟΔ είναι η σύμπραξη όλων των Ελλήνων για την ανάδειξη των διαχρονικών ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τον παγκόσμιο ελληνισμό, τη σύμπραξη και το «αντάμωμα»  πολιτισμού, πνεύματος και αξιών.

