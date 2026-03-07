Εξάρχεια: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε πολυκατοικία
Ζημιές προκλήθηκαν στην είσοδο πολυκατοικίας στα Εξάρχεια από την ενεργοποίηση εμπρηστικού μηχανισμού που αποτελείτο από γκαζάκια.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- «Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.
Από την έκρηξη του μηχανισμού και την πυρκαγιά που ακολούθησε δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γύρω στη 01:00 σήμερα Σάββατο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελείτο από τρία γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Δεληγιάννη.
Από την έκρηξη του μηχανισμού και την πυρκαγιά που ακολούθησε δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έσπασε μόνο η τζαμαρία της εισόδου και προκλήθηκε μαύρισμα στον τοίχο.
Ερευνα για στοιχεία
Στο σημείο μετέβησαν ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να εξετάσουν το είδος του μηχανισμού και να βρουν τυχόν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
- Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
- Η ανεργία μπορεί να επηρεάσει μέχρι και τα όνειρα
- Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
- Ακρίβεια: Έτοιμο πακέτο μέτρων αν χρειαστεί
- Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
- Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
- Υποκλοπές: Η απόφαση του ΣτΕ που στριμώχνει την ΕΥΠ
- Ξαναπαίρνουν το βάρος που έχασαν με τα νέα φάρμακα οι 2 στους 3
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις