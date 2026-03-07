Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Από την έκρηξη του μηχανισμού και την πυρκαγιά που ακολούθησε δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γύρω στη 01:00 σήμερα Σάββατο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελείτο από τρία γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Δεληγιάννη.

Από την έκρηξη του μηχανισμού και την πυρκαγιά που ακολούθησε δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έσπασε μόνο η τζαμαρία της εισόδου και προκλήθηκε μαύρισμα στον τοίχο.

Ερευνα για στοιχεία

Στο σημείο μετέβησαν ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να εξετάσουν το είδος του μηχανισμού και να βρουν τυχόν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.