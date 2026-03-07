Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Κύπρο. Καθώς η περιοχή βρίσκεται σε αναβρασμό και το νησί γίνεται σημείο συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας, ένα έντονο αίσθημα ανησυχίας κυριεύει τους πολίτες.

Αυτό το κλίμα συναγερμού οδηγεί πολλούς καταναλωτές εσπευσμένα στις υπεραγορές και στα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με τα κυπριακά Μέσα, παρατηρείται μαζική προμήθεια τροφίμων μακράς διάρκειας και βρεφικών ειδών, ενώ πολλοί σπεύδουν να παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και τώρα που ο καιρός βελτιώνεται, φοβούμενοι νέες αυξήσεις στις τιμές ή πιθανές ελλείψεις.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, περιγράφει την κατάσταση, καλώντας ωστόσο σε ψυχραιμία. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά μέτωπα, καθώς οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη.

Ράλι στις τιμές των καυσίμων

Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν τρομακτική άνοδο, που αγγίζει το 25% στη βενζίνη και το 45% στο πετρέλαιο. Ήδη στην Κύπρο, οι μέσες τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα, με τη βενζίνη 95 οκτανίων να βρίσκεται στα €1,33 το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα €1,40. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα 24ωρα θα υπάρξουν νέες αυξήσεις.

Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που προκαλεί προβλήματα στη μεταφορά του πετρελαίου διεθνώς. Εκτός από τις τιμές, ρόλο παίζουν και τα αυξημένα ασφάλιστρα των πλοίων λόγω της επικινδυνότητας των δρομολογίων.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά

Η ανησυχία δεν σταματά στα πρατήρια. Όπως προειδοποιεί ο κ. Καραγιώργη μιλώντας στον «Φιλελεύθερο», οι τιμές των καυσίμων και των τροφίμων είναι αλληλένδετες. Αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι αυξήσεις θα περάσουν και στα βασικά αγαθά.

Στοκάρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Στις υπεραγορές, η κίνηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι καταναλωτές γεμίζουν τα καλάθια τους κυρίως με ξηρά τροφή (μακαρόνια, ρύζι, όσπρια) και είδη για μωρά (πάνες, γάλατα). Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου καθησυχάζει πάντως ότι δεν υπάρχει θέμα ελλείψεων, καθώς τα αποθέματα καλύπτουν τουλάχιστον 30 ημέρες. Οποιαδήποτε άδεια ράφια παρατηρούνται είναι προσωρινά, μέχρι να γίνει ο ανεφοδιασμός από τις αποθήκες.

Εκτός από τον πόλεμο, η αγορά -σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου»- ανησυχεί για την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού, που αναμένεται να επηρεάσει την επάρκεια και τις τιμές στο κρέας. Την ίδια ώρα, ο τουρισμός δέχεται πλήγμα, με τις ακυρώσεις από το εξωτερικό, κυρίως από την Αγγλία, να αυξάνονται, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον τζίρο ολόκληρης της κυπριακής αγοράς.