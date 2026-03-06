Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Ποδόσφαιρο 06 Μαρτίου 2026, 21:00

Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Spotlight

Ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου φιλοξενεί το έγκυρο αγγλικό περιοδικό «fourfourtwo».

Άλλωστε πολλοί είναι εκείνοι που έχουν προσπαθήσει να παραθέσουν την κατάταξη των καλύτερων ομάδων που έχει δει ποτέ το πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη, ωστόσο μόνο εύκολο δεν είναι. Αν συμπεριλάβουμε μάλιστα στις κορυφαίες ομάδες και τις Εθνικές χωρών τότε ο ο δείκτης δυσκολίας μεγαλώνει κατακόρυφα.

Κι αυτό καθώς μιλάμε για διαφορετικές εποχές, διαφορετικές συνθήκες προπόνησης κι αγώνων, ιατρικής περίθαλψης, αλλά και αθλητικού ιματισμού και αριθμού παιχνιδιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το τελικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα κάθε 10 χρόνια -ίσως και πιο σύντομα πλέον- το ποδόσφαιρο αλλάζει δραματικά.

Το αγγλικό περιοδικό «fourfourtwo» επιχείρησε να μας παραθέσει την κατάταξη των 50 κορυφαίων ομάδων στην ιστορία του αθλήματος παίρνοντας λαμβάνοντας ως κριτήρια το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν.

Προκειμένου να αντιληφθεί κανείς για τι μεγέθη μιλάμε αρκεί να αναφέρουμε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που σαρωσε από το 1995 έως το 2001 βρίσκεται μόλις στην 25η θέση, η Γαλλία των Ζιντάν – Ανρί μόλις στην 24η, ενώ η Βραζιλία των Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και Ριβάλντο στην 22η!

Στην πρώτη θέση η Εθνική Βραζιλίας του 1970

Πρώτη και καλύτερη φιγουράρει η Εθνική Βραζιλίας του 1970, η οποία κυριάρχησε  στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού και θάμπωσε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τη μπάλα που έπαιξε. Ειδικά την Ευρώπη καθώς τότε δεν ήταν πολλοί οι Βραζιλιάνοι που έκαναν καριέρα στη «Γηραιά Ήπειρο», συνεπώς το ποδόσφαιρο που έβλεπαν ήταν από… άλλο  Γαλαξία. Με παίκτες όπως ο βασιλιάς Πελέ, ο Ζαιρζίνιο, ο Κάρλος Αλμπέρτο και ο Ριβελίνο τους οποίους προπονούσε ο Μάριο Ζάγκαλο το άγγιγμά τους στη μπάλα ήταν «μαγικό».

Να σημειώσουμε πως το Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό ήταν το πρώτο που μεταδόθηκε παγκοσμίως σε έγχρωμη τηλεόραση, προσφέροντας μια εντελώς νέα εμπειρία στους θεατές.

YouTube thumbnail

Στην 2η θέση η Μίλαν των Ολλανδών και του Σάκι (1987-91)

Στην διόλου ευκαταφρόνητη δεύτερη θέση όλων των εποχών βρίσκεται είναι η Μίλαν του Αρίγκο Σάκι η οποία πανηγύρισε δύο σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1988 και 89, παίζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο με τους Ολλανδούς Ράικαρντ, Φαν Μπάστεν και Γκούλιτ. Έτσι έμεινε στην ιστορία των «Η Μίλαν των Ολλανδών».

YouTube thumbnail

Στην 3η θέση η Μπαρτσελόνα των Γκουαρδιόλα – Μέσι (2008-11)

\Στην τρίτη θέση  βρισκόμαστε σε πολύ νεότερες εποχές καθώς βρίσκουμε τη Μπαρτσελόνα των Πεπ Γκουαρδιόλα, Λιονέλ Μέσι, Τσάβι και Ινιέστα κατέκτησε τα πάντα από το 2008 μέχρι το 2011

Μάλιστα ο Γκουαρδιόλα έγραψε ιστορία ως ο πρώτος και μοναδικός προπονητής που κατακτά και τους έξι τίτλους που είναι διαθέσιμοι σε ένα ημερολογιακό έτος. Συγκεκριμένα το 2009 κατέκτησε το Ισπανικό Πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ισπανίας, το Τσάμπιονς Λιγκ, το Ισπανικό Σούπερ Καπ, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων!

YouTube thumbnail

4ος ο Άγιαξ του Κρόιφ (1965-73)

Στην 4η θέση φιγουράρει ο περίφημος Άγιαξ του «Ιπτάμενου Ολλανδού» Γιόχαν Κρόιφ, από τα μέσα της δεκαετίας του 60′ μέχρι τις αρχές του 70′, ενώ ο χαρακτηριστικός «ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο» τα λέει όλα. Ο «Αίαντας» πανηγύρισε τρία συνεχόμενα Κύπελλα πρωταθλητριών με τον Ρίνους Μίχελς να καθοδηγεί από τον πάγκο

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

5η η Εθνική Ισπανίας του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε (2007-2012)

Την πρώτη 5άδα των  κορυφαίων ομάδων σύμφωνα με το αγγλικό  περιοδικό συμπληρώνει η Εθνική Ισπανίας του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε. Επί ημερών του οι… Ρόχας είναι φούρια, κατακτώντας τρείς συνεχόμενους τίτλους σε διεθνές επίπεδο: Το Euro 2008, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και to Euro 2012. ;Έτσι έγινε η πρώτη χώρα που το πετυχαίνει.

YouTube thumbnail

Από εκεί και πέρα, όσαν αφορά την υπόλοιπη 10άδα συμπεριλαμβάνονται η Ρεάλ Μαδρίτης των πέντε συνεχόμενων Κυπέλλων Πρωταθλητριών Ευρώπης με Πούσκας και Ντι Στέφανο, η μεγάλη Λίβερπουλ -μεταξύ πολλών άλλων- του Νταλγκλίς, η Ίντερ του Χερέρα με το περιβόητο κατενάτσιο στην άμυνα, η τρομακτική για κάθε αντίπαλο Μπενφίκα του Εουσέμπιο και η ξακουστή Σάντος του Πελέ που ήρθε μάλιστα και στην Ελλάδα για φιλικά με τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες.

Αξίζει να σημειώσουμε και το Νο11 στο οποίο φιγουράρει η μεγάλη Ουγγαρία της δεκαετίας του 50′ του Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος πέρασε και από την Ελλάδα ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Οι 10 κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο

1. Εθνική Βραζιλία 1970
2. Μίλαν 1987-1991
3. Μπαρτσελόνα 2008-2011
4. Άγιαξ 1965-1973
5. Εθνική Ισπανίας 2007-2012
6. Ρεάλ Μαδρίτης 1955-1960
7. Λίβερπουλ 1975-1984
8. Ίντερ 1962-1967
9. Μπενφίκα 1959-1968
10. Σάντος 1955-1968

Αναλυτικά ΕΔΩ ολόκληρη η 50άδα 

