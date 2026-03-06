Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Lunch break: Τι μπορείς να πάθεις όταν το ξεχνάς;
06 Μαρτίου 2026, 07:30

Lunch break: Τι μπορείς να πάθεις όταν το ξεχνάς;

Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 4 στους 10 ανθρώπους ξεχνάνε το lunch break.

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Πότε ήταν η τελευταία φορά που απολαύσατε πραγματικά ένα ήρεμο, χαλαρό μεσημεριανό διάλειμμα; Για πολλούς εργαζόμενους, η απάντηση είναι «δεν θυμάμαι». Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 4 στους 10 ανθρώπους σπάνια ή ποτέ δεν κάνουν κανονικό διάλειμμα μέσα στην εργάσιμη ημέρα. Με την εξ αποστάσεως εργασία και τα ευέλικτα ωράρια να γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα, το μεσημεριανό συχνά μετατρέπεται σε κάτι πρόχειρο, μπροστά στην οθόνη, ανάμεσα σε email και τηλεδιασκέψεις. Όμως, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το να αφιερώνουμε χρόνο για lunch break χωρίς περισπασμούς έχει σημαντικά οφέλη τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό.

Τι κερδίζουμε στο lunch break;

Καλύτερη πέψη

Το στρες επηρεάζει άμεσα το πεπτικό σύστημα. Όταν τρώμε βιαστικά ή υπό πίεση, ο οργανισμός δυσκολεύεται να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς που βοηθούν στη σωστή διάσπαση και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Μελέτες δείχνουν ότι σε πιο χαλαρές συνθήκες ενεργοποιείται το «σύστημα ανάπαυσης και πέψης», το οποίο διευκολύνει την παραγωγή ενζύμων και γαστρικών υγρών. Έτσι, ένα ήρεμο μεσημεριανό μπορεί να μειώσει φουσκώματα, δυσφορία και στομαχικές ενοχλήσεις.

Λιγότερη απογευματινή κόπωση

Η γνωστή «κοιλιά» ενέργειας το απόγευμα σχετίζεται με τον κιρκαδικό ρυθμό, αλλά ο τρόπος που τρώμε παίζει επίσης ρόλο. Έρευνες υποστηρίζουν ότι ένα ισορροπημένο και ήρεμο γεύμα βοηθά στη σταθεροποίηση της ενέργειας και της διάθεσης. Συνδυασμοί υδατανθράκων με φυτικές ίνες και πρωτεΐνη (π.χ. σαλάτα με κοτόπουλο, όσπρια ή ένα τοστ ολικής άλεσης) μπορούν να προσφέρουν πιο σταθερή τροφοδοσία ενέργειας.

Περισσότερη παραγωγικότητα

Παράδοξο αλλά αληθινό: το διάλειμμα από τη δουλειά μπορεί να βελτιώσει την απόδοση. Σύμφωνα με δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί στο Harvard Business Review, οι εργαζόμενοι που κάνουν καθημερινά διάλειμμα για μεσημεριανό αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους και υψηλότερη συγκέντρωση. Η αποφόρτιση του εγκεφάλου βοηθά να επιστρέφουμε με καθαρότερο μυαλό και καλύτερη εστίαση.

Πιο συνειδητή σχέση με το φαγητό

Το φαγητό μπροστά σε οθόνες συνδέεται με υπερκατανάλωση και λιγότερη αίσθηση κορεσμού. Αντίθετα, η συνειδητή κατανάλωση τροφής —όταν δίνουμε προσοχή στη γεύση, την υφή και την ποσότητα— έχει συσχετιστεί με καλύτερη ποιότητα διατροφής και πιο υγιή έλεγχο του βάρους.

Ευκαιρία για κίνηση

Ένα σύντομο περπάτημα μετά το γεύμα, ακόμα και 10–15 λεπτών, έχει φανεί ότι βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και συμβάλλει στη συνολική καθημερινή φυσική δραστηριότητα.

Μείωση του συνολικού στρες

Το μεσημεριανό διάλειμμα λειτουργεί ως μικρό «reset» μέσα στη μέρα. Έρευνες δείχνουν ότι τέτοιες παύσεις μειώνουν τα επίπεδα στρες και ενισχύουν την αίσθηση ευεξίας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει θετικά και την προσωπική ζωή.

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Κόσμος 06.03.26

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης - «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο», λέει το Ιράν

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

