Το διάλειμμα είναι πιο σημαντικό από όσο νομίζεις και δεν πρέπει να το ξεχνάς
09 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Το διάλειμμα είναι πιο σημαντικό από όσο νομίζεις και δεν πρέπει να το ξεχνάς

Σου δίνει ανάσες και ενέργεια για να συνεχίσεις. Ακολουθούν τέσσερα tips για να μην ξεχνάς το καθημερινό σου διάλειμμα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Κάποιες φορές, όταν έρχεται η ώρα στη δουλειά να κάνουμε διάλειμμα, να ξεκουράσουμε τα μάτια μας, να τεντωθούμε ή να πιούμε λίγο νερό, μπορεί να δυσκολευόμαστε να το κάνουμε, παρότι το μυαλό και το σώμα μας μάς δείχνουν ότι το έχουμε ανάγκη. Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην υγεία μας είναι πολλές.

Η σημασία του να κάνεις διάλειμμα

Η σημασία των τακτικών διαλειμμάτων είναι μεγάλη, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε πάντα όταν τα χρειαζόμαστε. Στο όνομα της παραγωγικότητας, συχνά καταπονούμε τον εαυτό μας περισσότερο από όσο αντέχουμε.

Μια πρόσφατη έρευνα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychology & Health, δείχνει ότι οι συμπεριφορές μας καθοδηγούνται από συνήθειες και όχι από συνειδητή πρόθεση, στο 65% των περιπτώσεων.

Όλοι ξέρουμε ότι η διατήρηση της απόδοσης μακροπρόθεσμα απαιτεί τακτική ξεκούραση, όμως η δημιουργία νέων συνηθειών και η διακοπή των παλιών απαιτεί πρόθεση, δημιουργικό όραμα και έναν συνδυασμό αποτελεσματικών εργαλείων.

Διάλειμμα και 4 τρόποι για να μην το ξεχνάμε

Παρακάτω μερικές πρακτικές που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε για να μην ξεχνάμε να εφαρμόσουμε την τακτική των συχνών διαλειμμάτων, ώστε να μην καταπιέζουμε άθελά μας τον εαυτό μας και να ενισχύσουμε τη γενικότερη ευημερία μας:

1. Χρησιμοποίησε το διάλειμμα ως μέρος του ρυθμού στη διαχείριση χρόνου

Καμιά φορά, όταν βυθιζόμαστε σε μια αλυσίδα σκέψεων, δεν θέλουμε να χάσουμε τη σύνδεση με τον πολύπλοκο ιστό ιδεών που έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι, το διάλειμμα μοιάζει με ρίσκο που δεν μπορούμε να πάρουμε.

Όμως οι παύσεις είναι κρίσιμες για τους ευρύτερους στόχους μας.  Δεν είναι χρόνος για social media, αλλά για αναπροσανατολισμό και αξιολόγηση προτεραιοτήτων. Ένα διάλειμμα δημιουργεί τον «αρνητικό χώρο» που δίνει σχήμα στις ιδέες μας.

Το καλύτερο παράδειγμα μάς το δίνει η η παράδοση της κλασικής μουσικής, η οποία οργανώνει τον χρόνο γύρω από έναν παλμό, που έχει έναν ρυθμό, όπως ο χτύπος της καρδιάς. Αυτός ο παλμός, μαζί με τις παύσεις και τις σιωπές, είναι που δίνουν μορφή στη ροή.

2. Απλώς… κλείσε τα μάτια

Η σχέση μας με την οθόνη είναι αποκλειστικά οπτική, σε αντίθεση με τη φύση που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις μας. Μπαίνουμε για κάτι συγκεκριμένο και συχνά βρισκόμαστε παγιδευμένοι σε περισσότερα. Έτσι, μία καλή ιδέα είναι να αρχίσουμε να εξασκούμαστε στο να κλείνουμε απλά τα μάτια μας πού και πού, κάτι που μοιάζει σαν να κλείνουμε στιγμιαία τον υπολογιστή.

Έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurobiology of Learning and Memory, διαπίστωσε ότι η ξεκούραση με κλειστά μάτια βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες και τη μνήμη διαδικασιών, όπως για παράδειγμα αυτή που χρησιμοποιείται κατά το παίξιμο μουσικής, σχεδόν όπως ο βαθύς ύπνος. Είναι απλό και μας δείχνει πως μπορούμε να αφήσουμε για λίγο την ένταση, ακόμα και μέσα στη δραστηριότητα.

3. Η διακοπή ως ευκαιρία για ευελιξία

Συχνά καθυστερούμε το διάλειμμα για να τελειώσουμε μια λίστα ή να κλείσουμε εκκρεμότητες. Όμως το να αφήσουμε κάτι ανοιχτό μπορεί να αποφέρει καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος.

Αυτή η αβεβαιότητα δείχνει το φαινόμενο Zeigarnik. Τι είναι αυτό; Το να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε ανολοκλήρωτα πράγματα. Η διακοπή, όσο χαοτική κι αν φαίνεται, ανοίγει χώρο για στροφές και δημιουργικές λύσεις.

4. Δημιούργησε μια ταυτότητα πέρα από την προσωρινή παραγωγικότητα

Η παραγωγικότητα συνδέεται με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι και με την αίσθηση της ταυτότητας. Όμως το να «μπορεί να περιμένει» κάτι, δεν σημαίνει πάντα τεμπελιά, πολλές φορές μάλιστα είναι στρατηγική για ευελιξία και πιο ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το πώς διαχειριζόμαστε την πίεση χρόνου, τον φόβο διακοπής και την υπερφόρτωση που δεχόμαστε από τις οθόνες επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα ζωής μας αλλά και την ικανότητά μας να αναλαμβάνουμε πιο φιλόδοξα έργα. Αυτό απαιτεί πολλές δεξιότητες, όπως κατανόηση πολλών επιπέδων, συναισθηματική ωριμότητα και ικανότητα να ξανασυνδεόμαστε με τον εαυτό μας, τη δουλειά μας και τον κόσμο.

Είναι στο χέρι μας το αν θα κάνουμε ένα διάλειμμα ή όχι και πότε είναι η ώρα να συμβεί αυτό, βλέπουμε τι λειτουργεί και τι όχι για μας και επαναπροσδιορίζουμε τις ανάγκες μας, αφού ως άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρούμε και να «χακάρουμε» τα ίδια μας τα μοτίβα, ώστε να προσπαθούμε δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο.

* Πηγή: Vita

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης
Plus 08.10.25

Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης

Η Ζωή Χατζηαντωνίου δεν σκηνοθετεί μια παράσταση που καθησυχάζει· παραδίδει μια παράσταση-εμπειρία που λειτουργεί σαν κάτοπτρο αντανακλώντας τον αναβρασμό μιας εποχής που κοχλάζει υπόγεια

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Μπάσκετ 09.10.25

Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο – Η «τρέλα» με τον κόσμο, η συνάντηση με τον Γκάλη και η φιλία με τον Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Στη Φλώρινα 09.10.25

Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Σύνταξη
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
Φοινικούντα 09.10.25

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
