Για το διάλειμμα: Πέντε υγιεινά σνακ που δίνουν ενέργεια

Όταν το αίσθημα της πείνας σας επισκέπτεται το απόγευμα, μπορεί να είναι δελεαστικό και εύκολο να καταφύγετε σε γρήγορα σνακ. Αυτά συχνά περιέχουν υψηλά ποσοστά ζάχαρης, η οποία μπορεί να προκαλέσει σκαμπανεβάσματα στην ενέργειά σας, αφήνοντάς σας κουρασμένους και πιο πεινασμένους.

Γιατί να αποφεύγουμε τα σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη;

Η προστιθέμενη ζάχαρη, η οποία βρίσκεται σε πολλά επεξεργασμένα σνακ, μπορεί να προκαλέσει ταχεία αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Ενώ αυτή η αύξηση μπορεί να σας προσφέρει μια προσωρινή έκρηξη ενέργειας, σύντομα τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα πέφτουν απότομα, προκαλώντας κόπωση και έντονο αίσθημα πείνας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα σνακ θα πρέπει να λειτουργούν ως “γέφυρες” μεταξύ των γευμάτων, προσφέροντας σταθερή ενέργεια και ελέγχοντας την πείνα. Όταν περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη, η γέφυρα αυτή είναι ασταθής.

Οι διατροφικές συστάσεις προτείνουν ότι η προστιθέμενη ζάχαρη δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων. Ωστόσο, η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας συστήνει ακόμη πιο αυστηρούς περιορισμούς, με μέγιστο το 6%. Για μια διατροφή 2.000 θερμίδων, αυτό σημαίνει ότι η προστιθέμενη ζάχαρη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30-50 γραμμάρια την ημέρα. Τα σνακ θα πρέπει επομένως να παρέχουν περίπου 6-10 γραμμάρια ζάχαρης.

5 θρεπτικές επιλογές για τις απογευματινές λιγούρες

Γιαούρτι με μούρα και σπόρους chia

Το γιαούρτι χωρίς προστιθέμενη ζάχαρη είναι μια εξαιρετική επιλογή για σνακ. Ο συνδυασμός του με μούρα και σπόρους chia προσφέρει πρωτεΐνη για να σας κρατήσει χορτάτους, ενώ τα μούρα παρέχουν αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Οι σπόροι chia προσφέρουν επιπλέον ωμέγα-3 λιπαρά, τα οποία είναι ωφέλιμα για την καρδιά και τον εγκέφαλο. Το συγκεκριμένο σνακ είναι γευστικό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά.

Χούμους μαζί με λαχανικά

Το χούμους είναι πλούσιο σε φυτική πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά, ενώ τα λαχανικά προσφέρουν φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Αυτός ο συνδυασμός είναι τέλειος για να ικανοποιήσετε την πείνα σας με έναν υγιεινό τρόπο.

Φέτες μήλου με βούτυρο ξηρών καρπών

Αυτό το σνακ τα συνδυάζει όλα, είναι γλυκό, αλμυρό και τραγανό. Το μήλο προσφέρει φυτικές ίνες, ενώ το βούτυρο ξηρών καρπών παρέχει υγιή λιπαρά και πρωτεΐνη. Αυτή η επιλογή θα σας κρατήσει χορτάτους για περισσότερο χρόνο.

Στικ τυριού με αμύγδαλα ή καρύδια

Αυτό το σνακ, που δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία είναι γεμάτο με πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά. Τα αμύγδαλα και τα καρύδια προσφέρουν επίσης μαγνήσιο, που υποστηρίζει την υγεία των μυών και των νεύρων, ενώ το τυρί παρέχει ασβέστιο για τα κόκαλα.

Ποπ κορν και αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη

Το σπιτικά, χωρίς βούτυρο ή αλάτι, ποπ κορν είναι μια υγιεινή επιλογή σνακ, με φυτικές ίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες. Εάν προσθέσετε αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη, θα δημιουργήσετε μια γλυκιά και αλμυρή ισορροπία. Αυτό το σνακ είναι ιδανικό για την απογευματινή λιγούρα χωρίς να φορτώνεστε με περιττές θερμίδες ή ζάχαρη.

* Πηγή: Vita