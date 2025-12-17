Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα σνακ που τα βάζουν με την κούραση της δουλειάς
Διατροφή 17 Δεκεμβρίου 2025 | 06:30

Τα σνακ που τα βάζουν με την κούραση της δουλειάς

Τα υγιεινά σνακ που μας δίνουν ενέργεια και λειτουργούν ως «γέφυρες» ανάμεσα στα γεύματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Η καθημερινότητα των περισσότερων ενηλίκων εξελίσσεται σε έναν συνεχή μαραθώνιο: επαγγελματικές συναντήσεις, deadlines, μετακινήσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις. Όταν η μέρα «τρέχει» χωρίς διαλείμματα, ο χρόνος για να ετοιμάσει κανείς ένα υγιεινό σνακ περιορίζεται, με αποτέλεσμα να καταφεύγουμε σε γρήγορες, επεξεργασμένες επιλογές, όπως σοκολάτες, μπισκότα ή αλμυρά σνακ από το αυτόματο μηχάνημα του γραφείου.

Παρότι αυτά τα τρόφιμα προσφέρουν μια άμεση αίσθηση τόνωσης, η επιστήμη δείχνει ότι λειτουργούν περισσότερο σαν «ενεργειακή έκρηξη» περιορισμένης διάρκειας. Οι απλοί υδατάνθρακες και τα πρόσθετα σάκχαρα ανεβάζουν γρήγορα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αλλά η ενέργεια εξαντλείται το ίδιο γρήγορα, οδηγώντας σε κόπωση, πτώση της συγκέντρωσης και έντονη επιθυμία για νέο σνακ. Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος μικρών, επαναλαμβανόμενων επιλογών που επιβαρύνουν την ποιότητα της διατροφής και τη συνολική ευεξία.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης και των σύνθετων υδατανθράκων στα σνακ

Ένα από τα πιο σταθερά ευρήματα στη διατροφολογία είναι ότι ο συνδυασμός πρωτεΐνης με σύνθετους υδατάνθρακες προσφέρει παρατεταμένη ενέργεια. Η πρωτεΐνη επιβραδύνει την πέψη και συμβάλλει στον κορεσμό, ενώ οι σύνθετοι υδατάνθρακες εξασφαλίζουν σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας.

Για παράδειγμα, ένα γιαούρτι με φρούτο, ένα βραστό αυγό με λίγα κράκερ ολικής άλεσης ή μια ρυζογκοφρέτα με φυστικοβούτυρο μπορούν να κρατήσουν τα επίπεδα ενέργειας σταθερά για αρκετές ώρες. Αυτές οι επιλογές λειτουργούν ως «γέφυρα» ανάμεσα στα γεύματα, μειώνοντας τα σκαμπανεβάσματα της πείνας και τις βιαστικές, λιγότερο υγιεινές αποφάσεις.

Η σημασία της προετοιμασίας

Η έρευνα δείχνει ότι η προετοιμασία γευμάτων συνδέεται με πιο ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Όταν κάποιος αφιερώνει λίγη ώρα το Σαββατοκύριακο για να κόψει φρούτα, λαχανικά ή να ετοιμάσει μικρά «πακέτα» σνακ, μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες να στραφεί σε επεξεργασμένες επιλογές μέσα στην εβδομάδα.

Ακόμη και απλές κινήσεις, όπως η προετοιμασία smoothie με φρούτα και γιαούρτι ή η αποθήκευση ενός μικρού lunchbox στο γραφείο, βοηθούν στον έλεγχο της πείνας και στη σταθερότητα της ενέργειας. Η επάρκεια τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες, νερό και μικροθρεπτικά συστατικά υποστηρίζει επίσης τη γνωστική λειτουργία και τη διάθεση, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την απόδοση στη δουλειά.

Η ισορροπία είναι ρεαλιστικός στόχος

Έρευνες δείχνουν ότι η απόλυτη στέρηση αυξάνει τις πιθανότητες υπερκατανάλωσης. Οι μικρές απολαύσεις μπορούν να έχουν θέση μέσα σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα, αρκεί να συνοδεύονται από επίγνωση της ποσότητας και του ρόλου τους.

Για παράδειγμα, αν κάποιος επιθυμεί ένα αλμυρό σνακ, μπορεί να το καταναλώσει μετά από ένα μικρό γεύμα που περιέχει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα υπερκατανάλωσης και διατηρείται η σταθερότητα των επιπέδων σακχάρου.

Επιπλέον, η επίμονη επιθυμία για συγκεκριμένα σνακ μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός δεν λαμβάνει επαρκή θρεπτικά συστατικά ή ότι υπάρχουν μεγάλα κενά ανάμεσα στα γεύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναθεώρηση της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά των επιπέδων ενέργειας.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Stories
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο