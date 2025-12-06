Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 08:28
Κατολίσθηση στη Λεωφόρο Αθηνών - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φυστίκια: Το σνακ που κάνει καλό στη μνήμη
Έρευνα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 08:40

Φυστίκια: Το σνακ που κάνει καλό στη μνήμη

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα ανάλατα φυστίκια με τη φλούδα μπορεί να βελτιώσουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου και τη μνήμη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Clinical Nutrition αποκαλύπτει ότι η τακτική κατανάλωση ανάλατων φιστικιών με τη φλούδα μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου και τη μνήμη σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατανάλωση μιας μέτριας ποσότητας καθημερινά φαίνεται να βελτιώνει τη ροή του αίματος σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και βοηθά στη διατήρηση των λεκτικών πληροφοριών.

Καθώς μεγαλώνουμε, το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου συχνά υφίσταται αλλαγές που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της κυκλοφορίας του αίματος. Η μείωση αυτή στη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο θεωρείται ένας δείκτης που συνδέεται με τη γνωστική εξασθένιση και με νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως η άνοια.

Επειδή η παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας των νευρώνων, οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στον εντοπισμό τροποποιήσιμων παραγόντων του τρόπου ζωής που μπορούν να υποστηρίξουν την αγγειακή λειτουργία. Η διατροφή συγκαταλέγεται σε αυτούς.

Tα φιστίκια στο… «μικροσκόπιο»

Αν και τα φιστίκια ταξινομούνται ως όσπρια και όχι ως ξηροί καρποί, έχουν παρόμοιο διατροφικό προφίλ. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, ακόρεστα λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες. Στόχος των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν εάν τα φιστίκια συγκεκριμένα θα μπορούσαν να προσφέρουν νευροπροστατευτικά οφέλη παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στους ξηρούς καρπούς.

Ένας από τους κύριους λόγους για τη διεξαγωγή της δοκιμής ήταν η υψηλή περιεκτικότητα των φιστικιών σε L-αργινίνη. Η L-αργινίνη είναι ένα αμινοξύ που χρησιμεύει ως πρόδρομος για τη σύνθεση του μονοξειδίου του αζώτου, ενός μορίου που είναι απαραίτητο για τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και τη ρύθμιση της ροής του αίματος.

Επιπλέον, η μελέτη επικεντρώθηκε στα φιστίκια που έχουν ψηθεί με τη φλούδα τους, επειδή η φλούδα των φιστικιών είναι πλούσια σε βιοδραστικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων πολυφαινολών όπως η ρεσβερατρόλη, οι οποίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που μπορεί να ενισχύουν περαιτέρω την υγεία των αγγείων.

«Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από γνωστική έκπτωση σχετιζόμενη με την ηλικία ή έχουν διαγνωστεί με άνοια αυξάνεται ραγδαία. Σήμερα, η άνοια κατατάσσεται ως η 7η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», δήλωσαν οι ερευνητές.

Τι αποκάλυψε η δοκιμή

Για να εξετάσουν τα αποτελέσματα της κατανάλωσης φιστικιών, οι ερευνητές σχεδίασαν μια τυχαιοποιημένη, μονότυπη, ελεγχόμενη διασταυρούμενη δοκιμή. Με αυτόν τον σχεδιασμό, κάθε συμμετέχων λειτουργήσει ως το δικό του «μέτρο σύγκρισης», μειώνοντας έτσι τη μεταβλητότητα που προκαλείται από τις ατομικές διαφορές.

Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε 31 υγιείς ενήλικες ηλικίας από 60 έως 75 ετών. Οι συμμετέχοντες περιλάμβαναν άνδρες και γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 20 και 35 kg/m². Εξαιρέθηκαν άτομα με ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, αλλεργίας στα φιστίκια ή καπνιστές. Η μελέτη περιελάμβανε δύο περιόδους 16 εβδομάδων, με μια ενδιάμεση περίοδο οκτώ εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρέμβασης, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν καθημερινά 60 γραμμάρια ανάλατων, ψημένων φιστικιών χωρίς φλούδα. Αυτή η μερίδα αντιστοιχεί περίπου σε δύο μερίδες ή δύο χούφτες.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες να εντάξουν τα φιστίκια στην κανονική τους διατροφή, αλλά δεν τους επιτρεπόταν να τα ζεστάνουν ή να τα συνθλίψουν, καθώς αυτό θα μπορούσε να αλλοιώσει τις θρεπτικές τους ιδιότητες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου, οι συμμετέχοντες απέφυγαν να καταναλώσουν φιστίκια και άλλα προϊόντα με βάση τους ξηρούς καρπούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια σαφής σύγκριση.

Τα αποτελέσματα της απεικόνισης έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στην αγγειακή ανταπόκριση του εγκεφάλου μετά την παρέμβαση με φιστίκια. Η συνολική εγκεφαλική ροή αίματος αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με την περίοδο ελέγχου.

Πώς ωφελήθηκε μνήμη και αγγειακό σύστημα;

Όταν η ανάλυση επικεντρώθηκε ειδικά στην φαιά ουσία, η οποία περιέχει τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων του εγκεφάλου, η αύξηση της ροής αίματος ήταν 4,5%. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης τοπικές βελτιώσεις. Η ροή του αίματος αυξήθηκε κατά 6,6% στους μετωπιαίους λοβούς και κατά 4,9% στους κροταφικούς λοβούς. Αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται στην επεξεργασία των αναμνήσεων, της γλώσσας και του εκτελεστικού ελέγχου.

Παράλληλα με τις φυσιολογικές αλλαγές, οι ερευνητές διαπίστωσαν βελτιώσεις στη γνωστική λειτουργία. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν αύξηση 5,8% στην απόδοση της λεκτικής μνήμης. Αυτό το όφελος στην λεκτική μνήμη μετρήθηκε με μια άσκηση καθυστερημένης ανάκλησης, όπου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν λέξεις που είχαν δει σε μια λίστα είκοσι λεπτά νωρίτερα. Όσοι είχαν καταναλώσει φιστίκια κατάφεραν να αναγνωρίσουν σωστά περισσότερες λέξεις από ό,τι κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου.

Δεν ωφελήθηκε μόνο η μνήμη

Πέρα από την υγεία του εγκεφάλου, η παρέμβαση φάνηκε να ωφελεί και τους καρδιαγγειακούς δείκτες. Η συστολική αρτηριακή πίεση, ο ανώτερος αριθμός στην μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 5 mmHg κατά τη φάση της κατανάλωσης φιστικιών. Η παλμική πίεση, που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης, μειώθηκε κατά 4 mmHg. Αυτές οι μειώσεις είναι σημαντικές για τους ηλικιωμένους, καθώς η αυξημένη αρτηριακή πίεση αποτελεί παράγοντα κινδύνου τόσο για καρδιαγγειακές παθήσεις όσο και για γνωστική εξασθένιση.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Economy
Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της αριστεράς και η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Τρωτή η Αθήνα 06.12.25

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;

Ο Μιχάλης Διακάκης, ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν στο in γιατί η Αττική «φλερτάρει» με τις πλημμύρες σε κάθε βροχόπτωση- Στα όρια του το υδρολογικό σύστημα της Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Κύπρος: Σάλο προκαλεί η Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»
«Turkish cyprus side» 06.12.25

Οργή για την Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»

«Turkish cyprus side» αποκάλεσε τα Κατεχόμενα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον κατοχική ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο