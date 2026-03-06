newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θεσσαλονίκη: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός λόγω flyover – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 08:23

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός λόγω flyover – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία - Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Σε 48ωρο πλήρη αποκλεισμό και στις δύο κατευθύνσεις του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης προχωρά η Τροχαία από τις 23:00 σήμερα το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου λόγω των έργων για το Flyover.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία), προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής της πρώτης νέας γέφυρας Πυλαίας–Πανοράματος, όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία «Κεδρηνός Λόφος», ανάδοχος του Flyover.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (06/03/2026) και ώρα 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία), προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής της πρώτης νέας γέφυρας Πυλαίας–Πανοράματος

Το Σάββατο (07/03/2026) και ώρα 03:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

– Από ώρα 09:00 έως ώρα 17:00 του Σαββάτου (07-03-2026) προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς). Συνιστάται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

– Από ώρα 18:00 της Παρασκευής (06-03-2026) έως ώρα 23:00 της Κυριακής (08-03-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:

– Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.

– Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.

– Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Κόσμος
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος
Σε ηλικία 80 ετών 05.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Απεβίωσε ο Άλκης Ρήγος, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης, με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της αριστεράς

Σύνταξη
Κατερίνη: 17χρονος διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα – Ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες – κλώνους
Κατερίνη 05.03.26

17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM

Σε έρευνες που έγιναν που έγιναν στο σπίτι του στην Κατερίνη εντοπίστηκαν κρυμμένα στο ψυγείο και σε επιτραπέζιο παιχνίδι πάνω από 32.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Κόσμος 06.03.26

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης - «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο», λέει το Ιράν

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο