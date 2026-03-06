newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 16:38

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ενώπιον του 32ου ανακριτή βρέθηκε χθες ο 53χρονος από το Καματερό, ο οποίος συνελήφθη καθώς στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος βιντεοληπτικού υλικού από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος, αλλά και υλικό πορνογραφίας.

Σε βάρος του 53χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα:

  • Της πορνογραφίας ανηλίκων
  • Της καταγραφής μη δημόσιας πράξης άλλου

Την Πέμπτη (05 Μαρτίου) βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο όπου απολογούνταν για ώρες προσπαθώντας να αρνηθεί τις σε βάρος του αποδιδόμενες κατηγορίες.

Η κατάθεση της 50χρονης πρώην συντρόφου που «έκαψε» τον 53χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονος συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας της 50χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία ανέφερε στις αρχές, ότι αποκτώντας πρόσβαση στους λογαριασμούς του 53χρονου, βρήκε στην κατοχή του, φωτογραφία της ανήλικης κόρης της, τότε 17 ετών.

Συγκεκριμένα, στην ένορκη εξέτασή της, η 50χρονη πρώην σύντροφος του κατηγορούμενου, ανέφερε πως είχε σχέση με τον κατηγορούμενο από τον Νοέμβριο του 2023. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια «όσο ερχόμασταν σε σεξουαλική επαφή άρχισε να μου λέει ότι θα ήθελε να παρευρίσκονται και τα παιδιά μου την ώρα του σεξ και να μας βλέπουν. Στην αρχή ταράχτηκα με αυτό που μου είπε αλλά έμενα παθητική. Κατόπιν όμως συμμετείχα και εγώ σε αυτό, για να τον προκαλώ και να δω ποια είναι τα όριά του». Όπως ανέφερε, όμως, η 50χρονη στην κατάθεσή της, στη συνέχεια ανακάλυψε φωτογραφίες και βίντεο του κοριτσιού της – που είχαν γυριστεί εν αγνοία του – όπου καθόταν «ελαφρά» ντυμένο στον καναπέ του σπιτιού τους. Ψάχνοντας βρήκε πλήθος φωτογραφιών γυμνών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών αλλά και βίντεο (τραβηγμένα από τον κατηγορούμενο, εν αγνοία των απεικονιζόμενων). «Του έδειξα τη φωτογραφία της κόρης μου και μου είπε ότι για εκείνον έχουν τελειώσει αυτά και στη συνέχεια έκανε κάποιες αλλοπρόσαλλες κινήσεις όπως το να ψάχνει την καραμπίνα που είχε στο σπίτι για να αυτοκτονήσει. Τέλος με απείλησε πως αν αποκαλύψω κάτι θα δημοσιεύσει κοινές προσωπικές μας στιγμές. Μετά από αυτή τη συνάντηση επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα και μου ζήτησε εκείνος να χωρίσουμε. Δεν ξεκόψαμε εξ’ αρχής, γιατί του είχα πει πως αν υπάρχει έστω και μισή περίπτωση να είμαι μαζί του, πρέπει να πάει σε ειδικό.» αναφέρει στην κατάθεσή της η 50χρονη.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 53χρονος: «Λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Ο 53χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος τυγχάνει και πατέρας τριών παιδιών, δίνει μία τελείως άλλη εξήγηση για τα πράγματα. Η γραμμή του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ήταν πλήρης άρνηση των κατηγοριών σε βάρος του.

Στο απολογητικό του υπόμνημα ο 53χρονος φέρεται να ανέφερε τα εξής: «καμία μητέρα δεν μένει με έναν άνθρωπο επί δύο έτη, εάν δεν είναι ασφαλές το παιδί της. Η ίδια η μάνα παραδέχεται ότι φαντασιωνόμουν πράγματα που «ήξερα ότι δεν μπορούν να συμβούν». Παρέμεινε μαζί μου δύο χρόνια (η καταγγελία μάλιστα έγινε αφ’ ότου της ζήτησα να χωρίσουμε, όπως ομολογεί), πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν εγέρθηκε ποτέ κανένα ζήτημα ασφάλειας του παιδιού. Και δεν είναι τυχαίο ούτε συμπτωματικό, κατά τη δική της ομολογία και πάλι, ότι η καταγγελία έλαβε χώρα αφ’ ότου της ζήτησα να χωρίσουμε και η σχέση μας έληξε.» αναφέρει κατά την απολογία του ο 53χρονος.

«Μπήκε παράνομα στους λογαριασμούς μου “κλέβοντας” τους κωδικούς μου – Oι φωτογραφίες ήταν screenshot από τα social media»

Σχετικά με την κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων ο 53χρονος απολογήθηκε ως εξής: «Η ίδια η καταγγέλλουσα ομολογεί ότι μπήκε παράνομα στον λογαριασμό μου… Η συντριπτική πλειονότητα των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στον φάκελο της δικογραφίας και έχουν προσκομισθεί από την καταγγέλλουσα, προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ΤικΤοκ και Instagram (όπως είναι απολύτως φανερό από την επισκόπηση των φωτογραφιών και των σχετικών σημάνσεων που βρίσκονται επί του σώματος αυτών κατά την εκτύπωσή τους ως στιγμιότυπων οθόνης), γεγονός που άνευ ετέρου συνεπάγεται ότι δεν αποτελούν προϊόν παράνομης ενέργειας εκ μέρους μου και ότι πρόκειται για βίντεο, τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα στους πάντες».

Ο 53χρονος κατηγορούμενος

Ο 53χρονος κατηγορούμενος

«Παραδέχομαι ότι βιντεοσκοπούσα πελάτισσες στο μαγαζί που δούλευα»

Όσον αφορά τα «κρυφά βίντεο» γυναικών από τουαλέτες καταστήματος στο οποίο εργαζόταν, ο 53χρονος ομολόγησε πως ήταν κάτι που συνέβαινε κατά το παρελθόν: «Δεν το αρνούμαι. Συνέβη μεμονωμένα μεταξύ των ετών 2012 και 2016, έχω αποχωρήσει από αυτό το κατάστημα και δεν έχω επαναλάβει αντίστοιχη πράξη έκτοτε. Ζητώ να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για να εξακριβωθεί η περίοδος που τραβήχτηκαν τα εν λόγω βίντεο.» Σχετικά με τα όπλα δε, ο κατηγορούμενος ανέφερε πως επρόκειτο για ένα απλό κουζινομάχαιρο που υπάρχει σε όλα τα σπίτια, το δε «όπλο» ουδέποτε είχε χρησιμοποιηθεί και είχε περιέλθει στην κατοχή του εν είδει “gadget”».

Τέλος κατά την απολογία του ο 53χρονος ανέφερε πως έχει υποστεί βαρύ έμφραγμα στο παρελθόν, και μία ενδεχόμενη προσωρινή του κράτηση θα επιβάρυνε την υγεία του.

Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

Παρά την άρνηση των κατηγοριών και την πολύωρη απολογία του, ο 53χρονος πήρε το δρόμο για τη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στο in, μιλούν οι δικηγόροι υπεράσπισής του Κωνσταντίνος Αναγνώστου και Ηλίας Κοντάκος:

«Αρνούμαστε κατ’ απόλυτο τρόπο τις κατηγορίες της πορνογραφίας ανηλίκων. Δεν υφίσταται υλικό με ανήλικα κορίτσια εντός της δικογραφίας ούτε στα κατασχεμένα αντικείμενα. Η όλη κατηγορία έχει κατασκευασθεί από την πρώην σύντροφο του εντολέα μας, η οποία για λόγους εκδίκησης ενεχείρισε στην αστυνομία εκτυπώσεις οθόνης από δημόσιους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα tik-tok και Instagram, φερόμενες ως ληφθείσες από τον εντολέα μας. Η επιβληθείσα προσωρινή κράτηση είναι προεχόντως άδικη και σε κάθε περίπτωση έωλη. Απεφασίσθη αποκλειστικώς λόγω της φύσεως των κατηγοριών, οι οποίες κρίνονται επιεικώς αναπόδεικτες. Η Ελληνική Δικαιοσύνη επέδειξε αδικαιολόγητη αυστηρότητα τη στιγμή που σε βαρύτερα αδικήματα με ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία οι κατηγορούμενοι αφήνονται ελεύθεροι».

Ο Ηλίας Κοντάκος

Ο Κωνσταντίνος Αναγνώστου

ΕΕ για Ζελένσκι: H απειλητική ρητορική κατά κρατών-μελών της EE δεν είναι αποδεκτή
Κόσμος 06.03.26

ΕΕ για Ζελένσκι: H απειλητική ρητορική κατά κρατών-μελών της EE δεν είναι αποδεκτή

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της εκτροφής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της εκτροφής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
