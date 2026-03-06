Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Ενώπιον του 32ου ανακριτή βρέθηκε χθες ο 53χρονος από το Καματερό, ο οποίος συνελήφθη καθώς στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος βιντεοληπτικού υλικού από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος, αλλά και υλικό πορνογραφίας.

Σε βάρος του 53χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα:

Της πορνογραφίας ανηλίκων

Της καταγραφής μη δημόσιας πράξης άλλου

Την Πέμπτη (05 Μαρτίου) βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο όπου απολογούνταν για ώρες προσπαθώντας να αρνηθεί τις σε βάρος του αποδιδόμενες κατηγορίες.

Η κατάθεση της 50χρονης πρώην συντρόφου που «έκαψε» τον 53χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονος συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας της 50χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία ανέφερε στις αρχές, ότι αποκτώντας πρόσβαση στους λογαριασμούς του 53χρονου, βρήκε στην κατοχή του, φωτογραφία της ανήλικης κόρης της, τότε 17 ετών.

Συγκεκριμένα, στην ένορκη εξέτασή της, η 50χρονη πρώην σύντροφος του κατηγορούμενου, ανέφερε πως είχε σχέση με τον κατηγορούμενο από τον Νοέμβριο του 2023. Όπως ισχυρίστηκε η ίδια «όσο ερχόμασταν σε σεξουαλική επαφή άρχισε να μου λέει ότι θα ήθελε να παρευρίσκονται και τα παιδιά μου την ώρα του σεξ και να μας βλέπουν. Στην αρχή ταράχτηκα με αυτό που μου είπε αλλά έμενα παθητική. Κατόπιν όμως συμμετείχα και εγώ σε αυτό, για να τον προκαλώ και να δω ποια είναι τα όριά του». Όπως ανέφερε, όμως, η 50χρονη στην κατάθεσή της, στη συνέχεια ανακάλυψε φωτογραφίες και βίντεο του κοριτσιού της – που είχαν γυριστεί εν αγνοία του – όπου καθόταν «ελαφρά» ντυμένο στον καναπέ του σπιτιού τους. Ψάχνοντας βρήκε πλήθος φωτογραφιών γυμνών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών αλλά και βίντεο (τραβηγμένα από τον κατηγορούμενο, εν αγνοία των απεικονιζόμενων). «Του έδειξα τη φωτογραφία της κόρης μου και μου είπε ότι για εκείνον έχουν τελειώσει αυτά και στη συνέχεια έκανε κάποιες αλλοπρόσαλλες κινήσεις όπως το να ψάχνει την καραμπίνα που είχε στο σπίτι για να αυτοκτονήσει. Τέλος με απείλησε πως αν αποκαλύψω κάτι θα δημοσιεύσει κοινές προσωπικές μας στιγμές. Μετά από αυτή τη συνάντηση επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα και μου ζήτησε εκείνος να χωρίσουμε. Δεν ξεκόψαμε εξ’ αρχής, γιατί του είχα πει πως αν υπάρχει έστω και μισή περίπτωση να είμαι μαζί του, πρέπει να πάει σε ειδικό.» αναφέρει στην κατάθεσή της η 50χρονη.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 53χρονος: «Λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Ο 53χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος τυγχάνει και πατέρας τριών παιδιών, δίνει μία τελείως άλλη εξήγηση για τα πράγματα. Η γραμμή του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ήταν πλήρης άρνηση των κατηγοριών σε βάρος του.

Στο απολογητικό του υπόμνημα ο 53χρονος φέρεται να ανέφερε τα εξής: «καμία μητέρα δεν μένει με έναν άνθρωπο επί δύο έτη, εάν δεν είναι ασφαλές το παιδί της. Η ίδια η μάνα παραδέχεται ότι φαντασιωνόμουν πράγματα που «ήξερα ότι δεν μπορούν να συμβούν». Παρέμεινε μαζί μου δύο χρόνια (η καταγγελία μάλιστα έγινε αφ’ ότου της ζήτησα να χωρίσουμε, όπως ομολογεί), πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν εγέρθηκε ποτέ κανένα ζήτημα ασφάλειας του παιδιού. Και δεν είναι τυχαίο ούτε συμπτωματικό, κατά τη δική της ομολογία και πάλι, ότι η καταγγελία έλαβε χώρα αφ’ ότου της ζήτησα να χωρίσουμε και η σχέση μας έληξε.» αναφέρει κατά την απολογία του ο 53χρονος.

«Μπήκε παράνομα στους λογαριασμούς μου “κλέβοντας” τους κωδικούς μου – Oι φωτογραφίες ήταν screenshot από τα social media»

Σχετικά με την κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων ο 53χρονος απολογήθηκε ως εξής: «Η ίδια η καταγγέλλουσα ομολογεί ότι μπήκε παράνομα στον λογαριασμό μου… Η συντριπτική πλειονότητα των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στον φάκελο της δικογραφίας και έχουν προσκομισθεί από την καταγγέλλουσα, προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ΤικΤοκ και Instagram (όπως είναι απολύτως φανερό από την επισκόπηση των φωτογραφιών και των σχετικών σημάνσεων που βρίσκονται επί του σώματος αυτών κατά την εκτύπωσή τους ως στιγμιότυπων οθόνης), γεγονός που άνευ ετέρου συνεπάγεται ότι δεν αποτελούν προϊόν παράνομης ενέργειας εκ μέρους μου και ότι πρόκειται για βίντεο, τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα στους πάντες».

«Παραδέχομαι ότι βιντεοσκοπούσα πελάτισσες στο μαγαζί που δούλευα»

Όσον αφορά τα «κρυφά βίντεο» γυναικών από τουαλέτες καταστήματος στο οποίο εργαζόταν, ο 53χρονος ομολόγησε πως ήταν κάτι που συνέβαινε κατά το παρελθόν: «Δεν το αρνούμαι. Συνέβη μεμονωμένα μεταξύ των ετών 2012 και 2016, έχω αποχωρήσει από αυτό το κατάστημα και δεν έχω επαναλάβει αντίστοιχη πράξη έκτοτε. Ζητώ να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για να εξακριβωθεί η περίοδος που τραβήχτηκαν τα εν λόγω βίντεο.» Σχετικά με τα όπλα δε, ο κατηγορούμενος ανέφερε πως επρόκειτο για ένα απλό κουζινομάχαιρο που υπάρχει σε όλα τα σπίτια, το δε «όπλο» ουδέποτε είχε χρησιμοποιηθεί και είχε περιέλθει στην κατοχή του εν είδει “gadget”».

Τέλος κατά την απολογία του ο 53χρονος ανέφερε πως έχει υποστεί βαρύ έμφραγμα στο παρελθόν, και μία ενδεχόμενη προσωρινή του κράτηση θα επιβάρυνε την υγεία του.

Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

Παρά την άρνηση των κατηγοριών και την πολύωρη απολογία του, ο 53χρονος πήρε το δρόμο για τη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στο in, μιλούν οι δικηγόροι υπεράσπισής του Κωνσταντίνος Αναγνώστου και Ηλίας Κοντάκος:

«Αρνούμαστε κατ’ απόλυτο τρόπο τις κατηγορίες της πορνογραφίας ανηλίκων. Δεν υφίσταται υλικό με ανήλικα κορίτσια εντός της δικογραφίας ούτε στα κατασχεμένα αντικείμενα. Η όλη κατηγορία έχει κατασκευασθεί από την πρώην σύντροφο του εντολέα μας, η οποία για λόγους εκδίκησης ενεχείρισε στην αστυνομία εκτυπώσεις οθόνης από δημόσιους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα tik-tok και Instagram, φερόμενες ως ληφθείσες από τον εντολέα μας. Η επιβληθείσα προσωρινή κράτηση είναι προεχόντως άδικη και σε κάθε περίπτωση έωλη. Απεφασίσθη αποκλειστικώς λόγω της φύσεως των κατηγοριών, οι οποίες κρίνονται επιεικώς αναπόδεικτες. Η Ελληνική Δικαιοσύνη επέδειξε αδικαιολόγητη αυστηρότητα τη στιγμή που σε βαρύτερα αδικήματα με ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία οι κατηγορούμενοι αφήνονται ελεύθεροι».