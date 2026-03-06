Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Ο έρωτας πάντα πουλάει, ειδικά σε τέτοιες εποχής σκληρής κι απόκοσμης πραγματικότητας. Οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν κάποια από τα τηλεοπτικά ζευγάρια που αγάπησαν.

Μις Πίγκι και Κέρμιτ – The Muppet Show

Το ζευγάρι είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Όπως είπε η Έμιλι Μπροντέ, «από ό,τι και αν είναι φτιαγμένες οι ψυχές μας, η δική του και η δική μου είναι ίδιες». Αυτό ισχύει για τη Μις Πίγκι και τον Κέρμιτ. Έχουν μια πιο μακροχρόνια σχέση από τα περισσότερα τηλεοπτικά ζευγάρια (από το 1976), αν και έχει περάσει από πολλές περιπέτειες.

Ανεξάρτητα από το σύμπαν, από το Λονδίνο του Ντίκενς μέχρι το Treasure Island και τις διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες τους όλα αυτά τα χρόνια, βρίσκουν ο ένας τον άλλον – ακόμα και μετά τον επίσημο χωρισμό τους το 2015. Είπε ποτέ ο Ρος στη Ρέιτσελ: «Δεν χρειάζεσαι ολόκληρο τον κόσμο να σε αγαπά, χρειάζεσαι μόνο ένα άτομο»; Δεν νομίζω. – (Μισέλ, 19, Μάντσεστερ)

Μόλντερ και Σκάλι – The X-Files

Ως έφηβη, παρακολουθούσα με πάθος τη σειρά The X-Files. Αν και μου άρεσαν οι έξυπνες, ανατριχιαστικές ιστορίες, ήταν η εξέλιξη των χαρακτήρων που με είχε καθηλώσει. Αυτοί οι δύο ερευνητές έσπασαν τα στερεότυπα της τηλεόρασης σχετικά με τα φύλα: η Ντέινα Σκάλι ως προσγειωμένη, επιστημονική και σκεπτικιστική και ο Φοξ Μόλντερ ως διαισθητικός πιστός σε αναζήτηση της αόριστης αλήθειας.

Η χημεία μεταξύ της Τζίλιαν Άντερσον και του Ντέιβιντ Ντουκόβνι στην οθόνη ήταν -και εξακολουθεί να είναι- απίστευτη. Οι δημιουργοί της σειράς πείραζαν τους θαυμαστές για χρόνια και αρνούνταν ότι υπήρχε κάτι περισσότερο από φιλία, αλλά όταν τελικά τα έφτιαξαν, εμείς οι θαυμαστές που θέλαμε να δούμε μια ρομαντική σχέση ενθουσιαστήκαμε. – (Νάταλι, Λονδίνο)

Χόμερ και η Μαρτζ Σίμσον – The Simpsons

Τιμ και Ντον – The Office

Χωρίς μελοδραματισμούς, μόνο μια σταθερή, βαθιά αγάπη ο ένας για τον άλλον. Προσθέστε σε αυτό αρκετή πικρία, υπομονή (κι όχι μόνο από τη Μαρτζ), σεβασμό, τρυφερότητα, καλό χιούμορ, ειλικρίνεια και δύναμη για να αντιμετωπίσουν όλες τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες της ζωής – συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής τους από εξωγήινους – και ορίστε. Το τέλειο τηλεοπτικό, και ειλικρινά, πραγματικό ζευγάρι. – (Μάικλ, Μπρίστολ)

Κερκ και Σποκ – Star Trek

Είναι τόσο αληθινό. Μυστική λαχτάρα, περιστάσεις που μπαίνουν εμπόδιο και μετά η χαρά της επιστροφής της στο χριστουγεννιάτικο πάρτι. Με έκανε να κλάψω την πρώτη φορά που την είδα να ανοίγει το δώρο του Τιμ, και χαμογελάω όταν το βλέπω ξανά. Ήταν τόσο φυσιολογικοί και ήταν τόσο ευχάριστο να τους βλέπω να έρχονται κοντά. Το The Office ήταν ένα αριστούργημα και αυτή η ιστορία το ολοκλήρωσε υπέροχα. – (Τόνι, 54, Κόνγκρεσμπερι, Σόμερσετ)

Η φιλία του Κερκ και του Σποκ είναι θρυλική, επειδή η αγάπη, η αφοσίωση και η σύνδεση μεταξύ τους είναι τόσο ισχυρή που έχει τη δική της λέξη. Το «T’hy’la» είναι ένας όρος της γλώσσας των Βουλκάνων που επινοήθηκε από τον δημιουργό Τζιν Ρόντενμπερι στο μυθιστόρημα Star Trek: The Motion Picture και σημαίνει «φίλος, αδελφός και εραστής».

Ο Κερκ και ο Σποκ είναι όλα αυτά ο ένας για τον άλλον. Επιπλέον, οι θαυμαστές οραματίζονται μια ρομαντική σχέση μεταξύ τους από το Amok Time, το εμβληματικό πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, όπου ο Σποκ βιώνει σεξουαλικές ορμές που εξαφανίζονται μυστηριωδώς μετά από ένα ρολάρισμα στην άμμο του Βουλκάν με τον καπετάνιο του. Οι άνθρωποι (κυρίως γυναίκες) που άρχισαν να γράφουν fanfiction για το Star Trek μετά από αυτό, ουσιαστικά δημιούργησαν το fandom όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ο Κιρκ/Σποκ είναι κάτι περισσότερο από ένα ζευγάρι σε ένα διαστημόπλοιο. Είναι μια κληρονομιά! – (Όλι, 35, Κολοράντο, ΗΠΑ)

Φλίμπαγκ και Καυτός Ιερέας – Fleabag

Η ερωτική ιστορία μεταξύ της Fleabag και του Hot Priest είναι σύντομη αλλά αξέχαστη. Και οι δύο είναι πληγωμένοι: αυτός παλεύει με τον αλκοολισμό και τις απαιτήσεις της καθολικής του κλίσης, ενώ εκείνη καλύπτει τη θλίψη και την ενοχή της με εύθραυστο χιούμορ. Παρά την πίστη του και τον αθεϊσμό της, ερωτεύονται βαθιά, δεμένοι από μια σπάνια συναισθηματική ειλικρίνεια.

Η σχέση τους απογυμνώνει την ειρωνεία και την αυτοάμυνα, εκθέτοντας την ακατέργαστη ευαισθησία τους. Αλλά δεν μπορεί να διαρκέσει. Η ψιθυριστή απορία της «είναι ο Θεός, έτσι δεν είναι;» και η απαλή, σπαρακτική απάντησή του, «θα περάσει κι αυτό», αποτυπώνουν την τραγωδία της επιλογής της πίστης έναντι της αγάπης, ακόμα και όταν θεραπεύουν σιωπηλά ο ένας τον άλλον. – (Κόραλ, Μπάκιγχαμσαϊρ)

*Με στοιχεία από theguardian.com