05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Λευκή Βίβλος για τον καρκίνο: Οι καθυστερήσεις κοστίζουν ζωές
Οικονομία 06 Μαρτίου 2026, 06:00

Λευκή Βίβλος για τον καρκίνο: Οι καθυστερήσεις κοστίζουν ζωές

Η Ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία υποστηρίζει την καινοτομία στη θεραπευτική για τον καρκίνο, διεκδικώντας δημοσιονομικές προσαρμογές και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών

Η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη είναι ο καρκίνος και προβλέπεται να γίνει η πρώτη ως το 2035. Ενόσω το βάρος του καρκίνου στην Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται, η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική ακριβείας στην ογκολογία γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη και επείγουσα.

Στην ΕΕ, αλλά και διεθνώς, η καθυστερημένη διάγνωση είναι το κύριο εμπόδιο της καταπολέμησης του καρκίνου. Αιτία είναι ο ανεπαρκής προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού και οι ανισότητες στη διάγνωση.

Την ίδια στιγμή όμως, οι ανακαλύψεις στη γονιδιωματική, τη μοριακή διαγνωστική και την επιστήμη δεδομένων ανοίγουν πρωτοφανείς ευκαιρίες για την καταπολέμηση της νόσου.

Η ογκολογία ακριβείας, προσαρμόζει τη θεραπεία στο γενετικό προφίλ κάθε όγκου και έχει επιδείξει υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης, λιγότερες παρενέργειες και νέα ελπίδα για ασθενείς ακόμη και με τους πιο απαιτητικούς καρκίνους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση από τη νόσο, σε συνδυασμό με την επαναστατική επιστημονική καινοτομία δημιουργούν μια σαφή επιταγή: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ασθενείς, σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις χωρίς καθυστέρηση.

Το κόστος της αδράνειας θα μετρηθεί σε ζωές και διευρυμένες ανισότητες

Οι δυσκολίες πρόσβασης στις καινοτόμες ογκολογικές θεραπείες θα αρθούν μόνο με δημοσιονομικές προσαρμογές, επισημαίνει η EFPIA

Τα παραπάνω επισημαίνει η Λευκή Βίβλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Φαρμακοβιομηχανιών (ΕFPIA) για τον καρκίνο, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες και τους κινδύνους από την αδράνεια, δίνοντας έμφαση στην ισότητα των πολιτών, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Χρειάζεται τολμηρή δράση με πρωτοποριακές πρωτοβουλίες όπως το Σχέδιο της Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, την  Αποστολή της ΕΕ για τον Καρκίνο και τον Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας, που έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής και μια δυναμική για τη μείωση των ανισοτήτων, την κλιμάκωση της καινοτομίας και την ενσωμάτωση πρακτικών που βασίζονται σε δεδομένα. Το καθήκον τώρα είναι η εφαρμογή», επισημαίνεται στη Λευκή Βίβλο της EFPIA που προτείνει μεθόδους, μοντέλα δεδομένων και συνθήκες ποιότητας που έχουν συμφωνηθεί από την ΕΕ για να επιταχύνουν την εφαρμογή και να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Όπως τονίζεται, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα μέσα της Ε.Ε. για την επιτάχυνση των εγχώριων μεταρρυθμίσεων, την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συγκρίσιμων αποτελεσμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο. συνδυασμό με τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου, οι ηγέτες μπορούν να αναλάβουν ισχυρή δράση.

Ογκολογία ακριβείας

Η προώθηση της ογκολογίας ακριβείας απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όμως η πρόοδος της απαιτεί ηγεσία από τα κράτη μέλη και ενεργή υποστήριξη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους επαγγελματίες υγείας, τη βιομηχανία, τους πολίτες και τους ίδιους τους ασθενείς.

Η πρόοδος τελικά θα διαμορφωθεί από τις διαρθρωτικές διαφορές στους πόρους και την οικονομική δυνατότητα των κρατών μελών:

  • Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ογκολογία ακριβείας στα σχέδια και τους προϋπολογισμούς για τον καρκίνο,
  • τα νοσοκομεία και οι κλινικοί γιατροί πρέπει να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν νέες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπείες,
  • οι φορείς περίθαλψης πρέπει να αξιοποιήσουν σύγχρονα μοντέλα αποζημίωσης για να ενθαρρύνουν την καινοτομία,
  • η βιομηχανία θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την Ε&Α για την παροχή νέων και καλύτερων θεραπειών ογκολογίας ακριβείας, παράλληλα με ισχυρή παραγωγή στοιχείων και υπεύθυνες στρατηγικές πρόσβασης, και
  • οι ασθενείς και το κοινό θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν και να συμμετέχουν σε αυτόν τον μετασχηματισμό.

Ασθενείς δύο ταχυτήτων

Σε περίπτωση που οι προσπάθειες δεν συνοδευτούν από προσοχή στις διαφοροποιούμενες δημοσιονομικές δυνατότητες, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος οι ανισότητες στην πρόσβαση να επιμείνουν ή να διευρυνθούν.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, αλλά η εξάλειψη των ανισοτήτων θα απαιτήσει τόσο συντονισμένη δράση, όσο και ρεαλιστική αναγνώριση των περιορισμών καθώς οι θεραπείες δεν είναι πάντα οικονομικά προσιτές.

Όμως το κόστος της αδράνειας θα μετρηθεί σε ζωές και διευρυμένες ανισότητες.

Χωρίς αποφασιστικές και συντονισμένες προσπάθειες, οι υπάρχουσες ανισότητες στην περίθαλψη του καρκίνου, τόσο μεταξύ χωρών όσο και εντός περιφερειών, είναι πιθανό να επιδεινωθούν.

Η ογκολογία ακριβείας θα μπορούσε να εδραιώσει μια δυναμική δύο επιπέδων, όπου οι ασθενείς με περισσότερους πόρους ή εγγύτητα σε εξειδικευμένα κέντρα ωφελούνται πρώτοι, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή εμπόδια στην πρόσβαση.

Αναγνωρίζοντας ότι ο πλούτος και η δυναμικότητα του κάθε συστήματος υγείας στην ΕΕ είναι διαφορετικά, ο στόχος θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων και η σταθερή μείωση των εμποδίων πρόσβασης.

Κάθε καθυστέρηση στη διεύρυνση της πρόσβασης μεταφράζεται σε ταλαιπωρία και απώλεια, που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Αντί να επιτρέψουμε στον τόπο διαβίωσης ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση να διαμορφώσουν τα αποτελέσματα, η αποστολή μας θα πρέπει να είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, ώστε η πρόοδος στην ογκολογία ακριβείας να προάγει την ισότητα και την αριστεία.

Καταλήγοντας η Λευκή Βίβλος σημειώνει: «Η Ευρώπη βρίσκεται τώρα σε ένα σταυροδρόμι: η αυξανόμενη επιβάρυνση του καρκίνου μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με μια δέσμευση για αυξανόμενη πρόσβαση στην καινοτομία, είτε με εφησυχασμό που θα κόστιζε αμέτρητες ζωές.

Αυτή η Λευκή Βίβλος έδειξε ότι η Ευρώπη διαθέτει τόσο τα εργαλεία όσο και τη συλλογική γνώση για να αλλάξει την πορεία της περίθαλψης του καρκίνου.

Χάρη στους επιστήμονες, τους κλινικούς ιατρούς, τους καινοτόμους συνεργάτες του κλάδου, τους υποστηρικτές των ασθενών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που κοιτάζουν μπροστά, εμείς να γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει και πώς να το κάνουμε—ο δρόμος προς τα εμπρός είναι σαφής.

Αυτό που απομένει είναι το θάρρος και η αποφασιστικότητα να τον ακολουθήσουμε: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν μόνο την ευκαιρία αλλά και την ευθύνη να δράσουν.

Καθιστώντας την ογκολογία ακριβείας πυλώνα των συστημάτων υγείας μας, μπορούμε να βελτιώσουμε θεμελιωδώς τα αποτελέσματα των ασθενών, να μειώσουμε τις ανισότητες και να εξασφαλίσουμε τη θέση της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή της ιατρικής καινοτομίας. Αν ενωθούμε σε αυτή την προσπάθεια, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ογκολογία ακριβείας θα γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος ενός υγιέστερου και πιο δίκαιου μέλλοντος για όλους τους Ευρωπαίους. Μαζί, έχουμε τη δύναμη και την ευθύνη να μετατρέψουμε την υπόσχεση της ογκολογίας ακριβείας σε πραγματικότητα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Σύνταξη
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

