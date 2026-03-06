newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 06 Μαρτίου 2026, 19:14

Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο

Οι ανησυχίες για παρατεταμένο πόλεμο και σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
Spotlight

Πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο καθώς αφενός ο πρόεδρος Τραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν και αφετέρου τα μηνύματα από την παραγωγή πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι δυσοίωνα. Οι traders ανησυχούν ότι ο πόλεμος θα έχει διάρκεια και θα προκαλέσει σημαντική διαταραχή στην  στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν κατά 7,49% στα 91,81 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 10,06% στα 89,16 δολάρια.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας την παραγωγή ενέργειας και φέρνοντας την κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη ναυτιλιακή οδό, σε σχεδόν αδιέξοδο.

Το Κατάρ βλέπει το πετρέλαιο στα 150 δολάρια

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου», προειδοποίησε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, προβλέποντας ότι όλες οι χώρες του Κόλπου που εξάγουν ενέργεια θα σταματήσουν την παραγωγή εντός εβδομάδων και θα εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, εάν τα πετρελαιοφόρα δεν μπορέσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

«Όλοι όσοι δεν έχουν ζητήσει ανωτέρα βία, αναμένουμε ότι θα το κάνουν τις επόμενες ημέρες, εφόσον αυτό συνεχιστεί», δήλωσε ο Kaabi στους FT. «Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να ζητήσουν ανωτέρα βία. Εάν δεν το κάνουν, κάποια στιγμή θα πληρώσουν νόμιμα την ευθύνη για αυτό, και αυτή είναι η επιλογή τους».

Ο Saad al-Kaabi δήλωσε στους FT ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τερματιζόταν αμέσως, το Κατάρ θα χρειαζόταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει σε έναν κανονικό κύκλο παραδόσεων μετά την επίθεση ιρανικού drone στο μεγαλύτερο εργοστάσιο LNG της χώρας.

Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσμο, αναγκάστηκε να κηρύξει ανωτέρα βία αυτή την εβδομάδα μετά την επίθεση στο εργοστάσιο του Ras Laffan.

Πυκνώνουν τα σύννεφα: Το Κουβέιτ κλείνει σταδιακά την στρόφιγγα παραγωγής πετρελαίου

Το Κουβέιτ έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή σε ορισμένα πετρελαϊκά πεδία, αφού δεν έχει πλέον χώρο για να αποθηκεύσει το εμφιαλωμένο αργό της, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη κρίση αποθήκευσης που θέτει νέους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά.

Η χώρα, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, συζητά να περιορίσει την παραγωγή και την ικανότητα διύλισης στο επίπεδο καλύπτεται η εγχώρια κατανάλωση, αναφέρουν οι πηγές. Μια απόφαση για αυτές τις ευρύτερες περικοπές αναμένεται εντός ημερών, ανέφεραν.

Σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Kpler υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κουβέιτ έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει να μειώσει περισσότερο την παραγωγή τις επόμενες ημέρες, καθώς διαφορετικά η αποθήκευση θα γεμίσει σε περίπου 12 ημέρες.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά και οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου της περιοχής βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γεμίζουν επίσης γρήγορα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να φτάσουν στα όριά τους σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Kepler.

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή

Ιρακινοί αξιωματούχοι πετρελαίου δήλωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράκ έχει ήδη αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου του κατά περισσότερο από το μισό.

Η παραγωγή πετρελαίου στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της χώρας, το Rumaila, μειώθηκε κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα, ενώ το κοίτασμα West Qurna 2 είδε την παραγωγή του να μειώνεται κατά περίπου 450.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Το Ιράκ μείωσε επίσης την παραγωγή στο πετρελαϊκό κοίτασμα Maysan κατά περίπου 350.000 βαρέλια την ημέρα. Έχει επίσης αναστείλει την παραγωγή αργού πετρελαίου από τη βόρεια περιοχή του Κιρκούκ ως προφύλαξη.

Τέλος, χωρίς σημάδια ύφεσης στις εχθροπραξίες, η Goldman Sachs Group Inc. επεσήμανε τον κίνδυνο σεναρίων για το πετρέλαιο να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι σε περίπτωση που η αναταραχή επεκταθεί. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 50% και οι κεντρικές τράπεζες σημείωσαν ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Κόσμος
Eπίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη – Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο, σφοδρό πλήγμα και στην Τεχεράνη

Eπίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη – Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο, σφοδρό πλήγμα και στην Τεχεράνη

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
