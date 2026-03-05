sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05 Μαρτίου 2026, 10:59

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής. Αντίθετα, αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο η προσοχή του κοινού, η ιδιοκτησία και οι φιλοδοξίες αρχίζουν να συναντώνται στα χαμηλότερα στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ, ομάδα που αγωνίζεται στη National League South, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συζήτησης. Η αιτία δεν ήταν κάποια εντυπωσιακή πορεία σε διοργάνωση ή μια μεταγραφή που προκάλεσε αίσθηση, αλλά η ανακοίνωση ότι ο KSI απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό του συλλόγου, δηλώνοντας πως είναι πλήρως αφοσιωμένος στο να καταστήσει τη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ μια ομάδα γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η φιλοδοξία αυτή θυμίζει μια τάση που γίνεται όλο και πιο εμφανής στα χαμηλότερα επίπεδα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι ανακοινώσεις νέων ιδιοκτησιών δεν μιλούν πλέον μόνο για οικονομικούς ισολογισμούς και διαχείριση, αλλά για απήχηση, κοινό και πολιτισμική ορατότητα. Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου η προβολή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εμπορικές δυνατότητες, η σύνδεση ενός μικρού συλλόγου με μια παγκοσμίως αναγνωρίσιμη προσωπικότητα αλλάζει αμέσως την κλίμακα της δημοσιότητας που μπορεί να αποκτήσει.

Η ιστορία της Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ είναι χαρακτηριστική για πολλούς συλλόγους εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών. Για δεκαετίες βασίστηκε στη σταδιακή πρόοδο, στη στήριξη της τοπικής κοινότητας, στην εθελοντική προσφορά και σε περιορισμένα εμπορικά έσοδα. Αυτά τα θεμέλια εξακολουθούν να έχουν σημασία, όμως το οικονομικό περιβάλλον γύρω από τέτοιους συλλόγους έχει αλλάξει δραστικά. Η ψηφιακή προσοχή και η διαδικτυακή επιρροή αποτελούν πλέον μορφές αξίας από μόνες τους, ιδιαίτερα για ομάδες που στο παρελθόν δυσκολεύονταν να ξεπεράσουν τα όρια της τοπικής τους γεωγραφίας.

Η επένδυση παρουσιάστηκε από τον σύλλογο ως η σημαντικότερη στρατηγική συνεργασία στην ιστορία του. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αφορά μόνο την οικονομική διάσταση, αλλά κυρίως τη δυνατότητα να μετατραπεί ένας μικρός σύλλογος σε ιστορία που ταξιδεύει πολύ πέρα από το γήπεδό του. Εκατομμύρια άνθρωποι που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν ακούσει ποτέ για τη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ γνώρισαν το όνομα της ομάδας μέσα σε λίγες ώρες.

Ωστόσο θα ήταν υπερβολικά απλοϊκό να θεωρηθεί ότι η δημοσιότητα από μόνη της λύνει τα βαθύτερα προβλήματα των συλλόγων των χαμηλών κατηγοριών. Τα έξοδα μετακινήσεων, η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι μισθοί των ποδοσφαιριστών και η ανάπτυξη ακαδημιών απαιτούν σταθερές πηγές εσόδων. Η διαδικτυακή απήχηση μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, αλλά δεν αντικαθιστά την ανάγκη για βιώσιμη οικονομική δομή.

Η επένδυση του KSI έρχεται επίσης σε μια περίοδο αλλαγών στη διοίκηση του συλλόγου. Η ομάδα πέρασε πρόσφατα στον έλεγχο της εταιρείας Happy Fan Group, ενώ λίγο νωρίτερα μετοχικό ποσοστό απέκτησε και ο πρώην διεθνής Άγγλος επιθετικός Αντι Κάρολ. Η παρουσία του Κάρολ αντανακλά μια ακόμη πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου χαμηλών κατηγοριών, όπου έμπειροι ποδοσφαιριστές αναλαμβάνουν συχνά υβριδικούς ρόλους, συνδυάζοντας τη συμμετοχή στην ομάδα με επενδυτική ή καθοδηγητική παρουσία.

Η τάση αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη πολιτισμική μεταβολή. Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν αποτελούν πλέον μόνο αθλητικούς οργανισμούς αλλά και πλατφόρμες αφήγησης ιστοριών μέσα σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα. Η εξαγορά της Ρέξαμ από τους ηθοποιούς Ryan Reynolds και Rob McElhenney απέδειξε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να μετατραπεί η αυθεντικότητα του ποδοσφαίρου των μικρών κατηγοριών σε παγκόσμιο αφήγημα.

Η περίπτωση της Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ βρίσκεται σε μικρότερη κλίμακα, όμως εντάσσεται στην ίδια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Ο σύλλογος δεν μετατρέπεται ξαφνικά σε παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη, ούτε η απόσταση από την κορυφή της πυραμίδας μπορεί να καλυφθεί εύκολα. Παρ’ όλα αυτά, η ξαφνική διεθνής προσοχή δείχνει πως η σχέση μεταξύ ποδοσφαίρου, ψυχαγωγίας και ψηφιακής κουλτούρας αλλάζει ραγδαία.

Για τους φιλάθλους της ανατολικής πλευράς του Λονδίνου, το πραγματικό κριτήριο θα είναι αν αυτή η επένδυση μεταφραστεί σε ουσιαστική σταθερότητα, καλύτερο σχεδιασμό και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των υποδομών. Οι φίλοι των μικρών κατηγοριών γνωρίζουν καλά ότι η πρόοδος σπάνια έρχεται με θεαματικά άλματα· συνήθως είναι αποτέλεσμα υπομονής, συνέπειας και σωστών επιλογών.

Παρά τις επιφυλάξεις, το γεγονός ότι ένας σύλλογος που για χρόνια λειτουργούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προσελκύει ξαφνικά παγκόσμιο ενδιαφέρον δείχνει κάτι βαθύτερο: το ποδόσφαιρο δεν παγκοσμιοποιείται πλέον μόνο στην κορυφή της πυραμίδας. Αρχίζει σταδιακά να μεταμορφώνει και τα χαμηλότερα επίπεδά της.

Ο KSI είναι Βρετανός δημιουργός περιεχομένου στο διαδίκτυο, επιχειρηματίας, μουσικός και περιστασιακά πυγμάχος. Το πραγματικό του όνομα είναι Olajide Olayinka Williams Olatunji και γεννήθηκε το 1993 στο Λονδίνο.

Ξεκίνησε να γίνεται γνωστός γύρω στο 2009 μέσα από το YouTube, όπου ανέβαζε κυρίως βίντεο με το ποδοσφαιρικό παιχνίδι FIFA, σχόλια για gaming και χιουμοριστικό περιεχόμενο. Με τον καιρό το κανάλι του εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα στη Βρετανία, με δεκάδες εκατομμύρια συνδρομητές.

Τι τον έκανε διάσημο; Δημιουργία βίντεο στο YouTube (gaming, challenges, κωμωδία), ενώ είναι μέλος της διάσημης ομάδας δημιουργών Sidemen. Εχει κάνει μουσική καριέρα με επιτυχίες στα βρετανικά chart, αλλά και αγώνες πυγμαχίας ως influencer.

Στον χώρο της πυγμαχίας έγινε παγκοσμίως γνωστός από τους αγώνες του με τον επίσης YouTuber Logan Paul το 2018 και το 2019, που προσέλκυσαν εκατομμύρια θεατές.

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο