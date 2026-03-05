Tην άμεση στελέχωση του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου, του Δήμου Πλατανιά ζητάει ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, απέστειλε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιο Χαραλάμπους, με κοινοποίηση στους Τοπικούς Βουλευτές, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του σχετικά με τη μη προκήρυξη θέσεων επικουρικού προσωπικού για την άμεση και πλήρη στελέχωση του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Το παραπάνω αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά η οποία προσθέτει: «Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η ίδρυση και λειτουργία του Τομέα ΕΚΑΒ στον Δήμο Πλατανιά αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς και συντονισμένης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, βασισμένης σε πραγματικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκηρυχθεί οργανικές ή επικουρικές θέσεις διασωστών για τη συγκεκριμένη δομή, με αποτέλεσμα η λειτουργία της να βασίζεται σε μετακινήσεις προσωπικού από τον Τομέα Χανίων, γεγονός που δεν διασφαλίζει μόνιμη και πλήρη 24ωρη επιχειρησιακή κάλυψη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Γιάννη Μαλανδράκη, και στο γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη επικουρικού προσωπικού του ΕΚΑΒ δεν συμπεριλήφθηκε η Κρήτη, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της Περιφέρειας. Όπως τονίζει στο έγγραφό του, “..ο Τομέας ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου καλύπτει επιχειρησιακά μεγάλο γεωγραφικό εύρος, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές των Δήμων Πλατανιά, Κισσάμου και Καντάνου – Σελίνου, δηλαδή περίπου το ήμισυ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενώ κατά τη θερινή περίοδο οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Υπό τις συνθήκες αυτές, η πλήρης και σταθερή λειτουργία του Τομέα δεν αποτελεί διοικητική επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της Δημόσιας υγείας…»

Τι ζητάει ο Δήμος

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Δήμος Πλατανιά ζητά:

την άμεση προκήρυξη και κάλυψη των αναγκαίων θέσεων διασωστών για τον Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου, είτε με μόνιμο είτε με επικουρικό προσωπικό,

τη διασφάλιση της καθημερινής και αδιάλειπτης λειτουργίας του σε 24ωρη βάση,

τη διατήρηση του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού χωρίς αλλαγές που θα αποδυναμώσουν την κάλυψη της περιοχής.

«Η επιχειρησιακή κάλυψη της περιοχής οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά δεδομένα και στις πραγματικές ανάγκες πολιτών και επισκεπτών, για τη διασφάλιση της υγείας τους», καταλήγει στο έγγραφό του ο κ. Μαλανδράκης.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Πλατανιά