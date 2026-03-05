newspaper
Tην άμεση στελέχωση του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου, του Δήμου Πλατανιά ζητάει ο Δήμαρχος
Αυτοδιοίκηση 05 Μαρτίου 2026, 12:45

Tην άμεση στελέχωση του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου, του Δήμου Πλατανιά ζητάει ο Δήμαρχος

Προσωπικό και τη διασφάλιση της καθημερινής και αδιάλειπτης λειτουργίας του σε 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ ζητάει ο Δήμαρχος Πλατανιά

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, απέστειλε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιο Χαραλάμπους, με κοινοποίηση στους Τοπικούς Βουλευτές, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του σχετικά με τη μη προκήρυξη θέσεων επικουρικού προσωπικού για την άμεση και πλήρη στελέχωση του Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Το παραπάνω αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά η οποία προσθέτει: «Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η ίδρυση και λειτουργία του Τομέα ΕΚΑΒ στον Δήμο Πλατανιά αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς και συντονισμένης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, βασισμένης σε πραγματικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκηρυχθεί οργανικές ή επικουρικές θέσεις διασωστών για τη συγκεκριμένη δομή, με αποτέλεσμα η λειτουργία της να βασίζεται σε μετακινήσεις προσωπικού από τον Τομέα Χανίων, γεγονός που δεν διασφαλίζει μόνιμη και πλήρη 24ωρη επιχειρησιακή κάλυψη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Γιάννη Μαλανδράκη, και στο γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη επικουρικού προσωπικού του ΕΚΑΒ δεν συμπεριλήφθηκε η Κρήτη, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της Περιφέρειας. Όπως τονίζει στο έγγραφό του, “..ο Τομέας ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου καλύπτει επιχειρησιακά μεγάλο γεωγραφικό εύρος, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές των Δήμων Πλατανιά, Κισσάμου και Καντάνου – Σελίνου, δηλαδή περίπου το ήμισυ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενώ κατά τη θερινή περίοδο οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Υπό τις συνθήκες αυτές, η πλήρης και σταθερή λειτουργία του Τομέα δεν αποτελεί διοικητική επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της Δημόσιας υγείας…»

Τι ζητάει ο Δήμος

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Δήμος Πλατανιά ζητά:

  • την άμεση προκήρυξη και κάλυψη των αναγκαίων θέσεων διασωστών για τον Τομέα ΕΚΑΒ Κολυμβαρίου, είτε με μόνιμο είτε με επικουρικό προσωπικό,
  • τη διασφάλιση της καθημερινής και αδιάλειπτης λειτουργίας του σε 24ωρη βάση,
  • τη διατήρηση του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού χωρίς αλλαγές που θα αποδυναμώσουν την κάλυψη της περιοχής.

«Η επιχειρησιακή κάλυψη της περιοχής οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά δεδομένα και στις πραγματικές ανάγκες πολιτών και επισκεπτών, για τη διασφάλιση της υγείας τους», καταλήγει στο έγγραφό του ο κ. Μαλανδράκης.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Πλατανιά

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
