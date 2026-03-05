Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Κύπρος, Τουρκία και μετά;

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Κλιμάκωση της κρίσης

Κύπρος, Τουρκία και μετά ;

• Η Λευκωσία σε συναγερμό

• Η Αγκυρα σε νευρική κρίση

• Η Τεχεράνη εκτός ελέγχου

• Η Ιερουσαλήμ αποφασισμένη

• Η Ουάσιγκτον σε σύγχυση

• Και ο υπόλοιπος κόσμος, μαζί και η Αθήνα, κρατά την αναπνοή του

Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να έχουν μετρητά για ώρα ανάγκης

ΕΝΦΙΑ: Ο νέος λογαριασμός

Κερδισμένοι και χαμένοι

• Ποιοι ιδιοκτήτες θα δουν για πρώτη φορά μείωση στον φόρο

• Ποιοι θα λάβουν και γιατί αυξημένο εκκαθαριστικό

• Ο χάρτης με τις περιοχές με το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον

Στεφάν Σεζουρνέ

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

Να επενδύσουμε στην Ευρώπη για να μην εξαφανιστούμε

• Τι λέει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για το σχέδιο «Made in Europe»

Χρυσή Αυγή

Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του Εφετείου

• Αλλά η Ακροδεξιά εξακολουθεί να «ψαρεύει» στο Διαδίκτυο

Βουλή

Η επιστολική πέρασε, η τριεδρική θα περιμένει

Γυμνάσιο Κιμώλου

Βραβευμένα καρέ με το βλέμμα των μαθητών

Υγεία

Ποια εμβόλια πρέπει να κάνουν όσοι πάσχουν από καρδιά

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Kηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4

Επιασε Ολυμπιακό και ΑΕΚ αλλά με δεύτερο πέναλτι συζητήσιμο

ΠΑΟ – ΟΦΗ 4-1

Ανέβηκε στην τέταρτη θέση

Βασίλης Δανιήλ

1938 – 2026

«Εφυγε» ένας… προφήτης