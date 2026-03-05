view
Expla-in 05 Μαρτίου 2026, 16:52
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
ΡεπορτάζΕλένη Στεργίου
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Spotlight

Το ελληνικό κομματικό τοπίο έχει περάσει από διαδοχικές πολιτικές και κοινωνικές μεταμορφώσεις. Από τον ισχυρό δικομματισμό που κυριάρχησε για δεκαετίες, το πολιτικό σκηνικό, τα τελευταία χρόνια, γίνεται ολοένα και πιο ρευστό. Η μεταβολή των συσχετισμών και η αποδυνάμωση των παραδοσιακών κομματικών πόλων διαμορφώνουν ένα νέο, πιο ασταθές περιβάλλον, στο οποίο οι εκλογικές επιλογές εμφανίζονται πιο ανοιχτές και λιγότερο προβλέψιμες. Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύονται οι αναποφάσιστοι και διευρύνεται η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου —δηλαδή των αναποφάσιστων και όσων δεν απαντούν στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου— κινείται από τις αρχές του 2025 σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και το 14%–15%.

Παράλληλα, εάν εξεταστεί συνολικά η «γκρίζα ζώνη» του εκλογικού σώματος, συμπεριλαμβάνοντας όσους δηλώνουν άκυρο, λευκό ή «κανένα», καθώς και εκείνους που επιλέγουν μικρότερα κόμματα με εκλογική επίδοση κάτω του 1% (κατηγορία «Άλλο»), προκύπτει μια ακόμη πιο διευρυμένη εικόνα.

Μέχρι τις αρχές του 2025 η ζώνη αυτή κινούνταν κάτω από το 25%, ενώ έκτοτε καταγράφεται μεταξύ 25% και 30%, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διεύρυνση της εκλογικής αβεβαιότητας. Σήμερα, η σταδιακή αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και η φθορά της ΝΔ έχουν οδηγήσει σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου, παρότι η ΝΔ παραμένει το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, κινείται σε επίπεδα κοντά στο 30%.

Αναποφάσιστοι και «γκρίζα ζώνη»

Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, πολιτικός αναλυτής, Επικεφαλής πολιτικής  και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει την εικόνα υψηλής ρευστότητας και την αυξητική τάση που παρουσιάζει το ποσοστό των αναποφάσιστων και γενικότερα η λεγόμενη γκρίζα ζώνη.

Καταλήγουμε στα εξης βασικά συμπεράσματα:

  • Το κομματικό σύστημα εμφανίζει έντονη ρευστότητα και κινητικότητα, ενώ το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει ακόμη βρει σαφή έκφραση.
  • Παράλληλα, αυξάνεται η «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να φτάνει ακόμη και το 14–15% και το συνολικό ποσοστό όσων δεν επιλέγουν κόμμα ή στρέφονται σε πολύ μικρούς σχηματισμούς να αγγίζει το 25–30%.
  • Η τάση αυτή εντοπίζεται κυρίως σε κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, καθώς και σε πολίτες με χαμηλότερα επίπεδα πολιτικής εμπιστοσύνης ή αποστασιοποίηση από το δίπολο Αριστερά–Δεξιά.
  • Συνολικά, το ελληνικό κομματικό σύστημα φαίνεται να έχει περάσει από τον «μικρό δικομματισμό» σε μια κατάσταση ασταθούς ισορροπίας, όπου η πολιτική στασιμότητα συνυπάρχει με έντονη ρευστότητα και πιθανότητα εμφάνισης νέων πολιτικών σχηματισμών.

«Στη Μεταπολίτευση επικράτησε στο κομματικό μας σύστημα ο ιστορικός δικομματισμός ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με τα δύο μεγάλα κόμματα να εναλλάσσονται στην εξουσία πετυχαίνοντας υψηλές εκλογικές επιδόσεις, που έφταναν και σε επίπεδα άνω του 80%. Ύστερα ήρθε η Κρίση του 2010, που θύμα της ήταν και το κομματικό σύστημα. Ο λεγόμενος «εκλογικός σεισμός» του 2012 αποσταθεροποίησε πλήρως το σκηνικό και διαμορφώθηκε ένας «μικρός δικομματισμός» ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τον προηγούμενο. Με τη σταδιακή αποσάθρωση του ΣΥΡΙΖΑ και τη σταδιακή αλλά σαφή φθορά της ΝΔ, έχουμε περάσει πλέον σε μία φάση όπου η ΝΔ, παρότι κινείται σε επίπεδα κάτω του 30%, είναι το σχετικά ισχυρότερο κόμμα καθώς τη χωρίζει μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα», σχολιάζει στο in ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός αναλυτής, Επικεφαλής πολιτικής  και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis.

Μιλάμε, λοιπόν, για ένα κομματικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από μια οριζόντια ρευστοποίηση και έντονη κινητικότητα καθώς δεν υπάρχουν σταθεροί πόλοι αναφοράς.

Η ΝΔ εκφράζει προνομιακά το αίτημα  για σταθερότητα, έχοντας όμως φυγόκεντρες τάσεις λόγω της κοινωνικής δυσαρέσκειας, ενώ το ισχυρό αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν βρίσκει προς το παρόν ισχυρό εκφραστή.

Στη συνέχεια ο κ. Μπαλαμπανίδης εξηγεί:  δεν είναι τυχαίο ότι το κομμάτι της Αδιευκρίνιστης Ψήφου (Αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου) κινείται από τις αρχές του 2025 σε διψήφια ποσοστά, φτάνοντας ακόμη και το 14-15%. Είναι σημαντικό όμως επίσης να παρατηρηθεί ότι διευρύνεται συνολικά η «γκρίζα ζώνη», αν συμπεριλάβουμε δηλαδή όσους δεν επιλέγουν κάποιο κόμμα (Άκυρο, λευκό, κανένα), ή αν συνυπολογίσουμε και όσους επιλέγουν μικρότερα κόμματα με επίδοση κάτω του 1% (Άλλο): μέχρι τις αρχές του 2025 η ζώνη αυτή κινείται σε επίπεδα κάτω του 25% ενώ έκτοτε μεταξύ 25-30%.

Που εντοπίζεται η Αδιευκρίνιστη Ψήφος;

Η Αδιευκρίνιστη Ψήφος, ειδικότερα,  εντοπίζεται ιδίως σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως Κεντρο-αριστεροί και ως Κεντρώοι. Αφορά, λοιπόν, ένα μέρος των κεντρο-αριστερών ψηφοφόρων που βρίσκονται σε αναζήτηση ενός ισχυρού πόλου αντιπολίτευσης έναντι της ΝΔ αλλά και ένα μέρος των κεντρώων πολιτών που ενδεχομένως αποξενώνονται από την κυβερνώσα παράταξη. «Ένα όχι ευκαταφρόνητο μέρος όσων δηλώνουν ότι το 2023 ψήφισαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα κόμματα του «μικρού δικομματισμού» της κρίσης, φαίνεται σήμερα να κινείται στη γκρίζα ζώνη που δεν επιλέγει κάποιο κόμμα ή επιλέγει μικρότερα», σχολιάζει ο κ. Μπαλαμπανίδης.

Παράλληλα, η Αδιευκρίνιστη Ψήφος αφορά επίσης σημαντικά και όσους απορρίπτουν το φάσμα αυτοτοποθέτησης Αριστερά-Δεξιά ή εκφράζουν χαμηλότερα επίπεδα πολιτικής εμπιστοσύνης, ένδειξη ότι υπάρχει ένα μέρος πολιτών που ενδεχομένως εξετάζει «αντι-συστημικές» εναλλακτικές χωρίς ακόμη να τις επιλέγει.

«Αυτές οι ενδείξεις συντείνουν στο συμπέρασμα ότι το κομματικό σύστημα από τη συνθήκη του «μικρού δικομματισμού» έχει περάσει σε μια κατάσταση ασταθούς ισορροπίας, όπου η στασιμότητα συνυπάρχει με τη ρευστοποίηση και τη διάχυση των πιθανών επιλογών – εν αναμονή και νέων σχηματισμών που ενδεχομένως δημιουργηθούν», υπογραμμίζει ο κ. Μπαλαμπανίδης.

Κόσμος
Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Τένις 05.03.26

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Ελλάδα 05.03.26

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
