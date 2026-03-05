Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαρτίου

Σήμερα, Τετάρτη 5 Μαρτίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων, με κυριότερο τον Άγιο Κόνωνα τον Ίσαυρο. Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και διαβάστε σύντομα το συναξάρι της ημέρας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαρτίου

Τα ονόματα που έχουν γιορτή σήμερα είναι:

Αρχέλαος

Ευλόγιος

Ευλογής

Ευλογία

Ευλογούλα

Ευλογίτσα

Κόνων

Τι σημαίνουν τα ονόματα της ημέρας

Ευλόγιος / Ευλογία: Προέρχεται από τη λέξη «ευλογία» και συνδέεται με την ευχή, την благословία και τη θεία χάρη.

Κόνων: Αρχαίο ελληνικό όνομα, που απαντά ήδη από την κλασική εποχή. Στη χριστιανική παράδοση συνδέθηκε με μορφές που διακρίθηκαν για την πίστη και το μαρτύριό τους.

Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος

Ο Άγιος Κόνων γεννήθηκε στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. στη Βιδανή της Ισαυρίας, ορεινή περιοχή της Μικράς Ασίας, και έζησε κατά τους αποστολικούς χρόνους. Οι γονείς του ήταν αρχικά ειδωλολάτρες, ωστόσο ο ίδιος σε νεαρή ηλικία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό.

Σύμφωνα με το Συναξάρι, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό και ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική δράση. Με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του κατάφερε να οδηγήσει πολλούς στην πίστη, ακόμη και τους ίδιους του τους γονείς.

Η δράση του προκάλεσε την οργή των ειδωλολατρών της περιοχής. Σε μία χαρακτηριστική στιγμή της ζωής του, προσευχήθηκε μέσα σε ειδωλολατρικό ναό και, σύμφωνα με την παράδοση, τα είδωλα κατέρρευσαν. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη σύλληψή του από τον άρχοντα Μάγνο και στον σκληρό βασανισμό του.

Παρά τα βασανιστήρια, ο Άγιος παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Μετά την αποφυλάκισή του, οι Χριστιανοί τον περιέθαλψαν με σεβασμό. Δύο χρόνια αργότερα, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Θεό.

Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Μαρτίου.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Στις 5 Μαρτίου η Εκκλησία τιμά επίσης:

Τον Άγιο Αρχέλαο και τους συν αυτώ μάρτυρες

Τους Αγίους Ευλάμπιο και Ευλόγιο

Τον μάρτυρα Νέστορα

Τον ιερομάρτυρα Θεόφιλο Επίσκοπο Καισαρείας

Τον Νεομάρτυρα Γεώργιο εκ Ραψάνης

Τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς