Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
Go Fun 05 Μαρτίου 2026, 17:50

Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά

Μια λούτρινη αγκαλιά έγινε το υποκατάστατο της μητρικής στοργής για τον Παντς, μέχρι που η κοινότητα επιτέλους τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η καλή ιστορία της ημέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Η ιστορία του Παντς, του μικρού μακάκου που δεν είχε μητρική αγκαλιά, συγκίνησε το διαδίκτυο. Λίγο μετά τη γέννησή του στον ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσιγκάουα, κοντά στο Τόκιο, ο Παντς εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του -οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εξάντληση από τη γέννα σε συνδυασμό με την απειρία της ως νέα μητέρα την οδήγησαν σε αυτή την ακραία απόφαση.

Χωρίς τη ζεστασιά του σώματός της και την προστασία της αγέλης, οι πιθανότητες επιβίωσης για τον μικρό μακάκο Παντς ήταν ελάχιστες.

Οι φύλακες, αναζητώντας έναν τρόπο να κρατήσουν ζωντανό το ένστικτο του μωρού να γαντζώνεται, μια δεξιότητα απαραίτητη για την επιβίωση των πρωτευόντων, του προσέφεραν μια εναλλακτική λύση: έναν λούτρινο ουρακοτάγκο από γνωστή αλυσίδα επίπλων.

Για εβδομάδες, το παιχνίδι έγινε ολόκληρος ο κόσμος του Παντς. Όταν οι μεγαλύτεροι πίθηκοι της αγέλης τον έδιωχναν ή τον παρενοχλούσαν, εκείνος επέστρεφε τρέχοντας στην αγκαλιά του λούτρινου φίλου του.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τον έδειχναν να περιπλανιέται μόνος, σφίγγοντας πάνω του το μοναδικό του στήριγμα, έγιναν viral με επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ιαπωνίας να συρρέουν στον ζωολογικό κήπο για να δουν από κοντά το «μακάκο με το λούτρινο».

Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση επέβαλε αυστηρούς κανόνες ησυχίας και χρονικούς περιορισμούς στην παραμονή μπροστά στο κλουβί, ώστε να μειωθεί το στρες των πενήντα περίπου μακάκων που φιλοξενούνται εκεί.

Η περίπτωση του Παντς άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τους λόγους που οδηγούν τα ζώα να εγκαταλείπουν τα μικρά τους. Σύμφωνα με την Άλισον Μπέχι, ειδικό στην πρωτευοντολογία από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, τέτοια περιστατικά είναι ασυνήθιστα αλλά εξηγήσιμα.

Η μητέρα του Παντς ήταν πρωτότοκη, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη εμπειρίας. Επιπλέον, η γέννηση συνέπεσε με ένα κύμα καύσωνα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής καταπόνησης. Σε συνθήκες όπου η επιβίωση απειλείται από εξωτερικούς παράγοντες, οι μητέρες συχνά προτεραιοποιούν τη δική τους υγεία και τη μελλοντική αναπαραγωγή, εγκαταλείποντας ένα βρέφος του οποίου η κατάσταση θεωρείται επισφαλής.

Όμως η μοναξιά μοιάζει να περνάει στο παρελθόν με τα τελευταία νέα από τον ζωολογικό κήπο να είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για τον Παντς που πλέον χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο το παιχνίδι του κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πρόσφατα οι φύλακες και οι πιστοί θαυμαστές του είδαν τον Παντς στην πλάτη άλλων πιθήκων, να κάθεται δίπλα σε ενήλικα μέλη της αγέλης που αρχικά τον είχε «απορρίψει», να απολαμβάνει την περιποίηση και τις αγκαλιές τους, να νιώθει αποδοχή.

Ο Κόσουκε Κάνο, ο εικοσιτετράχρονος φροντιστής του, είπε πως «το σημαντικότερο καθήκον τώρα είναι να μάθει ο Παντς τους κανόνες της κοινωνίας των μακάκων και να γίνει πλήρως αποδεκτός ως μέλος της. Η σταδιακή απομάκρυνση από το λούτρινο είναι το απαραίτητο βήμα προς την ανεξαρτησία του».

Βέβαια, παρά την πρόοδο, ο Παντς εξακολουθεί να αναζητά το παιχνίδι του κάθε βράδυ για να κοιμηθεί. Ωστόσο, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Σιγκεκάζου Μιζουσίνα, παραμένει αισιόδοξος σημειώνει ο Guardian.

Η ελπίδα των ειδικών είναι ότι σύντομα η εικόνα του μοναχικού πιθήκου με το λούτρινο θα αντικατασταθεί από την εικόνα ενός κοινωνικού μακάκου που κοιμάται κουλουριασμένος μαζί με τους δικούς του.

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Κόσμος
Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Stream magazin
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»
TV 04.03.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»

Καλεσμένη του Λάκη Λαζόπουλου στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου. «Έχουμε ανάγκη από τις ιστορίες γιατί χωρίς αυτές ο κόσμος που ζούμε είναι αβάσταχτος» είπε χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
Θέλει θάρρος; 04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της
Πυρηνική αποτροπή 05.03.26

Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας στη Φινλανδία, Άντι Χάκανεν, η νομοθεσία «είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η στρατιωτική άμυνα της χώρας ως μέρος του ΝΑΤΟ και να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτροπή».

Σύνταξη
Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!

Με το «παράθυρο» ότι τα αντικείμενα που έριξαν οι οπαδοί της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΑΕΚ. Το ίδιο… βιολί και με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ!

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Ημιτελικός Κυπέλλου 05.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
