Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά

Η ιστορία του Παντς, του μικρού μακάκου που δεν είχε μητρική αγκαλιά, συγκίνησε το διαδίκτυο. Λίγο μετά τη γέννησή του στον ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσιγκάουα, κοντά στο Τόκιο, ο Παντς εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του -οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εξάντληση από τη γέννα σε συνδυασμό με την απειρία της ως νέα μητέρα την οδήγησαν σε αυτή την ακραία απόφαση.

Χωρίς τη ζεστασιά του σώματός της και την προστασία της αγέλης, οι πιθανότητες επιβίωσης για τον μικρό μακάκο Παντς ήταν ελάχιστες.

Οι φύλακες, αναζητώντας έναν τρόπο να κρατήσουν ζωντανό το ένστικτο του μωρού να γαντζώνεται, μια δεξιότητα απαραίτητη για την επιβίωση των πρωτευόντων, του προσέφεραν μια εναλλακτική λύση: έναν λούτρινο ουρακοτάγκο από γνωστή αλυσίδα επίπλων.

Για εβδομάδες, το παιχνίδι έγινε ολόκληρος ο κόσμος του Παντς. Όταν οι μεγαλύτεροι πίθηκοι της αγέλης τον έδιωχναν ή τον παρενοχλούσαν, εκείνος επέστρεφε τρέχοντας στην αγκαλιά του λούτρινου φίλου του.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τον έδειχναν να περιπλανιέται μόνος, σφίγγοντας πάνω του το μοναδικό του στήριγμα, έγιναν viral με επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ιαπωνίας να συρρέουν στον ζωολογικό κήπο για να δουν από κοντά το «μακάκο με το λούτρινο».

Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση επέβαλε αυστηρούς κανόνες ησυχίας και χρονικούς περιορισμούς στην παραμονή μπροστά στο κλουβί, ώστε να μειωθεί το στρες των πενήντα περίπου μακάκων που φιλοξενούνται εκεί.

Η περίπτωση του Παντς άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τους λόγους που οδηγούν τα ζώα να εγκαταλείπουν τα μικρά τους. Σύμφωνα με την Άλισον Μπέχι, ειδικό στην πρωτευοντολογία από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, τέτοια περιστατικά είναι ασυνήθιστα αλλά εξηγήσιμα.

Η μητέρα του Παντς ήταν πρωτότοκη, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη εμπειρίας. Επιπλέον, η γέννηση συνέπεσε με ένα κύμα καύσωνα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής καταπόνησης. Σε συνθήκες όπου η επιβίωση απειλείται από εξωτερικούς παράγοντες, οι μητέρες συχνά προτεραιοποιούν τη δική τους υγεία και τη μελλοντική αναπαραγωγή, εγκαταλείποντας ένα βρέφος του οποίου η κατάσταση θεωρείται επισφαλής.

Όμως η μοναξιά μοιάζει να περνάει στο παρελθόν με τα τελευταία νέα από τον ζωολογικό κήπο να είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για τον Παντς που πλέον χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο το παιχνίδι του κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Punch's New Update — He's Not Alone Anymore Remember a little Punch from Ichikawa Zoo in Chiba? The baby Japanese macaque who was abandoned at birth and raised by keepers with a plush toy for comfort… There's good news. 💛 At first, Punch stayed alone. He played alone. He slept holding his stuffed orangutan tightly. But slowly, something beautiful started happening. 🌿 The zoo staff carefully introduced him to other monkeys. Now, Punch is: Playing with other young macaques • Exploring more confidently • Spending less time by himself • Learning natural social behaviors Even more heartwarming — an adult female monkey has shown gentle, protective behavior toward him. It may take time, but he is starting to feel safe within the group. For a baby who once had no mother, this is a big step forward. 🧸 He still keeps his toy close… But now, it's no longer the only thing giving him comfort. From loneliness to belonging. From fear to safety. Punch is growing — not just physically, but emotionally too.

Πρόσφατα οι φύλακες και οι πιστοί θαυμαστές του είδαν τον Παντς στην πλάτη άλλων πιθήκων, να κάθεται δίπλα σε ενήλικα μέλη της αγέλης που αρχικά τον είχε «απορρίψει», να απολαμβάνει την περιποίηση και τις αγκαλιές τους, να νιώθει αποδοχή.

Ο Κόσουκε Κάνο, ο εικοσιτετράχρονος φροντιστής του, είπε πως «το σημαντικότερο καθήκον τώρα είναι να μάθει ο Παντς τους κανόνες της κοινωνίας των μακάκων και να γίνει πλήρως αποδεκτός ως μέλος της. Η σταδιακή απομάκρυνση από το λούτρινο είναι το απαραίτητο βήμα προς την ανεξαρτησία του».

Βέβαια, παρά την πρόοδο, ο Παντς εξακολουθεί να αναζητά το παιχνίδι του κάθε βράδυ για να κοιμηθεί. Ωστόσο, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Σιγκεκάζου Μιζουσίνα, παραμένει αισιόδοξος σημειώνει ο Guardian.

Η ελπίδα των ειδικών είναι ότι σύντομα η εικόνα του μοναχικού πιθήκου με το λούτρινο θα αντικατασταθεί από την εικόνα ενός κοινωνικού μακάκου που κοιμάται κουλουριασμένος μαζί με τους δικούς του.