Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Τα δύσκολα για εκείνον άρχισαν από την πρώτη κιόλας ανάσα. Η μητέρα του τον απομάκρυνε, τα υπόλοιπα μικρά τον περιθωριοποίησαν και δεν έλειψαν οι σκηνές εκφοβισμού, με άλλα μακάκους να τον σέρνουν από το τρίχωμα. Στην αγκαλιά ενός λούτρινου ουρακοτάγκου βρήκε τη μόνη του παρηγοριά.

Ο Punch, ένας επτά μηνών ιαπωνικός μακάκος στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάουα, έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο παγκόσμιο σύμβολο τρυφερότητας. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Sprout Social, περιεχόμενο με πρωταγωνιστή τον μικρό πίθηκο έχει συγκεντρώσει περίπου 630 εκατομμύρια προβολές σε Reddit, YouTube και X.

Ένα διαδικτυακό φαινόμενο

Η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή. Κάποιοι ζητούν να τον υιοθετήσουν, άλλοι εκφράζουν οργή για τη μεταχείρισή του, ενώ influencer ταξίδεψε μέχρι την Ιαπωνία για να διαπιστώσει από κοντά την κατάστασή του. Το λούτρινο παιχνίδι που κρατά έχει εξαντληθεί από τα καταστήματα της IKEA σε αρκετές χώρες. «Είναι το πιο αγαπημένο πλάσμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή», έγραψε χαρακτηριστικά ένας θαυμαστής.

Η επιστήμη της «χαριτωμενιάς»

Τι εξηγεί αυτή τη μαζική συγκίνηση; Ένα μέρος της απάντησης βρίσκεται στη βιολογία μας. Όπως επισημαίνει ο νευροεπιστήμονας Μόρτεν Κρίνγκελμπαχ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όταν αντικρίζουμε κάτι αξιολάτρευτο, μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου ενεργοποιείται περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με την αίσθηση ευχαρίστησης. Πρόκειται για εξελικτικό μηχανισμό που μας ωθεί να φροντίζουμε και να προστατεύουμε τα μικρά. Και ο Punch, μικροσκοπικός και προσκολλημένος στο λούτρινο παιχνίδι του, θυμίζει έντονα ανθρώπινο βρέφος.

Ο «αουτσάιντερ» που συγκινεί

Υπάρχει όμως και η δύναμη της αφήγησης. Η ιστορία του Punch διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού «αουτσάιντερ»: ένα αδύναμο πλάσμα που καλείται να επιβιώσει απέναντι σε ισχυρότερους αντιπάλους. Παρά τα εμπόδια, δείχνει ανθεκτικότητα και επιμονή. Κάθε φορά που πέφτει, σηκώνεται ξανά.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων τον ενθαρρύνουν με το hashtag #HangInTherePunch, σαν να παρακολουθούν έναν μικρό ήρωα που παλεύει να βρει τη θέση του.

Ανθρωπομορφισμός ή αναγνώριση συναισθημάτων;

Είναι όλο αυτό υπερβολικός ανθρωπομορφισμός; Ο συγγραφέας Μάικλ Μποντ, στο επερχόμενο βιβλίο του «Animate», υποστηρίζει πως όχι. Κατά τη γνώμη του, ο Punch μας υπενθυμίζει ότι και τα άλλα είδη διαθέτουν συναισθηματική ζωή. Όποιος παρακολουθήσει τα βίντεό του, λέει, μπορεί να διακρίνει μια αίσθηση απόρριψης και δυσφορίας που δεν διαφέρει πολύ από ανθρώπινα συναισθήματα.

Ίσως τελικά η ιστορία αυτού του μικρού μακάκου να αλλάζει, έστω και λίγο, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα ζώα – και να ενισχύει το ενδιαφέρον για την ευζωία τους. Για έναν τόσο μικρό πίθηκο, ο αντίκτυπός του είναι πράγματι μεγάλος.

*Με πληροφορίες από: The Economist