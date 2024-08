Ένας μακάκος στο ζωολογικό κήπο του πάρκου Qianling Mountain Park, στην Guiyang της νοτιοδυτικής Κίνας, έχει γίνει viral για τις.. fancy πόζες του.

Το πανέξυπνο ζώο λατρεύει το φακό και ο φακός λατρεύει εκείνο. Ξεσηκώνει τα πλήθη αφού οι εικόνες που χαρίζει είναι ανεπανάληπτες.

Από duck face μέχρι συνοφρυώματα, το ζώο δίνει ρέστα μόλις δει κάμερα.

When someone takes a photo of him, the baboon will pose in various shapes, making the onlookers laugh.

