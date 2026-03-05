Άλμα για την τιμή του άνθρακα λόγω του πολέμου – Σε υψηλό διετίας

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών σκαρφάλωσε η τιμή του άνθρακα, καθώς η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν ώθησε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη και στη ΒΑ Ασία να αναζητήσουν επιπλέον προμήθειες άνθρακα για να διατηρήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του θερμικού άνθρακα που χρησιμοποιείται στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί κατά 26% από την παραμονή του πολέμου, φτάνοντας τα 133 δολάρια ανά τόνο, με παρόμοιες αυξήσεις στις αγορές της Αυστραλίας και της Ασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία τιμολόγησης της Argus.

Ο αναλυτής της Panmure Liberum, Tom Price, κάνει λόγο για το μεγαλύτερο σοκ για την αγορά άνθρακα τα τελευταία χρόνια και, όπως είπε, στους FT, «χωρίς αμφιβολία, οι παγκόσμιες αγορές άνθρακα δεν έχουν δει τέτοια πίεση στις τιμές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», όταν η τιμή έφτασε σε ιστορικά υψηλά ξεπερνώντας τα 400 δολάρια ανά τόνο.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του άνθρακα σχεδόν στο διπλάσιο των σημερινών επιπέδων, σε περίπου 250 δολάρια ανά τόνο, ιδίως εάν η ενεργειακή κρίση οδηγήσει στην επανεκκίνηση των αδρανών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα, δήλωσε ο Alex Thackrah, ανώτερος διευθυντής για τον άνθρακα στην Argus.

«Εάν έχουμε μια παρατεταμένη περίοδο διακοπής του εφοδιασμού με LNG, αυτό θα μεταφραστεί σε σημαντικά υψηλότερη τιμή άνθρακα», είπε ο ίδιος.

«Είναι σαφές ότι οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας θα έχουν κάποια επίδραση στη ζήτηση άνθρακα σε ορισμένες αγορές», είπε. «Όλα εξαρτώνται από το πόσο θα διαρκέσει αυτό», είπε ο George Cheveley, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Ninety One.

Ψάχνοντας εναλλακτική στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει άμεση σχέση με τη διακίνηση άνθρακα, αφού πολύ μικρή ποσότητα διακινείται μέσω του Στενού του Ορμούζ. Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της αναζήτησης εναλλακτικών στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο για την τροφοδοσία των οποίων υπάρχει έντονος προβληματισμός και έχει εκτοξευτεί η τιμή τους.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 53% από το προηγούμενο Σάββατο. Αυτό έχει ωθήσει τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας που συνήθως βασίζονται στο φυσικό αέριο να στραφούν σε πιο ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα ως εναλλακτική λύση, ιδίως σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και η ΕΕ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιταλίας, Gilberto Pichetto Fratin, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει ορισμένα αδρανή εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με άνθρακα, εάν η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος επιδεινωθεί.

Αυτή την εβδομάδα, το Μπαγκλαντές δήλωσε επίσης ότι θα στραφεί στον άνθρακα για να μετριάσει τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου και των διαταραχών στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η αγορά άνθρακα είχε ήδη αρχίσει να δέχεται πιέσεις τον περασμένο μήνα, πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, λόγω ενός νέου συστήματος ποσοστώσεων παραγωγής στην Ινδονησία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα θερμικού άνθρακα στον κόσμο. Αν και η χώρα δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής της για το τρέχον έτος, αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις περσινές, μειώνοντας έτσι την ποσότητα που διατίθεται για εξαγωγή.

