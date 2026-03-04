Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Η γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και της τακτικής της Τεχεράνης που πραγματοποιεί αντίποινα στοχεύοντας τις χώρες του Κόλπου με σκοπό να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια τη γενικευμένη ανησυχία για ένα πιθανό ξέσπασμα Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Παράλληλα, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει τον βομβαρδισμό της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, αν ξεσπάσει ο «Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος», ορισμένες περιοχές του κόσμου είναι πιθανό να γλιτώσουν από το χειρότεροτα. Το βρετανικό Metro εξετάζει ποια μέρη θα ήταν ασφαλή για να κρυφτούμε.

Ανταρκτική

Η ήπειρος βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο του πλανήτη, γεγονός που την καθιστά ένα από τα ασφαλέστερα μέρη για να επιβιώσει κανείς ακόμη και από έναν πυρηνικό πόλεμο.

Υπάρχει τεράστια γεωγραφική απόσταση μεταξύ της Ανταρκτικής και των χωρών που διαθέτουν πυρηνικές κεφαλές.

Με έκταση άνω των 14 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, υπάρχει άφθονος χώρος για να καταφύγουν οι άνθρωποι.

Ωστόσο, ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν το παγωμένο και ψυχρό κλίμα σοβαρό εμπόδιο.

Ισλανδία

Η Ισλανδία έχει κερδίσει τη φήμη ως μία από τις πιο ειρηνικές χώρες στον κόσμο.

Η χώρα βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης, καθώς δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε πλήρη πόλεμο ή εισβολή.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με την Ουκρανία, αν και η υποστήριξή της περιορίζεται στη χρηματοδότηση και σε ένα μικρό μέρος των μεταφορών.

Γεωγραφικά, ως ένα σχετικά απομακρυσμένο νησιωτικό κράτος, θα απέφευγε τις επιπτώσεις ενός συμβατικού πολέμου στην Ευρώπη – αν και οι συνέπειες εκτεταμένων πυρηνικών επιθέσεων στην ηπειρωτική χώρα πιθανότατα θα έφταναν στις ακτές της, σε μικρές ποσότητες.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία κατατάσσεται δεύτερη στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης και έχει λάβει ουδέτερη στάση στις περισσότερες συγκρούσεις.

Η χώρα έχει επίσης ορεινό ανάγλυφο, γεγονός που διευκολύνει την προστασία των πολιτών.

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη στον στρατό της Ουκρανίας και έχει συνδράμει στις ενέργειες κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απίθανο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση σε περίπτωση σύγκρουσης της Δύσης με την Ρωσία.

Ελβετία

Η Ελβετία είναι η πιο άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική ουδετερότητα χώρα, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Προστατεύεται καλά από το ανάγλυφο του εδάφους της, τη γεωγραφική της θέση χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και τα διάφορα πυρηνικά καταφύγια.

Η Ελβετία είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν παράσχει βοήθεια στην Ουκρανία και έχει ακόμη κατηγορηθεί ότι ευνοεί την Ρωσία μέσω της ουδετερότητάς της – επομένως, είναι απίθανο ο Πούτιν να την θεωρεί εχθρό.

Η ελβετική κυβέρνηση έχει μπλοκάρει την παράδοση στην Ουκρανία ελβετικής κατασκευής όπλων και πυρομαχικών που αγοράστηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ινδονησία

Η Ινδονησία έχει συχνά υιοθετήσει ουδέτερη στάση σε πολιτικά ζητήματα, με τον πρώτο πρόεδρο της χώρας, Achmed Sukarno, να περιγράφει την εξωτερική πολιτική της ως «ελεύθερη και ενεργή».

Λειτουργεί ανεξάρτητα στις διεθνείς υποθέσεις και δηλώνει ότι το κύριο μέλημά της είναι η παγκόσμια ειρήνη.

Τουβαλού

Το Τουβαλού βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα μισά του δρόμου μεταξύ Χαβάης και Αυστραλίας. Μόνο 11.000 άνθρωποι ζουν στο νησί και έχει αδύναμες υποδομές.

Διαθέτει επίσης περιορισμένο αριθμό φυσικών πόρων, πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν ανεπιθύμητος στόχος σε κάθε επιτιθέμενο.

Αργεντινή

Αν και η Αργεντινή έχει εμπλακεί σε σύγκρουση, κυρίως κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φώκλαντ το 1982, η χώρα είναι ένα από τα πιο πιθανά μέρη για να επιβιώσει κανείς από την πείνα.

Η χώρα έχει άφθονη σοδειά, συμπεριλαμβανομένου του σιταριού, που σημαίνει ότι αν η πυρηνική σκόνη μπλοκάρει τον ήλιο, οι Αργεντινοί θα έχουν ήδη καλλιέργειες σε προσφορά.

Μπουτάν

Το 1971, το Μπουτάν διακήρυξε τη χώρα ουδέτερη σε σχέση με οποιαδήποτε σύγκρουση μετά την ένταξή του στα Ηνωμένα Έθνη.

Είναι επίσης περίκλειστη χώρα και περιβάλλεται από ορεινές περιοχές, γεγονός που διευκολύνει την άμυνά της.

Χιλή

Η ακτογραμμή μήκους 4.000 μιλίων της χώρας εκτείνεται σε μία απόσταση ανάλογη αυτής μεταξύ της Μόσχας και της Μαδρίτης.

Η Χιλή φιλοξενεί επίσης μια ποικιλία από διαφορετικές καλλιέργειες και φυσικούς πόρους, κάνοντας την επιβίωση ευκολότερη.

Η υποδομή και η ανάπτυξή της, την τοποθετούν στην πιο προηγμένη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Νησιά Φίτζι

Το νησιωτικό έθνος απέχει 2.700 μίλια από την πλησιέστερη χώρα του, την Αυστραλία.

Μαζί με την έλλειψη ξεκάθαρης στρατιωτικής στρατηγικής και έναν στρατό που αποτελείται από μόλις 6.000 στρατιώτες, τα Φίτζι κατατάσσονται ψηλά στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης.

Μεγάλο μέρος του νησιού αποτελείται επίσης από πυκνά δάση, ορυκτά και σημεία ψαρέματος.

Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική φιλοξενεί πολλές πηγές τροφής, εύφορη γη και γλυκό νερό, καθιστώντας εύκολη την επιβίωση.

Η σύγχρονη υποδομή της χώρας θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης, καθώς γίνεται διαχείριση αυτών των πόρων.