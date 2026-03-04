Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Ο Σαλσέδο μείωσε για τους Κρητικούς (vid)

Νέο ενδιαφέρον στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League στη Λεωφόρο, καθώς ο ΟΦΗ κατάφερε να μειώσει σε 1-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό και να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αναμέτρηση, ελάχιστα πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις μετά από όμορφη συνεργασία του Νους με τον Αθανασίου, ο τελευταίος έκανε αφού μπήκε στην περιοχή έκανε την παράλληλη σέντρα και ο Ιταλός με τακουνάκι εξ επαφής μείωσε το σκορ!

Δείτε το γκολ του ΟΦΗ