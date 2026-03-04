Τα δύο γρήγορα γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στο ΟΦΗ (vids)

Για τέταρτη φορά στα πέντε τελευταία του παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός ξεκινά με το γκολ από τα… αποδυτήρια μία αναμέτρηση.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Μπακασέτας εκτέλεσε ένα φάουλ στο 7ο λεπτό του ματς με τον ΟΦΗ και ο Γεντβάι με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ομάδα του. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ για τον Κροάτη στόπερ σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 15′ ήρθε και το 2-0, με τον Ρενάτο Σάντσες να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τα πράσινα με ωραίο συρτό σουτ.

Δείτε τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού: