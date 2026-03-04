Τα δύο γρήγορα γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στο ΟΦΗ (vids)
Γρήγορο προβάδισμα δύο τερμάτων για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΟΦΗ, με γκολ των Γεντβάι στο 7′ και Σάντσες στο 15′.
Για τέταρτη φορά στα πέντε τελευταία του παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός ξεκινά με το γκολ από τα… αποδυτήρια μία αναμέτρηση.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Μπακασέτας εκτέλεσε ένα φάουλ στο 7ο λεπτό του ματς με τον ΟΦΗ και ο Γεντβάι με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ομάδα του. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ για τον Κροάτη στόπερ σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 15′ ήρθε και το 2-0, με τον Ρενάτο Σάντσες να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τα πράσινα με ωραίο συρτό σουτ.
Δείτε τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού:
