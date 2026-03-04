Γκούλιτ: «Σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο»

Τι είπε ο Ρούουντ Γκούλιτ, μιλώντας σε podcast στο ολλανδικό τηλεοπτικό κανάλι Ziggo Sport για το πως έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο και γιατί δεν βλέπει.

Ο διάσημος Ολλανδός επέκρινε έντονα την εξέλιξη του αθλήματος, κάνοντας γνωστό ότι αποφάσισε ακόμη και να σταματήσει να το παρακολουθεί.

Οι δηλώσεις του Γκούλιτ

«Αποφάσισα να σταματήσω να βλέπω ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει απολύτως απαίσιο», είπε ο Γκούλιτ. Και ως παράδειγμα, ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 1987 ανέφερε έναν από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς αγώνες ποδοσφαίρου του περασμένου Σαββατοκύριακου:

«Είδα την Άρσεναλ εναντίον της Τσέλσι. Τι εντελώς άθλιος ποδοσφαιρικός αγώνας. Βλέπω παίκτες που προσπαθούν να δημιουργήσουν κόρνερ, προσπαθούν να δημιουργήσουν πλάγιες βολές, βλέπω παίκτες που παίζουν μπάλα έτοιμους να δώσουν πετσέτες στους παίκτες».

Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένας παίκτης ξεχωρίζει: «Περιμένω παίκτες που θα τολμήσουν να αντιμετωπίσουν ξανά αμυντικούς, κάποιον σαν τον Λαμίν Γιαμάλ. Μου λείπει η χαρά. Απλώς δεν απολαμβάνω πια το ποδόσφαιρο. Όλοι απλώς κάνουν τις κινήσεις στο γήπεδο. Πού είναι οι παίκτες που ντριμπλάρουν; Πού είναι οι παίκτες με θάρρος; Όλοι απλώς πασάρουν, πασάρουν, πασάρουν και πασάρουν ξανά».