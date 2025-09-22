Ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία δέχθηκε μία από τις γρηγορότερες κόκκινες στην ιστορία – Τί έκανε (vid)
Παίκτης στην ολλανδική Eredivisie, κλώτσησε στο πρόσωπο αντίπαλο και τιμωρήθηκε με μία από τις γρηγορότερες κόκκινες κάρτες στην ιστορία.
Μία από τις ταχύτερες κόκκινες στην ιστορία του ποδοσφαίρου δέχθηκε ένα ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία για ένα άτσαλο μαρκάρισμά του που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο αντίπαλος.
Ο λόγος για τον Τζαμίρο Μοντέιρο της Τσβόλε, ο οποίος σε μια διεκδίκηση της μπάλας είχε την… έμπνευση να σηκώσει το πόδι του τόσο ψηλά και τόσο άγαρμπα που ο… καημένος ο αρχηγός της Γκόου Αχέντ Ίγκλς δεν κατάλαβε από που του ήρθε!
Συγκεκριμένα τον βρήκε με τις τάπες του παπουτσιού στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος και το παιχνίδι να διακοπεί για κάποια λεπτά. Βεβαίως όπως αντιλαμβάνεται κανείς στο ριπλέι ο «δράστης» δεν φαίνεται να έχει σκοπό να τραυματίσει τον αντίπαλό του, απλά πάει άτσαλα και δεν υπολογίζει σωστά, νομίζοντας οτι θα προλάβει τη μπάλα.
Βεβαίως αυτή η λεπτομέρεια δεν εμπόδισε την Εισαγγελία επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Ολλανδίας να εισηγηθεί τιμωρία τριών αγωνιστικών για τη βαναυσότητα της πράξης, κάτι που ο Μοντέιρο αποδέχθηκε. Έτσι, θα απουσιάσει από τα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας του.
Να σημειωθεί πως αυτή η αποβολή είναι η ταχύτερη, που έχει δεχθεί ποτέ ποδοσφαιριστής της Τσβόλε.
Για την ιστορία στο επεισοδιακό αυτό παιχνίδι η Τσβόλε ηττήθηκε με 0-2, και πλέον τρεις διαδοχικές ήττες στην Eredivisie.
Δείτε παρακάτω την επίμαχη φάση
@espnnl 🟥 Jamiro Monteiro kan na 2(!) minuten al gaan douchen. PEC Zwolle moet met tien man verder. #goaheadeagles #peczwolle #espn ♬ origineel geluid – ESPN NL
