Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Ιωάννινα: Τρύπα σε δρόμο «κατάπιε» όχημα καθαριότητας
Ελλάδα 04 Μαρτίου 2026, 10:46

Ιωάννινα: Τρύπα σε δρόμο «κατάπιε» όχημα καθαριότητας

Άνοιξε δρόμος και «κατάπιε» όχημα του Δήμου καθαριότητας στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Τι σημαίνει «υγιές έντερο»; Οι επιστήμονες κατέληξαν επιτέλους σε ορισμό

Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε επί της οδού Βελισσαρίου στα Ιωάννινα στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο… κενό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Δείτε βίντεο από το σημείο της μεγάλης καθίζησης

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

Κόσμος
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Κύπρο – Απογειώθηκαν τα ελληνικά F16

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Κύπρο – Απογειώθηκαν τα ελληνικά F16

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου
Ελλάδα 04.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το συναξάρι των Αγίων που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του Εφετείου – Ιστορική απόφαση
Ελλάδα 04.03.26

Ιστορική απόφαση: Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα του Εφετείου η Χρυσή Αυγή - Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι

Η Χρυσή Αυγή κρίνεται εγκληματική οργάνωση και με την απόφαση του Εφετείου - Δικαίωση για τα θύματα και τις οικογένειές τους μετά από χρόνια αγώνων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Ελ. Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις σε πτήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι προορισμοί που επηρεάζονται
Αναστάτωση και αβεβαιότητα 04.03.26

Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του πολέμου στο Ιράν - Οι προορισμοί που επηρεάζονται

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» καλούνται να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των πτήσεών τους προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο

Σύνταξη
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EPPO: Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα – Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης»
Ελλάδα 03.03.26

Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα - Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης της EPPO»

Περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 έχει η Ελλάδα. 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ να ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live: Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή – Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή - Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Media 04.03.26

Woman 04.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δομικής αντιπολίτευσης και θεσμικότητα στα εθνικά
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δομικής αντιπολίτευσης και θεσμικότητα στα εθνικά

Tη δομική αντιπολίτευση και τη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα με την κυβέρνηση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, «επενδύοντας» παράλληλα στη θεσμικότητα με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή- Τα «πυρά» για τη διαφθορά, οι υποκλοπές και το νέο «κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης» του Ανδρουλάκη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μέση Ανατολή: Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Όταν έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί, οι πιο ενθουσιώδεις και άμεσες ζητωκραυγές ήρθαν από το Ισραήλ... 

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»
«Είμαι απλά ευγνώμων» 04.03.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ συμμετείχε στο «Love, Simon» του 2018, επειδή θεώρησε ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι μοναδικό - και τελικά, έφτασε σε σημείο να είναι η αγαπημένη της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή – Ομιλίες πολιτικών αρχηγών

Στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, εκτός από τον πρωθυπουργό αναμένεται να τοποθετηθούν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
