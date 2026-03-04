Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε επί της οδού Βελισσαρίου στα Ιωάννινα στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο… κενό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Δείτε βίντεο από το σημείο της μεγάλης καθίζησης