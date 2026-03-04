Ιωάννινα: Τρύπα σε δρόμο «κατάπιε» όχημα καθαριότητας
Άνοιξε δρόμος και «κατάπιε» όχημα του Δήμου καθαριότητας στα Ιωάννινα
Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε επί της οδού Βελισσαρίου στα Ιωάννινα στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ.
Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο… κενό.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Δείτε βίντεο από το σημείο της μεγάλης καθίζησης
